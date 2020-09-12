"О чем не расскажут путеводители": необычные уголки Украины, которые вас удивят

Большой список рекомендаций для путешествий от Максима Назаренко
Самые красивые и загадочные места Украины зачастую скрыты от глаз туристов и раскрывают свои секреты только самым заядлым путешественникам. Один из следопытов по скрытым достопримечательностям страны Максим Назаренко рассказал РБК-Украина о своем опыте и точкам на карте Украины, которые стоит посетить.
"Для меня нет аргументов против путешествий – таких, как плохая погода, например. Я сажусь в автомобиль и еду", - говорит он о своей страсти к исследованию Украины.
Путешественник побывал в самых отдаленных уголках страны, ездил по плохим дорогам в места, где не ступала нога массового туриста. Он не представляет своей жизни без путешествий, и пытается все свободное время посвятить им.
Ветхая старина Харьковщины
Максим Назаренко мечтает, чтобы украинцы чаще ездили по Украине и открывали неизвестные места, которые на самом деле очень интересны. Но перед поездкой стоит прочитать информацию о месте и понять, что там можно увидеть.
"Мне интересны старые кладбища в селах, церкви и их история. Еще маленькие открытия – мало кому известные дворцы и постройки в 3-4 километрах от популярных мест в Харьковской области: Шаровки, Владимировки, Краснокутского дендропарка. Много кто знает об этих местах, но не исследует то, что находится рядом с ними", - рассказывает он
Например, в поселке Гуты есть интересная архитектура – сахарный заводик и дом его управляющего. Это деревянный домик с резьбой, бортиками на окнах, который напоминает архитектуру Карпат. Буквально рядом сохранились дома в подобном стиле - в них жили работники завода.
"В этом старинном доме и сейчас живут люди, хотя окна разваливаются, двери неудобные, да и комнаты с высокими потолками сложно отапливать", - говорит путешественник.
Чтобы отправиться в экспедицию на Харьковщину, стоит выделить хотя бы 3 дня, потому что дорога сюда - дальняя и нелегкая. А интересуются достопримечательностями туристы не только из Харькова, но и из Полтавы, Сум, Киева. Но общественным транспортом ездить проблемно: лучше собираться организованными группами.
На "сокровище" наведет Google-карта
"Сумщина – моя маленькая родина, я там посетил 80 процентов региона и собрал информацию о 190 населенных пунктах", - отмечает путешественник.
Приезжая домой из очередных путешествий, он изучает карту и предполагает, какие еще там могут быть достопримечательности, о которых нет сведений даже в интернете.
"Например, вижу, что где-то река Ворскла или Сула сделала интересный изгиб. Тогда думаю: а вдруг там были пещерный монастырь или усадьба? Так с помощью Google вижу, что там точно должно было быть какое-то поселение. Я уверен, что где-то так еще осталось "сокровище", - размышляет исследователь.
В этом году он нашел в Лебединском районе красивую усадьбу, в Бровеньке – неизвестный дом. Информации о них нет, а искать в архивах у Назаренко пока нет времени.
Начинайте путешествие с посещения дворцов
В современных путеводителях по Украине - только 5% интересной информации, поэтому не стоит полагаться на них в выборе локации, отмечает Максим Назаренко. Начать он советует из известных мест, а со временем перейти к тем, в которые ездят реже.
"Сначала нужно смотреть на известные сооружения в хорошем состоянии, потому что если сразу поехать в заброшенные усадьбы – у новичка не будет желания смотреть на руины", - советует он.
Стоит составить маршрут дворцами Житомирщины, например. Там их сотни, но можно выбрать самые интересные. Впрочем, некоторые дворцы не обустроены для туристов.
"Хорошо обустроенные памятники – в Каменец-Подольском, Хотине, Збараже, Радомышле. Стоит поехать в село Мазепинцы на родину Ивана Мазепы возле Белой Церкви. Посетите село Ковалевка, Буки, Фастов. Это все рядом, в интернете достаточно информации, что там можно посмотреть. Стоит посетить музей под открытым небом в Переяславе-Хмельницком, где происходила Черная рада", - советует любитель истории.
Много деревянных дворцов можно увидеть и возле Конотопа на Сумщине, но они пребывают в основном в плохом состоянии.
Церкви и монастыри заслуживают внимания
Путешественник перечисляет "классные, но не распиаренные места на Сумщине": Могрица с заброшенным меловым карьером и красивейшими видами на речку Псел, Юнаковка с большим собором, благодаря которому в этом месте создается атмфосфера Европы.
Мирополье – заброшенный поселок, который полтора века тому был большим городом. Там сохранилась огромная церковь с 50-метровой колокольней, дома 19 века. Город в свое время превратился в село из-за отсутствия железной дороги.
"Также рекомендую побывать на Шелеховском озере ("Слобожанский Синевир") возле Лебедина и в селе Межиреч. В нем перестроена большая барокковая церковь, а рядом с ней – наверное, самая большая шелковица в Украине", - говорит он.
