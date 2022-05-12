50 тысяч вакансий. Греки ищут сотрудников среди украинских беженцев в Польше

Греческий туристический сектор ждет украинцев на работу – из-за острой нехватки рук сотрудников ищут среди беженцев в Польше.

TRAVEL РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на польское издание Interia.

"Большую часть вакансий займут беженцы из Украины"

В туристической сфере Греции есть более 50 тысяч вакансий и отрасль рассчитывает на то, что большую их часть займут военные беженцы из Украины, пишет издание со ссылкой на сайт газеты Kathimerini.

"Мы связались с компанией в Польше, которая работает со многими украинцами", - рассказал греческому изданию руководитель отдела подбора персонала гостиничной группы Sani/Ikos.

С первых дней войны эта гостиничная группа объявляла о готовности принять на работу с проживанием 300 украинских сотрудников, сейчас компания ищет еще 200 работников из Украины.

Фото: Пример вакансий в отелях Греции (скриншот РБК-Украина/ua.europa.jobs)

Сейчас в Греции временное убежище нашли более 25 тысяч украинских беженцев. Более 10000 из них уже получили вид на жительство и право на трудоустройство. Большинству доступна как раз работа в гостинично-ресторанной сфере, где достаточно знания английского языка.

Работы в туризме Греции прибавилось, а сотрудники уволились

Причина нехватки рабочих рук – волна увольнений молодых греков и отказ выполнять тяжелую работу за небольшую оплату. С 1 мая в Греции повысили минимальную зарплату до 714 евро. Многие местные жители предпочитают довольствоваться пособием по безработице в 400 евро и не работать.

Фото: Какую работу в Греции предлагают в соцсетях (скриншот РБК-Украина/facebook.com/Робота для українців у Греції)

"Существует огромная нехватка рабочей силы с заработной платой, значительно превышающей отраслевые контракты. Самые большие проблемы находятся в сфере питания (кухня и обслуживание) с открытыми более 50 000 мест. Решения нужны сейчас, наш качественный туризм в опасности", - написал еще в апреле в Twitter Андреас Андредис, почетный председатель Греческой федерации туризма.

К слову, уровень бронирований отелей в Греции свидетельствует о том, что в сезоне 2022 года туризм в стране выйдет на показатели до пандемии.

Напомним, мы писали, какую работу предлагают в Польше без знания языка.