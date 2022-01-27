Юные таланты из разных стран мира покажут свои работы в Киеве

В Киеве пройдет уникальный художественный фестиваль

IV Международный художественный Фестиваль рисуй.UA, который проходит под патронатом Министерства культуры и информационной политики Украины, приглашает к участию юных художников и скульпторов от 5 до 25 лет. Заявки принимаются до 31 января. Участники могут представить рисунки (картины, коллажи и т.п.) или скульптуры. Нет никаких запретов или предпочтений в теме или материалах, единственное требование - чтобы это были оригинальные работы, а не копирование известных изображений.

Выставка 50 победителей фестиваля состоится 14-28 февраля в Музее-мастерской И. П. Кавалеридзе (Киев, Андреевский спуск, 21).

В международное жюри входят художники, скульпторы и деятели культуры и искусства из 14 стран 5 континентов мира:

Украина – председатель жюри – директор Музея-мастерской И. П. Кавалеридзе Александр Юнин, члены жюри: ректор НАОМА Александр Цугорка , выдающиеся художники Валерий Франчук, Николай Сологуб, Петр Бевза, Александр Удра , главный хранитель Национального музея Тараса Шевченко Юлия Шиленко , аукционист Николай Зинченко , ректор Академии Современного Искусства им. Сальвадора Дали Оксана Фурса , главная организатор Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA Татьяна Колесниченко;

– председатель жюри – директор Музея-мастерской И. П. Кавалеридзе члены жюри: ректор НАОМА , выдающиеся художники , главный хранитель Национального музея Тараса Шевченко , аукционист , ректор Академии Современного Искусства им. Сальвадора Дали , главная организатор Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA США - куратор международных проектов Лондон - Нью-Йорк Анастасия Серооченко ;

- куратор международных проектов Лондон - Нью-Йорк ; Черногория – многолетний директор Национального музея Черногории Анастасия Миранович , художники Мирко Драгович , Матан Вуксевич , профессор Высшей школы искусств им. Петара Любарди Гордана Томашевич .

– многолетний директор Национального музея Черногории , художники , , профессор Высшей школы искусств им. Петара Любарди . Канада - директор музея Тараса Шевченко в Канаде (Торонто) Людмила Погорелова ;

- директор музея Тараса Шевченко в Канаде (Торонто) ; Испания - скульптор Карлос Гарсиа Лаос ;

- скульптор ; Италия – скульптор Оливеро Райнальди , куратор арт-проектов Джузеппе Меле ;

– скульптор , куратор арт-проектов ; Грузия – художник Тамаз Авалиани ;

– художник ; Уругвай – скульптор Федерико Арнауд ;

– скульптор ; Армения – председатель Союза художников Армении Сурен Сафарян;

председатель Союза художников Армении Бельгия - скульптор Барт Ванстенкинсте;

- скульптор Беларусь – художница Надежда Пашкевич;

– художница Азербайджан – художники Аскер Джавадов и Эльдар Гаджиев;

художники Австралия – художница и галеристка Озлем Ени;

художница и галеристка Китай - художница и преподавательница изобразительного искусства Чи Шаотин, генеральный директор Украинско-китайского центра развития культуры и образования Вэй Лимин.

Фото: Татьяна Колесниченко - главная организатор фестиваля (предоставлено РБК-Украина)

Фото: Директор Музея-мастерской И. П. Кавалеридзе Александр Юнин (предоставлено РБК-Украина)

Все финалисты и победители получат подарки от Министерства культуры и информационной политики Украины, предоставленные Государственным предприятием "Центр защиты информационного пространства Украины":

IV Международный художественный Фестиваль МАЛЮЙ. UA, организованный Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM и промоушен и продакшн компанией STUDIORAR под патронатом Министерства культуры и информационной политики Украины для развития культурной дипломатии между Украиной и другими народами, создания и укрепление связей между поколениями разных стран.

Фото: Жюри фестиваля из 14 стран (предоставлены РБК-Украина) Новые поколения несут свое видение старшим в формате международного общения, которое знакомит разные страны с культурой друг друга. Уважаемое международное жюри, которое оценивает молодые таланты, определяет и направляет будущие тенденции развития мировой культуры. Подробнее об условиях конкурса можно почитать на сайте.

Напомним, мы писали, сколько денег заработала Украина на туризме.

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