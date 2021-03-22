Отпуск в изоляции: посол Украины в Египте раскрыл детали о больных COVID туристах

Шестеро туристов попали с коронавирусом в египетские больницы

В Египте посчитали туристов за все время пандемии - от момента открытия границ в июле 2020 года страну посетили более 2 миллионов отдыхающих из более 20 стран мира. Об этом сообщил министр туризма и древностей Халед аль-Анани во время визита в Шарм-эль-Шейх и Табу, сообщает Egypt Independent.

Чиновник отметил, что объемы въездного туризма в Египет увеличиваются, что свидетельствует об уверенности туристов в безопасности Египта как туристической локации. Анани рассказал, что все туристы, которые прибыли в Египет с момента восстановления въезда, вернулись в свои страны без инфицирования, в частности, Шарм-эль-Шейх имеет очень низкий уровень заражения.

COVID заболели более двух десятков туристов

Посольству Украины в Египте доподлинно известно о шестерых гражданах Украины, которые были госпитализированы в медицинские учреждения страны с коронавирусной болезнью с начала 2021 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил посол Украины в Египте Евгений Микитенко.

Фото: Отдых в Шарм-эль-Шейхе (wikipedia.org)

Дипломат уточнил, что посольство получает информацию о подобных случаях в рабочем порядке, поэтому такая цифра не является окончательной. Кроме того, родственники больных часто просят посольство не распространять информацию об их болезни.

"По состоянию на сегодня в Посольстве отсутствует информация о пребывании граждан Украины на стационарном лечении в медицинских учреждениях АРЕ (Арабской Республики Египет - ред.)", - отметил посол Украины в Египте.

По его словам, в условиях пандемии привычные условия отдыха изменились во многих странах мира. Планируя отпуск за границей, следует не забывать, что каждый турист въезжает в другую страну на свой страх и риск. Поэтому следует ответственно относиться к планированию своей зарубежной поездки, подчеркнул посол.

"Надо взвешивать возможные риски, изучать правила въезда и пребывания в стране прибытия в условиях пандемии. Также нужно помнить, что отсутствие симптомов заболевания не дает гарантий того, что сделанный вами по прибытию ПЦР-тест (в странах, где присутствует опция тестирования по прибытию) окажется отрицательным. Поэтому следует быть готовым к тому, что в случае выявления положительного результата отпуск будет проходить в условиях изоляции или лечения (минимум две недели)", - добавил Евгений Микитенко.

Таких случаев, по неофициальной информации посольства, было не менее двух десятков.

Фото: Вид на Шарм-эль-Шейх из самолета (wikipedia.org)

Чем грозит покупка фейковых справок о ПЦР-тестах

"Призываем украинцев быть ответственными и делать ПЦР-тесты до запланированной поездки в проверенных лабораториях. В то же время, категорически не советуем туристам пользоваться услугами мошенников, которые предлагают оформление сертификатов с отрицательными результатами ПЦР-тестирование без фактической сдачи анализа", - призвал дипломат в комментарии РБК-Украина.

Ответственное отношение к превентивным мерам перед запланированной поездкой является определенной гарантией спокойствия и избежания неприятных неожиданностей во время отпусков для самих туристов, так и для их семей, подчеркнул он.

Ни одна страховая не будет компенсировать лечение

Ранее РБК-Украина сообщало, что незаконная продажа фейковых результатов о якобы отрицательном результате ПЦР-тестов активизировалась в Украине в период, когда Египет и ряд других стран ввели такое требование для прибывающих на курорты туристов.

Фото: Отдых на курорте Хургада (booking.com)

Поддельные результаты тестов несут немало негативных последствий. В частности, в случае инфицирования за рубежом ни одна страховая компания не будет компенсировать такому туристу средств на лечение, подчеркивает Леся Щербакова, исполнительный директор СК "Провидна".

"Однозначно при любых сомнениях в правдивости справки страховая обращается в клинику напрямую, чтобы проверить достоверность анализов. Если такой клиники нет, никто не будет покрывать такие расходы. А стоимость лечения COVID за рубежом высока и может достигать 10 тыс. долларов. За это платит сам турист", - говорит она.

Кроме того, за фейковые справки предусмотрена и уголовная ответственность. По словам адвоката Назара Черного, подделка официальных документов влечет за собой ответственность согласно статье 358 Уголовного кодекса Украины. Причем эта статья распространяется как на врача, который выдал поддельную справку, так и на личность, которая воспользовалась такой "услугой", говорит он.

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