UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

От 2000 евро с проживанием. Сколько зарабатывают украинцы в Германии без знания языка

Фото: Трудоустройсво в Германии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

С 1 июля один час работы в стране будет стоит от 10,45 евро

Украинцы, получившие защиту в Германии, имеют разрешение на работу без ограничений. Для этого необходимо зарегистрироваться в центрах занятости - Jobcenter.

В удостоверении будет проставлена пометка Erwerbstätigkeit erlaubt, с которой в Германии можно работать практически по любой специальности.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на germany4ukraine.de.

Какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам

Минимальная зарплата по закону в Германии установлена на уровне 9,82 евро "на руки". Начиная с 1 июля, час работы будет стоит от 10,45 евро. С 1 октября – 12 евро в час. Законодательно установленное время работы – 8 часов в день.

В некоторых отраслях минимальные зарплаты выше этих норм – например, при уходе за немощными или уборке зданий.

На сайте jobaidukraine.com среди вакансий в разных странах немало предложений для украинцев и в Германии. Например, беженцев приглашают работать фотографом снимать свадьбы или упаковывать шоколадные батончики на производство.

Фото: Примеры вакансий в Германии без знания языка (скриншот РБК-Украина/ua.europa.jobs)

Минимальные 1571 евро в месяц можно заработать украинкам на уборке в отелях или мойке посуды в ресторанах.

К слову, медсестрам, в отличие для врачей, не нужно специальное разрешение, чтобы устроиться по своей профессии в Германии.

В вакансиях по уходу престарелыми украинским беженцам со средним медицинским образованием без знания языка предлагают зарплату от 2200 евро с проживанием. С минимальным знанием языка зарплата для медсестры – 3500 евро.

Самостоятельно поискать вакансии можно на сайтах:

Хотя беженцам в первую очередь стоит обратиться за помощью в Федеральное агентство по трудоустройству.

Напомним, мы писали, какую работу предлагают в Польше без знания языка.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияБеженцы