От 100 гривен в сутки: пляжный сезон в Одесской области стартовал со скидок на отдых

Отдых на море в Украине неспроста у многих ассоциируется с курортами Одесской области: кроме близости к столице побережье может похвалиться живописными пляжами и хорошей инфраструктурой.

Самые популярные курорты Одесской области – Затока, Черноморск, Грибовка, Курортное и Сергеевка для уединенного отдыха, Санжейка, Приморское в дельте Дуная возле румынской границы.

Отдых в Одесской области – это не только пляж. Многие туристы совмещают загар и одно-двухдневные экскурсии – в Белгород-Днестровский посмотреть на крепость, в Вилково – украинскую "Венецию", на дегустацию вин в Шабо, на "катакомбы" в Нерубайском – заброшенные шахты по добыче ракушняка.

Сколько стоит отдых в курортных локациях Одесской области в конце июня - в материале РБК-Украина.

Дорогие курорты и бюджетный частный сектор

Курортный поселок Затока находится на Будакской косе, общая протяженность песчаных пляжей – больше 5 километров, а ширина –до сотни метров. Море на курорте умеренно мелкое с пологим заходом. В Затоке очень хорошо развита инфраструктура, только баз отдыха и пансионатов насчитывается больше двух сотен. Поселиться можно как в отелях класса "люкс", так и в бюджетном частном секторе у хозяев.

Средняя стоимость недельного отдыха в конце июня (на даты с 27 июня по 3 июля) для двоих в отеле с бассейном и хорошим сервисом – 10-13 тысяч гривен.

Фото: Курорт Затока (booking.com)

Есть и более дорогие варианты размещение – например, в отеле "WELCOME summer" отпуск для двоих и ребенком обойдется в 21000 гривен в номере "делюкс" с двуспальной кроватью и диваном.

В отеле "Аквапарк Затока" улучшенный двухместный номер с видом на лиман предлагают со скидкой – за 13707 гривен вместо 15203 гривен.

В отеле без бассейна "Вид на море" провести неделю по цене 9800 гривен в номере "делюкс" с большой двухспальной кроватью.

Немало в Затоке и небольших отелей с новыми номерами и всеми удобствами. Например, в номере с кондиционером, санузлом и двухспальными кроватями по цене 250-350 гривен с человека в сутки. Например, на вилле "Белый замок" на первой линии у моря в таких условиях можно отдохнуть за 4900 гривен за двоих.

В частном секторе можно найти скромные комнаты со старой мебелью без удобств по цене от 100 гривен с человека.

Фото: Отель на курорте в Одесской области (booking.com)

Виллы и гест-хаусы с удобной инфраструктурой

В Черноморске как портовом городе с хорошей инфраструктурой и городским пляжем с наградой "Голубой флаг" большой выбор как частных апартаментов – от квартир до вилл, так и отельной базы. Средняя цена отдыха на двоих в номере со всеми удобствами – 5-6 тыс. гривен за неделю. Но и на этом курорте жилье предлагают со скидками.

Например, в семейном доме "Дискавери" у моря с бассейном семья из 4 человек может провести 7 дней по цене 13600 гривен вместо 17017 гривен.

В гест-хаусе "12 месяцев "предлагают" двухместный номер с двуспальной кроватью, санузлом и холодильником по цене 5625 гривен за неделю вместо 6239 гривен.

В отеле "Klaster SeaView" на первой линии можно провести неделю по цене 14370 гривен в улучшенном номере-студио с большой двуспальной кроватью и раскладным диваном.

В Грибовке отдыхают в отелях и пансионатах любители развитой инфраструктуры, и любители палаток. Пляж – широкий песчаный с обрывом. Бюджетный отдых в отеле с удобствами обойдется двоих в 8-9 тыс. гривен, но есть и более дорогие варианты размещения. Например, в отеле "Резиденция Южная" с видом на пляж двухместный номер "делюкс" обойдется в 18200 гривен. Апартаменты в частном секторе обойдутся в 600-800 гривен в сутки.

Фото: Пляж в Одесской области (unsplash.com/viktor bystrov)

На море за лечением и тихим отдыхом

Поселок Сергеевка в 18 километрах от Затоки – известный климатическо-бальнеологический курорт. Целебные грязи лимана и пологий песчаный пляж Черного моря – то, за чем туристы едут в этот поселок.

Бюджетно с питанием по системе "все включено" можно отдохнуть в Сергеевке в санатории "Оризонт" по цене 10 500 гривен за двоих. В номерах – две одноместные кровати, маленький телевизор, душ и вентилятор.

В Санжейке можно найти предложения отдыха на первой линии за 800 гривен в сутки в мини-отеле со всеми удобствами в номерах.

Фото: Берег на курорте Санжейка (unsplash.com/oleg ivanov)

Поселок Курортное в 20 километрах от Затоки имеет отличительную черту – высокие обрывы над пляжем. Сюда отправляются за уединенным отдыхом и для лечение грязями из лимана. В поселке есть магазины и кафе, аптека. Отдохнуть можно в пансионатах или частном секторе. Цены ниже, чем на других популярных курортах области.

Например, частный дом в 300 метрах от моря на четверых человек можно арендовать за 1600 гривен в сутки.

Напомним, ранее мы писали, где в Украине можно отдохнуть на море с сервисом не хуже заграничного.

Также мы писали, что туры в Черногорию в первый месяц лета предлагают в два раза дешевле.