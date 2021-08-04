Красота и руины: как изменились самые знаковые замки Украины за годы независимости

Посещение замков Украины традиционно входит во многие популярные экскурсионные программы во время путешествий по стране. Все больше туристов интересуются историей, открывая для себя уникальные памятники замковой архитектуры.

За время независимости все больше дворцов и оборонительных сооружений стали "туристическими магнитами" в регионах. Многие из них удалось сохранить от разрушения и восстановить. Немало таких локаций получили государственное финансирование, что дает надежду сделать их "визитками" Украины на уровне с известными историческими сооружениями Европы и мира.

Впрочем, множество некогда величественных замков и фортификационных сооружений все же остро нуждаются в спасении, годами остаются в упадке и с каждым годом стремительно разрушаются.

РБК-Украина рассказывает, как менялись за 30 лет независимости одни из самых известных замков Украины. Ряд из них удалось спасти, а многие уникальные памятники все же остро нуждаются в реставрации.

Фото: Где находятся самые интересные замки Украины (инфографика РБК-Украина)

Каменец-Подольская крепость, Хмельницкая область

По исследованиям археологов, крепость буда основана еще в 11-12 веках. Сначала ее возвели из деревянных бревен, а в 14 веке перестроили в камне. По легенде, крепость была неприступной. Ее захватывали только дважды: в 1393 году литовский князь Витовт, а в 1672 году – турецкое войско. В XVII и XVIII веках в замке был полноценный военный городок.

В 1977 году был создан историко-архитектурный заповедник "Каменец". В годы независимости в замке проводили реставрационные работы. Статус национального ему предоставлен в 1998 году.

В 1997 году фонды музея-заповедника перевезли в новые отреставрированные помещения. После капитального ремонта в 1999 году в памятнике архитектуры 18-19 вв. создали новую экспозицию художественного отдела, начали реставрацию в башнях и подземельях крепости. В 2000 году открывали новые экспозиции. В 2006 году после проведения ремонта на втором этаже Ратуши также открыли экспозиции. В том же году в крепости начали проводить ночные экскурсии.

Фото: Каменец-Подольский замок (коллаж РБК-Украина)

Несмотря на постоянные реставрационные работы в крепости, в 2010 году древние военные сооружения XV-XVI веков были под угрозой разрушения и обвала в Смотрицкий каньон, башни с деревянными перекрытиями были в аварийном состоянии.

В 2011-м от дождей разрушилась одна из башен старой крепости. В 2018 году обвалилась часть стены, которую разобрали и отстроили по-новому. Музей постоянно проводит текущие ремонты и, как уверяют профильные специалисты, критически аварийных участков на территории крепости нет.

Замок графов Шенборнов в деревне Чинадиево на Закарпатье

Построен в конце 19 века как охотничья резиденция. Появилось имение из деревянного охотничьего дома в урочище Берегвар во владениях австрийских аристократов, а затем разрослось до замка в стиле неоромантики.

Фото: Замок Шенборнов (коллаж РБК-Украина)

В 1946 году с приходом советской власти сменился и владелец дворца. В 1946 году там отрыли первый климато-бальнеологический санаторий Закарпатья "Карпаты". Вокруг дворца – дендрарий на 20 гектарах с редкими растениями. В 2006 году санаторий подписал обязательство хранить замок в надлежащем состоянии. Впрочем, особой реставрации не происходило.

Недавняя инспекция показала: дворец нуждается в ремонте крыши и лестницы, реконструкции деревянных окон. Это будет стоить не менее 40 млн гривен. В 2022 году сооружение будут подавать на включение в программу "Большая реставрация".

Невицкий замок в Ужгородском районе на Закарпатье

Одна из древнейших сооружений всего региона. Его руины начали восстанавливать в 2019 году. Замок был построен в форме башни-донжона еще в 13 веке. В 1241 году был разрушен ордами монголо-татар, но во второй половине 13 века был восстановлен. Много раз замок переходил во владения венгерских князей, а разрушен был в 1644 году. С тех пор его не отстраивали.

Фото: Невицкий замок (коллаж РБК-Украина)

Однако пару лет назад в замке начали реставрацию за средства ЕС – крыши, башен, укрепления стен. На территории замка установили модульные офисы и санитарный блок, видеонаблюдение, ночную подсветку и скамейки. Во время исследований обнаружили тайный подвал с артефактами – наконечниками стрелы, изразцами и свидетельства того, что определенные реставрационные работы велись и в 20 веке.

Золочевский замок на Львовщине

Замковую постройку возвели по приказу Якуба Собеского (отца будущего короля Польши Яна Собеского) в 1634 году как оборонительную крепость Речи Посполитой на месте деревянного замка с валами. Комплекс является образцом архитектуры "дворец в крепости". На территории есть два дворца - Большой и Китайский.

В 19 веке во дворцах находились казармы, больница, тюрьма. При советской власти с 1939 года Золочевский замок служил тюрьмой НКВД. С 1953 года во дворце было ПТУ, а затем – галерея искусств. Лишь в 1989 году на территории комплекса начались реставрационные работы.

Фото: Золочевский замок (коллаж РБК-Украина)

В 2009 году на реставрацию комплекса пожертвовал 20 млн гривен украинский меценат. За эти средства отреставрировали оба дворца, проложили водопровод, обновили фасад Большого дворца, построили тоннель с воротами для заезда, равелин, подъемный мост.

В Большом дворце во время реставрации восстановили расположение комнат, но печи и полы не сохранились. Открыт для посещения в 2009 году. Среди экспонатов – мебель, оружие, картины, скульптуры. В Китайском дворце после реставрации в 2004 году открыли музей восточной культуры.

Замок Попова в селе Васильевка в Запорожской области

Сооружение называют "жемчужиной" края. Усадьбу начал строить в 1788 году Василий Попов, тайный советник Екатерины II. Через сто лет дворец в неоготическом стиле достроил его потомок. Во время революции 1917 года особняк был разграблен, во время Второй мировой войны частично разрушен и сожжен. В 1950 году замок разобрали на материалы.

Фото: Замок Повова (коллаж РБК-Украина)

По сей день от замкового комплекса сохранились смотровая башня, конюшня, три флигеля, каретный двор. Историко-архитектурный заповедник открыли в западной части комплекса в 1993 году. Там выставлены музейные экспозиции, в подвалах бывшей конюшни проводят выставки. В пристроенном другом этаже каретного сарая расположена школа-интернат.

С 2013 года на территории ведутся археологические раскопки, раскопана значительная часть фундамента замка. В целом сохранившиеся здания критически нуждаются в реставрации, на которую не хватает средств.

Хотинская крепость в Черновицкой области

Одно из самых могущественных фортификационных сооружений, которое было возведено в 10 веке в виде городища тиверцев, а перестроено в камне в 13 веке во времена Молдавского княжества. Впоследствии крепость была под властью Королевства Польского, Османской империи, царской России.

Фото: Хотинская крепость (коллаж РБК-Украина)

В середине 19 века сооружение перестало быть оборонительным объектом. В 20 веке крепость пришла в упадок и стала разрушаться. Памятником архитектуры Хотинская крепость стала при советской власти - в 1960 годах. Тогда началась реставрация, а впоследствии на территории комплекса стали активно снимать фильмы.

Уже в 2000 году создали государственный историко-архитектурный заповедник, начались реставрационные работы – от ремонта крыши до восстановления Комендантского дворца. В 2021 году начали проводить противоаварийные работы: запланирована замена крыши, перекрытие моста, укрепление подпорной стены замка, установка новых уборных.

Аккерманская крепость на Одесчине

Одно из крупнейших средневековых фортификационных сооружений Украины. Периметр стен крепости - 2,5 км, а огораживают они территорию более 9 га. Сами стены были готовы выдержать натиск врага – их толщина 1,5-5 м. Высота стен – от 5, а башни – до 15 м. Из 34 башен до нынешнего времени сохранились 26. С трех сторон крепость окружена рвом, а с северной стороны – Днестровским лиманом.

Фото: Аккерманская крепость (коллаж РБК-Украина)

Крепость основали генуэзцы на месте разрушенного греческого города Тира в 13 веке. В последующие два века ее строили в составе Молдавского княжества. Еще три века крепость принадлежала туркам-османам. В начале 19 века территорию захватила русская армия, и с годами крепость перестала быть оборонительным сооружением. В 1896 году признана историко-архитектурным памятником. До сих пор он считается одним из лучших сохранившихся в регионе и стране.

В 20-веке крепость реставрировали, однако в первые десятилетия независимости работы велись лишь минимально. В стенах образовывались трещины, а северная стена рисковала "сползти" в лиман.

