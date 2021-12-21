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6 миллионов туристов ежегодно. Сколько стоит отдохнуть на известном карпатском курорте Драгобрат

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 11:45
6 миллионов туристов ежегодно. Сколько стоит отдохнуть на известном карпатском курорте Драгобрат Фото: Закарпатье (unsplash.com/max-honcharov)
Автор: Евгения Тугушева

Какие правила посещения горнолыжных курортов во время пандемии

Горнолыжный комплекс Драгобрат – один из самых популярных курортов среди туристов для катания на лыжах. С 10 декабря 2021 там открыт сезон катания.

На курорте можно научиться как "классическому" катанию на лыжах, так и скитуре – походам по неровной заснеженной поверхности на специальных лыжах, которые удобны для походов по Карпатам вне подготовленных трасс. Для скитуристов можно взять все оборудование в аренду – от 500 гривен за комплект.

На курорте открыто около 80 отелей. Стоимость проживания в них – от 500-1000 гривен с человека, с питанием "завтрак+ужин". Во многих отелях есть собственные рестораны.

"За год на Закарпатье приезжают 6 миллионов туристов – это только официально, что можно проследить за туристическим сбором в отелях. Так же официально работают 120 тысяч мест размещения, но вместе с частными усадьбами область одновременно может разместить до 180 тысяч туристов", – отметил в комментарии РБК-Украина президент Закарпатской туристической организации Федор Шандор.

Также к услугам гостей спа-процедуры, термальные, минеральные воды и бальнеологические процедуры по оздоровлению.

6 миллионов туристов ежегодно. Сколько стоит отдохнуть на известном карпатском курорте Драгобрат

Фото: За год на Закарпатье приезжают 6 миллионов туристов (unsplash.com/ed-pylypenko)

Драгобрат – один из самых популярных горнолыжных курортов Украинских Карпат, расположенный в массиве Свидовец. Долина расположена на высоте 1400 метров вблизи поселка Ясиня и подножия горы Стиг.

Как попасть на горнолыжные курорты во время COVID

В этом году горнолыжные курорты Украины будут принимать гостей только при наличии COVID-сертификата. Так, при поселении в горнолыжный отель необходимо иметь с собой один из следующих документов:

1. COVID-сертификат;
2. отрицательный результат ПЦР-теста;
3. справку о выздоровлении от коронавируса.

Напомним, ранее мы писали, Укрзализныця запустила 29 новых сообщений по популярным направлениям.

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