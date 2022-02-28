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Не размещать в гостиницах россиян. Украинка обратилась с призывом к иностранцам

Автор: Travel

Принимающие стороны просят приютить украинских туристов

Украинские турагенты призывают зарубежных партнеров отреагировать на вторжение России в Украину и не размещать россиян на проживание в гостиницах.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на текст обращения в телеграм-канале ТурСовет.

Письмо написано на русском языке для русскоязычных партнеров, гостиниц и принимающих сторон.

"Пишет вам Ирина Иванова, туристическое агентство "Увидеть мир", из Украины.

24.02.2022 Россия без объявления войны напала на Украину, обстреляв нас в 4 утра из ракет. Вот уже который день наша армия защищает нашу страну от оккупантов. Мы, мирные жители, в течение нескольких ночей живем в подвалах и хранилищах, наши дома уничтожают ракетами. Наших сыновей и мужей убивают русские солдаты.

Мы не живем в отелях, не думаем о море и отдыхе, мы теряем свои дома!

Обращаемся к вам за помощью! Наши туристы не могут вернуться домой, застряли в вашей стране. Они могли уже потерять свой дом и им даже некуда возвращаться. Помогите нам - приютите на время граждан Украины.

Также просим не размещать в своих гостиницах и не давать убежища гражданам России. Их президент, которого они выбрали и поддержали на выборах, нападает на Украину и отдает приказы убивать людей и уничтожать их дома!

Пока мы теряем своих детей, мужей, родителей, а граждане России живут в гостинице - они не чувствуют и не понимают, какая это боль. Чем быстрее граждане России поймут, что их армия идет в Украину убивать - тем быстрее закончится эта война

Пусть ждут в аэропорту, на улице и требуют от своего президента остановить войну".

Такие обращения просят присылать под своим именем других туристических агентов в Украине.

Напомним, мы писали, что Германия продлила безвиз для украинцев до 180 дней.

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