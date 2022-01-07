114 видов обитателей моря. В Сицилии на затонувшем корабле обнаружили необычную находку

У берегов Сицилии под водой археологи нашли останки корабля с морскими организмами, пишет The Daily Mail.

Сообщается, что корабль затонул 10 марта 241 г. до н.э. во время морского сражения у Эгадских островов на северо-западе Сицилии.

В этом году исследователи решили рассмотреть древнюю находку не с точки зрения истории, а биологии, и в результате обнаружили более 114 видов морских организмов.

Останки корабля морские археологи обнаружили в 2017 году на глубине около 90 метров. На дне сохранился только бронзовый таран. "Эгади 13", как назвали находку археологи, имеет более полуметра в длину, 2,5 см в ширину и весит при этом около 170 кг. Он представляет собой полую трубку из цельного куска бронзы, на которой выгравирована нерасшифрованная пуническая надпись на древнем языке карфагенян.

"Более молодые кораблекрушения обычно содержат менее разнообразное сообщество. Мы показали, что очень старые кораблекрушения, такие как наш таран, могут выступать в качестве нового научного инструмента для отбора проб. Такой инструмент эффективно действует как "экологическая память" о процессе колонизации объектов морскими животными", — заключила один из соавторов работы Мария Флавия Гравина.

Напомним, ранее мы писали, что в Норвегии археологи обнаружили уникальную находку.