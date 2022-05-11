От 2000 евро с проживанием. Сколько зарабатывают украинцы в Германии без знания языка

С 1 июля один час работы в стране будет стоит от 10,45 евро

Украинцы, получившие защиту в Германии, имеют разрешение на работу без ограничений. Для этого необходимо зарегистрироваться в центрах занятости - Jobcenter.

В удостоверении будет проставлена пометка Erwerbstätigkeit erlaubt, с которой в Германии можно работать практически по любой специальности.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на germany4ukraine.de.

Какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам

Минимальная зарплата по закону в Германии установлена на уровне 9,82 евро "на руки". Начиная с 1 июля, час работы будет стоит от 10,45 евро. С 1 октября – 12 евро в час. Законодательно установленное время работы – 8 часов в день.

В некоторых отраслях минимальные зарплаты выше этих норм – например, при уходе за немощными или уборке зданий.

На сайте jobaidukraine.com среди вакансий в разных странах немало предложений для украинцев и в Германии. Например, беженцев приглашают работать фотографом снимать свадьбы или упаковывать шоколадные батончики на производство.

Фото: Примеры вакансий в Германии без знания языка (скриншот РБК-Украина/ua.europa.jobs)

Минимальные 1571 евро в месяц можно заработать украинкам на уборке в отелях или мойке посуды в ресторанах.

К слову, медсестрам, в отличие для врачей, не нужно специальное разрешение, чтобы устроиться по своей профессии в Германии.

В вакансиях по уходу престарелыми украинским беженцам со средним медицинским образованием без знания языка предлагают зарплату от 2200 евро с проживанием. С минимальным знанием языка зарплата для медсестры – 3500 евро.

Самостоятельно поискать вакансии можно на сайтах:

Хотя беженцам в первую очередь стоит обратиться за помощью в Федеральное агентство по трудоустройству.

Напомним, мы писали, какую работу предлагают в Польше без знания языка.