В 2011 году в области создали коммунальное предприятие для сохранения крепости от разрушения. В последующие годы продолжались работы по укреплению северной стены. В прошлом году закончилась реставрация ворот. А в этом году одна из башен дала трещину и оказалась под угрозой обрушения. Тем временем крепость планируют комплексно отреставрировать по государственной программе и включить в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подгорецкий замок на Львовщине

Это бывшая резиденция польского короля Яна III Собеского, "украинский Версаль". Дворец с бастионными укреплениями был построен в 1635-1640 годах итальянскими архитекторами. В начале 18 века замок купил Вацлав Жевуский. Еще до середины 20 века во дворце располагался частный музей князей Сангушков. При советской власти в зданиях размещался туберкулезный санаторий, который впоследствии частично сгорел.

Фото: Подгорецкий замок (коллаж РБК-Украина)

Дворец долгое время был в состоянии упадка и нуждался в основательной реставрации.

Реставрация началась в 2000 году. Отремонтированы крыша, входная оборонительная часть, часовня. В 2018 году в Подгорецком замке открыли четыре зала для посещений: Китайский кабинет, Золотой, Кармазиновый и Обеденный залы. Экспозиции вернулись в стены дворца впервые за 80 лет.

С 2010 до 2020 года реставрацию не проводили из-за остановки финансирования. В 2021 году на реставрацию Подгорецкого замка выделено 32 млн. грн, тогда как эксперты называют необходимую сумму - 40 млн. евро. На данный момент больше всего в реставрации нуждаются стены замка.

Замок Любарта на Волыни

Один из двух частично сохранившихся замков Луцка. Это старейшее сооружение города входит в историко-культурный заповедник "Старый Луцк". Этот Верхний замок начали строить в 1350-е годы. В нем обустроили административный и оборонный центр области, собирались заседания политиков, работали суды.

Во времена правления Галицко-Волынского князя Любарта началось развитие и укрепление крепости. В последующие века все деревянные стены заменили каменными. Лишь в 18 век замок перестал выполнять оборонительную функцию, а в 19 веке стал руинами. В 20 веке фортификационное сооружение начали реставрировать.

Фото: Луцкий замок Любарта (коллаж РБК-Украина)

С 1963 года замок признан памятником архитектуры под охраной государства. В последующие годы были проведены масштабные работы по сохранению комплекса – были укреплены башни и стены, восстановлены перекрытия и галереи, утраченные элементы заменены новыми, реконструированы интерьеры.

Уже во времена независимости Украины, в 1994 году начали восстанавливать валы замка, но работы остановились из-за нехватки финансирования. В 2006 году достроили стену до въездной башни, которая воссоздает часть стены Окольного замка.. В 2020 году реконструировали деревянную лестницу во Владычьей башне.

В 2019-2021 годах провели восстановление стен башни Чарторыйских Окольного замка и подземелий, фасада монастыря иезуитов. Во время работ в прошлом году нашли неизвестные подвалы. Весной 2021 года подземелья башни Чарторыйских и коллегиума иезуитов реставрировали и объединили.

Олесский Замок: жемчужина Львовской области

Музей-заповедник, памятник архитектуры 13-14 веков. Вероятно, был построен сыном галицко-волынского князя Юрия Львовича. В последующие века был резиденцией польских родов. В Олесском замке в 1629 году родился будущий король Польши Ян III Собеский.

В начале 19 века замок подвергся пожару и разрушению, но впоследствии его начали укреплять. В 1951 году пожар вновь уничтожил здание, а с 1958 года там начались активные восстановительные работы. Замку вернули облик периода конца XVIII века. До 1975 года создана экспозиция, после чего музей открыли.

Фото: Олесский замок (коллаж РБК-Украина)

Сейчас в музее действуют экспозиции, выставочные залы и студийные фондохранилища. В целом состояние замка специалисты оценивают как удовлетворительное благодаря постоянной реставрации. Недавно отремонтировали аварийные участки крыши монастыря капуцинов, который входит в состав комплекса. В 2021 году Олесский замок внесли в перечень объектов государственной программы по восстановлению исторических памятиков.

Конечно, это далеко не полный список замков на территории Украины, которые заслуживают внимания туристов. Ведь, по разным оценкам, фортификационных сооружений на территории нашего государства сохранилось несколько тысяч. О других замковых "жемчужинах" страны РБК-Украина продолжит рассказывать в следующих публикациях.

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Тем временем тревел-блогер Валерия Микульская рассказала РБК-Украина про самые красивые дворцы, имения и резиденции Украины, которые можно увидеть в разных регионах.