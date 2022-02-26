Агрессия, война и форс-мажор. Реально ли украинцам вернуть деньги за отмененные рейсы

Из-за временного закрытия украинского воздушного пространства для гражданской авиации после вторжения России в Украину десятки тысяч туристов "застряли" за границей и не смогли воспользоваться приобретенными авиабилетами.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, реально ли вернуть деньги за отмененные рейсы в результате войны и какой опыт уже имеют туристы.

"При форс-мажоре деньги не вернут" - авиаэксперт

Закрытие неба и военное положение – это форс-мажор, говорят эксперты. Это значит, что деньги за потерянный перелет не вернут.

"С этими деньгами можно распрощаться или надеяться на добрую волю компании. Я бы в таком случае писал письмо в авиакомпанию с просьбой вернуть деньги", - объясняет в комментарии РБК-Украина авиаэксперт Владимир Беленький.

Он добавляет: в договоре с туроператором всегда пишут, что военное положение и военные действия – это форс-мажорные обстоятельства.

Фото: Воздушное пространство закрыто из-за форс-мажора (unsplash.com/artur-tumasjan)

Также владелец компании по организации путешествий Максим Шахалов писал, что из-за форс-мажора некоторые туроператоры вообще приостановили работу.

"Из-за закрытого неба туроператоры не могут вернуть вас в Украину, а некоторые туроператоры решили временно приостановить свою операционную деятельность. Военное положение - это форс-мажор, который ограничивает ответственность туроператора", - пояснил он ситуацию на своей странице в Facebook.

Некоторые украинские авиакомпании уже вернули деньги пассажирам

Несмотря на практику невозврата средств за авиабилеты в случае форс-мажора, украинские авиакомпании уже возвращают пассажирам деньги за билеты на отмененные рейсы. Об этом РБК-Украина рассказала одна из туристок Светлана Гнатенко.

"У меня был билет в Барселону на конец февраля. Туда был рейс от Bees Airline. Они уже оформили возврат, теперь ждем деньги. Обратно собиралась возвращаться рейсом SkyUp. За этот билет тоже оформили возврат и деньги уже пришли", - поделилась опытом она.

Фото: Средства могут вернуть или заменить на промокоды на следующие рейсы (unsplash.com/airport)

Также путешественница не потеряла средства за забронированные в Барселоне отели.

"Оба забронированные в Барселоне гостиницы тоже нам вернули 100% средства на личные карты. Получилась сумма даже выше, потому что за это время вырос курс евро. То есть, в гривне мы получили больше, чем оплатили. Получается, мы не только вернули все, но и заработали", - рассказала она о неожиданном преимуществе от отмены путешествия.

Какие компенсации авиакомпании предлагают пассажирам

Через закрытии неба Украины для пассажирских авиаперевозок авиакомпании предлагают несколько вариантов возмещения стоимости билетов пассажирам:

бесплатно изменить дату вылета, когда безопасные полеты будут восстановлены;

вернуть деньги в качестве промокода для приобретения билетов на следующие рейсы авиакомпании;

полностью вернуть средства за билет. Для этого надо написать в службу поддержки авиакомпании и написать номер бронирования.

Фото: Авиакомпании чаще всего предлагают перенести дату вылета (unsplash.com/dennis-gecaj)

В чем особенность чартерных рейсов - что стоит знать туристам

В случае с чартерными рейсами речь идет об организованном туризме и турах, которые люди покупали через туристические агентства или туроператоров, рассказывал в комментарии РБК-Украина Богдан Долинце.

Чартерные рейсы выполняют на тех же бортах, что и регулярные. Но разница в том, что это специальные рейсы по заказу туроператоров. На борту самолета могут быть проданы блоки мест различным туроператорам, которые их включают в стоимость пакетного тура. При наличии свободных мест накануне вылета билеты могут приобрести пассажиры отдельно через турагентов.

"Пассажир никогда не узнает отдельную стоимость билета на чартерном рейсе. Если туроператор не продал свои 100% мест, все равно платит за них авиакомпании. Иногда билеты на чартерные рейсы можно купить отдельно - покупка возможна либо через туроператора, либо через турагента, имеющего доступ к этой базе", - пояснил он особенности билетов на чартерных рейсах.

По авиационным правилам, чартерные рейсы могут переноситься в пределах суток, на которые запланированы.

"У пассажира не будет компенсации, как на регулярном рейсе, когда при задержке от 2 часов предусмотрено от 250 евро в зависимости от направления перелета. При задержке чартерного рейса только могут предоставлять питание, воду или размещать на проживание", - пояснял специалист.

Напомним, мы писали, что делать "застрявшим" за границей во время вторжения России.

Также мы рассказывали, что отели Египта бесплатно продолжат размещение и питание украинцев.