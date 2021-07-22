Не только золотые пески: куда отправиться за яркими впечатлениями на отдыхе в Болгарии

Болгария – это не только пляжи с золотым песком на побережье Черного моря. В этой живописной стране есть множество интересных локаций для занимательных экскурсий и ярких фото на память.

Одна из самых посещаемых летними туристами локаций – курортный город Бургас на берегу залива и его окрестности. Из Киева в Бургас можно долететь прямым рейсом менее чем за два часа.

Какие места стоит посетить на отдыхе в Болгарии, чтобы проникнуться духом страны – в материале РБК-Украина.

Бургас: один из самых крупных курортов Болгарии

Туристы, прилетающие в Бургас, вполне могут здесь и остаться. Это огромный портовый город в окружении моря и озер. Курорт знаменит своими чистыми широкими пляжами с темным песком, особенный цвет которого объясняется черными минералами магнетита.

Фото: Пляж в Бургасе (unsplash.com/vladimir haltakov)

На центральных пешеходных улицах города кроме праздничной атмосферы внимание туристов привлекают частые распродажи – Бургас часто завлекает отдыхающих шопингом.

Впрочем, в городе много других достопримечательностей. В Бургасе есть очень красивые храмы. Туристам советуют посмотреть на церковь Успения Богородицы, которую долгое время использовали как госпиталь. Также самый старый собор в городе - Армянская церковь Святого Креста. Большая церковь Святой Богородцы когда-то могла вместить все население города.

А самый большой собор Бургаса – знаменитая церковь Святых Кирилла и Мефодия. В городе есть также несколько музеев и театров. Есть и яркие места для прогулок – приморской парк и парк Озеро, где можно попасть на выставку гигантских песчаных скульптур.

Фото: Архитектура Бургаса (unsplash.com/hristo sahatchiev)

На окраинах города находятся два озера: Бургасское (лиман) и Атанасовское, которые являются заповедными территориями обитания множества видов краснокнижных птиц.

Несебр: город сорока церквей

Несебр, находящийся в 30 километрах от Бургаса – один из самых красивых курортов Болгарии и один из древнейших городов Европы. Полвека назад его назвали городом-музеем, а с 1983 года он находится в списке мирового наследия ЮНЕСКО.

Город был основан больше 10 веков назад, но до нашего времени сохранились постройки с 15 века, которые были возведены во времена османов. Увидеть архитектуру прошлых столетий в Несебре можно в Старом городе.

Фото: Археологические достопримечательности в Несебре (unsplash.com/shalev cohen)

В городе сохранились остатки византийских терм (бань) и крепостной стены. Но самые яркие достопримечательности – храмы. Археологи обнаружили, что когда-то здесь было 40 церквей. Но к нынешнему времени сохранились только 11 из них. Отметим, такое количество христианских церквей в одном населенном пункте не встречается больше нигде в мире. Несколько веков назад часть города ушла под воду во время землетрясения, но все храмы остались на суше.

Фото: Архитектура в Несебре (unsplash.com/shalev cohen)

Примечательно, что многие церкви сейчас не действуют, а принимают посетителей как музеи, во многих проводят выставки.

Созополь: одно из самых ярких направлений

Это древний портовый городок в Болгарии, который обычно включают в списки must visit среди лучших европейских направлений.

Созополь находится всего в 40 километрах от Бургаса с аэропортом. В этот городок стоит отправиться не только ради пляжей, но ради экскурсий по историческим местам.

У города сформировалась своя атмосфера – когда-то тут была греческая колония, потом местность захватили римляне. В 8 веке город оказался в составе Болгарии.

Фото: Виды в Созополе (unsplash.com/piotr dutko)

Сейчас на старинные артефакты стоит посмотреть в археологическом музее, а перенестись на тысячи лет назад можно, посетив старинный амфитеатр в старой части города. Старая часть города была определена архитектурным и археологическим заповедником в 1974 году.

К слову, этот курорт заслужил славу "богемного". В Созополе полюбили отдыхать люди искусства и знаменитости. Туристам нравится гулять узкими каменными улочками среди деревянных домов с красной турецкой черепицей.

Также, как и в других древних городах, в Созополе много церквей, которые стоит увидеть путешественникам. Также можно отправиться на остров Святого Ивана с руинами монастыря и где сегодня ведутся археологические раскопки.

"Странджа": национальный парк с реликтовыми растениями

Самый большой природный парк в Болгарии площадью 116 тысяч гектаров – "Странджа" – находится в 70 километрах от Бургаса на границе с Турцией. Это заповедник называют таинственным: в нем среди гор проложены пешеходные маршруты с выходом к морю и фьордам.

Фото: Национальный парк Странджа (wikipedia.org)

Уникальность природы горного заповедника в том, что на его территории есть 67 видов реликтовых видов растений в Европе. Семь видов из них не встречаются больше нигде в мире. Также много разнообразных животных, птиц.

Фото: Водопад в парке Странджа (wikipedia.org)

Во время однодневной прогулки в парке туристы могут полюбоваться видами со смотровых площадок, увидеть водопады и целебные родники, священные пещеры, посетить колоритные деревни с многовековой архитектурой и самобытной кухней.

Напомним, мы писали о самых интересных местах в Албании, которые можно увидеть во время экскурсий.

Также рекомендуем почитать про нераскрученные локации Грузии, о которых редко пишут в путеводителях.