Шафран и подснежники: лучшие локации, где можно любоваться первоцветами весной

Куда поехать весной, чтобы застать, как просыпаются уникальные весенние растения и расцветают красивейшие редкие цветы?

Ботанический туризм, который активно развивался в Украине последние годы, стал особенно популярным за время пандемии. В наиболее известных локациях, куда едут любоваться растениями, иногда сложно найти свободные даты для заказа экскурсии, говорит эксперт по экологическому туризму Ярослав Козак, который организует путешествия в малоизвестные локации Украины. Для РБК-Украина он рассказывает о популярных локациях для любителей первых цветов, расцветающих, как только сходит снег.

"Начинается с группы фанатов, которые едут в фототуры на первоцветы в уникальные места. Фотографии публикуют в соцсетях. Бывает, приедешь на то самое место, а уже машину негде поставить. А с началом карантина путешествия на природу стали еще популярнее", - говорит путешественник с 25-летним опытом.

Все первоцветы – краснокнижные

Нет таких первоцветов, которые можно собирать. Все они - в Красной книге, говорит Ярослав Козак. И самая большая проблема – сохранить интересные локации, где они растут без охраны, в тайне, чтобы массовые туристы не вырвали и не вытоптали редкие цветы.

Он объясняет: первоцветы – это растения, которые очень рано цветут и имеют очень короткий период роста, пока нет другой зелени, листьев на деревьях и кустах, чтобы собрать энергию солнца на следующий год и оставить ее в луковице.

Фото: Пролески растут в светлых лиственных лесах (dobre.club)

"Как только где-то пригревает солнце, они начинают расти и цвести. Это белые подснежники (галантусы), синие пролески, белоцвет, шафран, сон-трава, брандушки, малоизвестные – кандык (собачий зуб – невероятно красивый фиолетовый цветок)", - перечисляет путешественник виды цветов, которые туристы могут "поймать" в объектив во время туров по Украине.

Если ехать в естественные условия – то только со специалистами, предостерегает он.

"Для массового туриста рекомендуем места, где есть охрана и специалист, который может провести экскурсию. Мы везем в Ичнянский природный национальный парк, там есть экотропа и специалисты, которые не только проведут и покажут, но еще и интересно расскажут, человек послушает о редких видах растений и животных, приобщится к охране природы. Увидит много красивых первоцветов – целый день, где гуляем, есть пролески и подснежники", - объясняет гид.

Он отмечает, что самая большая угроза первоцветам – от местного населения, которое не понимает, почему им нельзя рвать.

"В туристах угрозы не вижу – киевляне не будут ехать за 300-400 километров, чтобы сорвать цветок. Тратят целый день только те, кто понимает эту красоту, что за ней стоит ехать аж в соседнюю область, будут соревноваться в фотографической сноровке", - рассказывает об особенностях ботанических "фото-сафари" путешественник.

Куда едут любоваться первоцветами

Холодный Яр в Черкасской области – там растут очень красивые первоцветы. Там они в основном сконцентрированы на одной локации – несколько холмов, покрытых подснежником складчатым.

Фото: Фототуры на цветение первоцветов с каждым годом все популярнее (dobre.club)

"Его уже сейчас обносят сигнальной лентой, чтобы там не топтались. Волонтеры из Черкасского университета там дежурят, ночуют. Это больше защита не от туристов, а от местного населения – вырвут и будут продавать туристам. Мы эту локацию популяризируем – там есть хорошие специалисты", - говорит Ярослав Козак.

Он замечает, что называет локацию в Холодном яру, потому что там есть охрана участков с ценными цветами. Другие локации, где нет охраны, можно указать лишь приблизительно.

"Например, в музее "Старое село" в Колочаве находится известная долина крокусов. За ними следят музейные работники. А есть дендропарк "Березинка" возле Мукачево, где уже расцвели крокусы – и масса людей по ним топчется. Там нет ни охраны, ни волонтеров. И есть риск, что люди будут их рвать и уничтожать", - нарекает специалист.

В Закарпатье уже в начале марта в долине Тисы зацветают первоцветы, потому что там уже прогрелась земля.

"Если люди ранее планировали себе путешествие на Закарпатье на 8 марта, то они сфотографируют крокусы, пролески и подснежники. Мы до карантина ходили в труднодоступные места, в поймы реки Боржава, чтобы сфотографировать редкие цветы", - рассказывает организатор путешествий.

Он добавляет, что в Закарпатье в любой долине хороший ботаник или биолог найдет первоцветы, но это не значит, что эти чувствительные виды стоит показывать туристам.

Одна из самых популярных локаций, куда стоит ехать из Киева – Черниговщина.

"За подснежниками мы едем аж в Ичнянский парк в Черниговской области, там и пролески", - открывает направление гид.

Фото: Редкий цветок кандык растет на Житомирщине (facebook.com/dobreclub/Надежда Волкова)

Еще одна интересная местность – Житомирщина - заказник "Долгий брод", где можно полюбоваться цветками кандыка.

"Очень красиво выглядит анемона – дорогой к Полесскому заповеднику проезжаем Овручский кряж, чтобы ими полюбоваться", - рассказывает он о "цветочных бонусах" во время других маршрутов.

Специалист отмечает, что начинать искать первоцветы стоит с южных районов - подснежники любят светлые лиственные леса, которые растут в зоне Лесостепи. А вот на Полесье, вокруг Киева, мест с первоцветами очень мало. Полесье - хвойная зона, в которой растет сон-трава, различные медуницы, печеночницы. Раньше апреля там этих цветов не будет.

Фото: Шафран с юга Киевщины (dobre.club)

"На юге Киевщины можно найти подснежники и различные виды шафранов, брандушок. Ездим в несколько заказников в сторону Мироновки, Ржищева, Тулинцев – например, в заказник "Тулинецкие Перелески", - перечисляет примерные места, где можно сфотографировать редкие цветы.

Там нет охраны, поэтому туристы ездят маленькими группами со специалистом по охране природы. А фотографии делают только крупным планом.

"Так же в Голосеевском лесу в Киеве есть подснежники – люди, которые знают, где они растут, никогда не покажут их локаций. Потому что если это попадет в интернет, цветы вырвут и вытопчут", - предупреждает путешественник.

Растет в Голосеевском нацпарке и сон-трава – экотропой "Лесники" раньше водили с фототурами тех людей, в которых были уверены, что они не откроют место другим.

А для тех, кто не готов ехать далеко за цветами в дикой природе, полюбоваться различными первоцветами можно и в центре Киева.

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Фото: Крокусы в киевском ботаническом саду (Татьяна Турейская)

"Есть альтернатива – ботанический сад имени Фомина возле метро "Университет". Там в закрытой научной части сада на отрытых участках собраны коллекции различных первоцветов со всей Украины: пролески, подснежники, сон-трава", - подсказывает простое решение Ярослав Козак.

По его словам, угадать сроки цветения первоцветов довольно трудно. В прошлом году подснежники в Холодном яру цвели уже в начале марта, а сейчас там еще снег по колено, поэтому клуб планирует туда поездку не раньше середины марта. Это зависит и от высоты снега зимой, и от погоды – солнца, тепла, так называемой суммы эффективных температур.

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