Легенды, бункеры и исчезнувшая профессия: на Закарпатье туристам покажут 40 уникальных локаций вокруг озера Синевир

Самостоятельные путешествия по Карпатам по душе многим опытным путешественникам, ведь так можно почувствовать атмосферу края без привкуса массового туризма. Одни из самых интересных аутентичных маршрутов теперь можно посетить на Закарпатье - вего 40 локаций, сообщает Суспільне.Закарпаття.

От Синевирского перевала начинаются четыре маршрута, которые отрывают гостям из других регионов местные традиции, промыслы, культурные сокровища. На каждом из них - до 10 локаций, которые можно посетить во время путешествия по волшебным местам Карпат.

Что необычного можно увидеть во время поездки к озеру Синевир – в материале РБК-Украина.

Мастер-классы утраченной профессии: почувствовать себя бокорашем

Все новые маршруты начинаются с Синевирского перевала - следовательно, их можно включить в программу своего путешествия, не отклоняясь от запланированных пунктов путешествия.

Видео: Маршруты для самостоятельных путешествий в Закарпатье (YouTube/Суспільне.Закарпаття)

Например, в "Музее леса и сплава" туристам рассказывают, кто такие сплавщики и чем они занимались. Там же есть и фотолокация –"Ладонь бокораша". Гостям предлагают поработать с инструментами бокорашей – исчезнувших плотогонов, которые сплавляли лес по горным рекам.

"Если турист лично не переживает свой опыт во время экскурсии, то она не оставит особых эмоций. Мы хотим, чтобы хотели снова к нам прийти. Такая профессия как бокораш уже отошла в прошлое, но до сих пор вызывает особый интерес. Они становились на плоты – "бокоры", и по бурному течению сплавляли древесину вплоть до Тисы. Вода была зыбкая, бросала бокорами в разные стороны. Людям было трудно удерживаться на этих плотах", - рассказал участник проекта "Синевир. Горцы" Юрий Бабичин.

К слову, сам музей расположен в нескольких километрах от села Синевир, на территории национального природного парка "Синевир". После масштабных паводков в 1998 году и 2001 году он находится в стадии реконструкции.

Фото: Музей леса и сплава в 1996 году (facebook.com/tourizmZakarpattia)

Синевир: озеро с легендами предков, которое должны увидеть туристы

Задача конкурса на туристические маршруты Синевирской общины была не ограничиваться основной прелестью региона – озером. Впрочем, в познавательные маршруты оно включено, рассказала автор проекта Марьяна Мисык.

Озеро Синевир в маршруты включено - потому что всем, кто приезжают в этот регион, стоит его увидеть. Вокруг Синевира будут проводить экскурсии и рассказывать легенды.

"Молодой овчар выпасал овец, но всех потерял и решил бежать к морю. Там он встретил морское чудовище, которое было одиноко. Оно предложило овчару богатство, чтобы тот остался. Но овчар очень скучал по родным горам", - такую историю туристы услышат от местной жительницы Веры Народной.

Фото: Озеро Синевир на Закарпатье (unsplash.com/nazar-haponov)

Далее события в легенде развиваются интереснее: чудовищу стало интересно, где же жил молодой овчар. И оно пришло в горы подземными реками, и вынырнуло здесь своим глазом.

"И так ему здесь понравилось, что осталось оно здесь жить навсегда. А ночью оно, как когда-то того парня, затягивает на дно нашего озера. Я местная жительница, слушала много легенд разных и научилась также много рассказывать, как рассказывали когда-то наши предки", - говорит она.

Военные сооружения: упоминание времен Второй мировой

Для любителей военной истории в маршруты включили линию Арпада. С 1939-44 годов сохранилась часть оборонительных укреплений, которые возводили венгерские войска.

"Сдали оборонительную линию за несколько дней. Венгры просто бежали, потому что Красная Армия очень хорошо знала, что в лесах легко обороняться, но очень трудно наступать. Эту линию построили, но сражений здесь не было, поэтому она очень хорошо сохранилась до сих пор. На сооружения приходят посмотреть много венгерских туристов", - рассказала о туристической достопримечательности Марьяна Мисык.

Линия Арпада - самая мощная оборонительная линия, которая создавалась венгерскими войсками в Восточных Карпатах на отрезке до 700 километров, из них – почти 300 километров проходят через Украину. Линия состояла из отдельных узлов обороны. Задачей было сдержать наступление советских войск. Это удавалось делать полтора месяца - 28 октября 1944 года всю территорию Закарпатья заняли войска Советского Союза.

Фото: Оборонительные сооружения возле села Синевир (zruchno.travel)

Местные блюда, за которыми возвращаются туристы

Еще один пункт плана посещения Закарпатья – попробовать и приготовить на мастер-классах блюда, которые ели местные жители. Например, суп "Полонинский". Его готовит местная жительница Василиса Маркович.

"Приготовить его можно как дома, так и на природе. Обычно у нас "Полонинский суп" готовили пастухи. Брали то мясо, которое было. Заказывают такое блюдо очень часто. Есть туристы, которые несколько раз возвращались, чтобы поесть у нас суп "Полонинский", – рассказала она.

Готовя маршруты, авторы опрашивали в анкетах туристов, экскурсоводов и местных предпринимателей. По ответам определяли, какие пункты включить в маршруты.

Для туристов готовятся также запустить интерактивную карту, где каждый объект будет иметь четыре позиции: информацию о нем, интересные факты, идеи для отдыха и предостережения, чего там делать не стоит делать.

"Это потребность туристов - персонализация самостоятельных путешествий. Это, возможно, связано с тем, что ситуация такая с пандемией, и очень много последний год у нас начали ходить туристы самостоятельно", — рассказала автор проекта.

Пока с информацией о маршрутах и проекте можно ознакомиться на странице в Facebook.

Напомним, ранее мы писали, как выглядит первый в Украине пешеходный маршрут, созданный по примеру Испании.

Также мы рассказывали, что известно о новом туристическом маршруте на Черкасщине.