Кроме того, он советует посетить тысячелетний город Путивль с прекрасным видом на реку. Там расположен Молченский печерский женский монастырь, церковь Николы Казацкого, Спасо-Преображенский собор, много построек 19 века.
Фото: Архитектура в Глухове (Максим Назаренко)
"Для любителей курганов стоит свернуть в село Пустовойтовку: там остались 7-9 курганов высотой до 2 метров, которые напоминают египетские пирамиды. А после этого съездите в Глухов, посмотрите соборы и храмы в гетьманской столице. Там есть Трех-Анастасиевская церковь, которая похожа на Владимирский собор в Киеве. Ее строили магнаты Терещенко. В центре города возвышается Николаевская церковь – в ней выбирали гетьманов Украины. Обязательно стоит подняться на лучшую в Украине водонапорную башню, с которой виден весь город", - описывает исследователь.
На Сумщине также интересно в Ахтырке: там по проекту архитектора Растрелли построен Покровский собор. И сам город Сумы, по мнению Назаренко, - лучший город Левобережья, в котором также множество церквей, дворцов, имений и просто красивой городской застройки.
Уникальные реки Украины
Любовь к водоемам у путешественника проснулась в 13 лет, когда он увидел реку Рось. Она течет в гранитных скалах и выглядит очень красиво.
"Люди знают реку Рось, каньон в Буках Черкасской и все. Но есть ведь еще огромная Кировоградщина с рекой Ингул и Ингулец с прекрасными урочищами. Днепропетровщина с рекой Каменкой, на которой есть Токовские водопады. В Запорожской области течет река Берда – из-за огромных выходов гранитов на берегах создается впечатление, что ты на другой планете", - говорит Назаренко.
Он советует также увидеть реки Левобережья: Десну, Деснянскую оболонь. Также реку Псел, которая течет по Полтащине и Сумщине, имеет высокие панорамные берега. Река Ворскла с большими холмами и выходами песчаников подходит для красивых фото. Там находятся острые скалы, и добраться туда трудно: нужно потратить 3-4 часа.
Можно посмотреть и на реку Ориль - это на границе Днепропетровской и Полтавской области. Она разделяла гетманскую Украину с диким полем. Интересная река Северский Донец, протекающая на Харьковщине. Там есть Печенежское водохранилище.
В Украине также стоит увидеть степь и граниты, которым нет аналогов.
"Я создал 10 маршрутов от Айдара к Дунаю, но, к сожалению, из-за карантина не удается его реализовать. В Донецкую и Луганскую область из-за карантина весной без местной прописки попасть было невозможно. Луганщина - это степи, там много цветов, которые цветут с начала апреля до середины мая. Реки Айдар, Северский Донец протекают среди меловых скал, и в золотую осень эти места будут выглядеть особенно", - рассказывает путешественник.
Промышленная архитектура Донбасса
"Люди часто очень зря называют неинтересными Кривой Рог, Александрию или Желтые Воды. А на самом деле в Желтых Водах - гигантский карьер, в Александрии много хороших сооружений на центральной улице, в Кривом Роге можно увидеть шахты, карьеры, горно-обогатительные комбинаты. Это как другая планета, там другой рельеф, почва красного цвета, потому что этот город железной руды", - восхищается Назаренко.
Город славится большим количеством мозаик, которые сейчас уничтожают.
"Многие города Донецкой области строили англичане и бельгийцы. Даже в Константиновке, Лисичанске такие интересные застройки. Там есть много интересных сооружений рядом с заводами, но никто туда не ходит, потому что информации об этих местах нет. Такие путешествия – словно квест: если ты что-то нашел, то получаешь дозу адреналин, и тогда каждый раз, каждую новую поездку хочется увеличить дозу", - делится следопыт.
Карьеры для атмосферы уединения
В местах, куда ездит Максим Назаренко, нужно брать с собой камуфляжную одежду, высокие ботинки или другую удобную обувь. Например, вокруг Александрии расположены четыре буроугольных разреза, в которых когда-то добывали бурый уголь. Сейчас они затоплены и выглядят очень красочно. К ним можно добраться полями, походить пешком и рассмотреть вблизи.
"Врезалось в память путешествие вокруг Константиновского буроугольного разреза, где были огромные заросли лободы и много крапивы. Когда дошли, стали любоваться огромным эскаватором размером с 16-этажный дом. Дорога тяжелая, тернистая, но стоит того", - рассказывает он.
Морозовский разрез выглядит, как английская буква "L" - там бирюзовая вода и чистота, как в Норвегии.
"Голубые озера есть и на Черкащине, и на Винничине (Черепашинские озера) – они прекрасны, но там много людей. Я выбираю отдаленные карьеры, где чувствуешь себя отлично, чтобы никто не мешал и не посягал на личное пространство", - рассказывает Максим Назаренко.
Украина - огромна, и в ней достаточно мест, которые стоит посмотреть. Достопримечательностей, уверен Максим Назаренко, настолько много, что хватит буквально на несколько десятков лет путешествий.
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