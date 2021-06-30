Наследие колонистов: где искать архитектурные шедевры немецких меннонитов на берегу Днепра

В Украине есть немало уникальных малоизвестных локаций, которые можно случайно пропустить во время самостоятельных путешествий. Такие места все же стоит включать в свои маршруты к известным туристическим местам.

"К сожалению, недооцененных локаций у нас больше, чем оцененных. Назову одну из таких - район Верхней Хортицы в Запорожье", — говорит в комментарии РБК-Украина путешественница, автор сайта "Архитектурные и природные памятники Украины" Анна Вольф.

Первый ассоциативный ряд, который возникает в воображении путешественников при упоминании Запорожья - остров Хортица со знаменитым казацким прошлым и мощный промышленный город с известной огромной ГЭС, отмечает она.

Впрочем, особого внимания туристов заслуживает и старый район города, где располагалась первая община немецких переселенцев-меннонитов.

Чем интересен район Розенталь

О районе Розенталь туристы часто даже не знают. И это неудивительно, замечает путешественница. Ведь память о первой колонии немецких меннонитов (христиан-протестантов) – Верхней Хортице – старательно уничтожали еще при Советском Союзе. Как и упоминания о существовании самих меннонитов.

Фото: Замок Вальмана возводился как детский сад (предоставлено РБК-Украина Анной Вольф/Landmarks.in.ua)

"В этом районе сохранились здания, возведенные в стиле немецкого модерна. Яркий пример стиля - так называемый "замок" Вальмана.

Это здание было возведено немецким предпринимателем для размещения детского сада", — делится оно впечатлениями.

В эти дни здание находится в аварийном состоянии. Было бы хорошо, чтобы бы город понял, что подобные исторические здания стоит беречь, реставрировать и заботиться, добавляет путешественница.

"В наши времена для рядового украинца только немного приоткрывается история о целом "пропавшем", а на самом деле уничтоженном народе, который поднимал экономику этих земель, развивая промышленность, проповедуя мир, развивая культуру обучения", — отмечает Анна Вольф.

На территории Запорожской области таких колоний после Верхней Хортицы впоследствии появилось немало. Молочанск - одна из них. Это тоже город немецкого меннонитского наследия, который имеет все шансы стать туристическим.

"Очень хочется, чтобы украинцы узнали свою страну лучше, имели возможность больше путешествовать по родному краю. Большая работа заключается не только в популяризации интересных мест, но и в развитии туристической инфраструктуры, а также качественных дорог", — отмечает исследовательница украинских локаций.

Фото: Здание меннонитской школы для девушек колонии Розенталь, сейчас - общеобразовательная школа (предоставлено РБК-Украина Анной Вольф/Landmarks.in.ua)

Как жили меннониты на окрестности Запорожья

Первые немецкие поселения (колонии) на территории тогдашней Украины, которая входила в состав Российской Империи, начали появляться с 1789 года. Немецкие протестанты приезжали по приглашению российских властей, ведь в Германии их вероисповедание в то время было под запретом.

В Российской империи им предоставили немало привилегий: освобождение от налогов на 10 лет, от воинской повинности. Каждая семья получала немалый стартовый капитал: 65 десятин (чуть больше 65 га) земли и еще 500 рублей (рублей). Каждая община имела собственное управление.

Фото: Хортицкое педагогическое училище. Lahrer-seminar, возведенный меннонитами в 1913 году(предоставлено РБК-Украина Анной Вольф/Landmarks.in.ua)

Хозяйства меннонитов были наиболее эффективными в империи. Они строили заводы и мастерские, занимались земледелием, выращивали скот и даже производили шелк.

Согласно меннонитской философии, большое внимание в то время должно было уделяться образованию детей и духовности. Сегодня о культурном расцвете на берегах Днепра можно догадаться по уникальным произведениям архитектуры, которая еще сохранилась в районе Верхняя Хортица. Он до 1970-х годов был пригородным поселком.

В конце 19 века из-за введения призыва часть немецких семей начала эмигрировать в Америку. И если до Первой мировой войны в целом в России насчитывалось еще 105 тысяч меннонитов, то уже после нескольких бурных десятилетий количество немецких колонистов уменьшилось вдвое. Из-за голода, войны, революции и преследований меннониты продолжали эмигрировать.

Фото: Памятник меннонитам, ставшим жертвами сталинских репрессий и религиозных притеснений (предоставлено РБК-Украина Анной Вольф/Landmarks.in.ua)

Во времена Сталина немецкие семьи подверглись репрессиям и депортации в Сибирь. Последние меннонитские колонии были ликвидированы к концу 1930 годов. О трагических годах в районе Верхней Хортицы сейчас напоминает памятник, установленный жертвам репрессий.

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