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Від 2000 євро з проживанням. Скільки заробляють українці в Німеччині без знання мови

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Середа 11 травня 2022 14:00
Від 2000 євро з проживанням. Скільки заробляють українці в Німеччині без знання мови Фото: Працевлаштування в Німеччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

З 1 липня одна година роботи в країні коштуватиме від 10,45 євро

Українці, які отримали захист у Німеччині, мають дозвіл на роботу без обмежень. Для цього необхідно зареєструватися в центрах зайнятості - Jobcenter.

У посвідченні буде проставлена позначка Erwerbstätigkeit erlaubt, з якою в Німеччині можна працювати практично за будь-якою спеціальністю.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на germany4ukraine.de.

Які вакансії і зарплати пропонують українцям

Мінімальна зарплата за законом в Німеччині встановлена на рівні 9,82 євро "на руки". Починаючи з 1 липня, година роботи коштуватиме від 10,45 євро. З 1 жовтня – 12 євро на годину. Законодавчо встановлений час роботи - 8 годин на день.

У деяких галузях мінімальні зарплати вищі від цих норм - наприклад, при догляді за немічними або прибиранні будівель.

На сайті jobaidukraine.com серед вакансій в різних країнах чимало пропозицій для українців і в Німеччині. Наприклад, біженців запрошують працювати фотографом знімати весілля або упаковувати шоколадні батончики на виробництво.

Від 2000 євро з проживанням. Скільки заробляють українці в Німеччині без знання мовиВід 2000 євро з проживанням. Скільки заробляють українці в Німеччині без знання мови

Від 2000 євро з проживанням. Скільки заробляють українці в Німеччині без знання мовиФото: Приклади вакансій в Німеччині без знання мови (скріншот РБК-Україна/ua. europa.jobs)

Мінімальні 1571 євро в місяць можна заробити українкам на прибиранні в готелях або митті посуду в ресторанах.

До слова, медсестрам, на відміну для лікарів, не потрібен спеціальний дозвіл, щоб влаштуватися за своєю професією в Німеччині.

У вакансіях по догляду престарілими українським біженцям з середньою медичною освітою без знання мови пропонують зарплату від 2200 євро з проживанням. З мінімальним знанням мови зарплата для медсестри – 3500 євро.

Самостійно пошукати вакансії можна на сайтах:

Втім, біженцям найперше варто звернутися за допомогою в Федеральне агентство з працевлаштування.

Нагадаємо, ми писали, яку роботу пропонують у Польщі без знання мови.

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