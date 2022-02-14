"Ждем туристов". В Гостуризме заявили, что новый сезон отдыха в Украине не отменяется

Российская Федерация, ведя гибридную агрессию, пытается отпугнуть иностранных туристов от Украины, заявила глава Гостуризма Марьяна Олеськив.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ДАРТ.

"Прежде всего речь о воплощении инструментов психологического давления и на Украину, и на все дружественные государства. Сеяние паники, дезориентации, распространение большого количества фейков и использование широкого спектра инструментов подрывной деятельности являются хорошо известными средствами работы спецслужб РФ”, - подчеркнула она.

По ее словам, такие действия призваны снизить экономическое развитие Украины, заморозить большое количество международных инвестиционных проектов, сократить посещаемость Украины иностранцами, обвалить туризм и доходы большого количества участников украинского туристического рынка.

"Однако, зная о таких планах и действиях, неблагоприятное развитие событий можно предотвратить”, - отметила она.

В ГАРТ призвали участников рынка не реагировать на провокации, которые распространяются в информационном поле.

Что касается международных связей ДАРТ, то здесь сотрудничество с иностранными партнерами ведется в обычном режиме, добавили в ведомстве.

"Все планы на 2022 год, в частности, локализованные в Украине ожидаемые международные события, мероприятия, проекты и официальные встречи являются актуальными и происходят в соответствии с графиками и договоренностями”, - сообщила глава ведомства.

Новый туристический сезон обещает быть "горячее прошлогоднего", добавили в ГАРТ.

"Ожидаем увеличения потока иностранцев из стран Персидского залива, а также европейских путешественников”, - подвела итог Марьяна Олеськив.

Добавим, на фоне паники из-за возможного вторжения России украинские авиакомпании могут потерять значительную часть самолетов.