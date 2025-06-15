Життя у 45-градусну жару: ці 7 лайфхаків для охолодження використовують в арабських країнах

Уявіть собі повсякденність, де стовпчик термометра тримається на позначці +45 градусів - і це ще не пік літа.

Арабські країни щороку переживають пекельну спеку, але замість скарг вони впроваджують інновації, адаптують традиції й перетворюють пустелю на комфортний простір. Деякі з їхніх рішень здаються майбутнім - інші засновані на століттях спостережень.

Охолоджувальні зупинки громадського транспорту

В ОАЕ та Катарі зупинки обладнані кондиціонерами. Люди не просто стоять в тіні - вони чекають на автобус у повноцінній прохолодній кімнаті зі склом. Такий підхід вже давно нормальний для країн Перської затоки.

(фото: X-сторінка RTA)

Розпилення водяної пари на вулицях

У Дубаї, Ер-Ріяді чи Абу-Дабі біля кафе, торгівельних центрів та на променаді встановлені системи "містингу" - вони розпилюють мікрокраплі води, які створюють ефект прохолоди. Особливо популярне це у вечірній час, коли на вулиці ще тримається денне тепло.

Традиційна архітектура - вітрові башти

У старовинних районах збереглися "барджиль" - башти, які ловлять вітер і спрямовують його вниз до приміщення. Це безелектрична система природного кондиціонування, яку століттями використовували у пустельних регіонах.

Аб-амбари (водяні резервуари) з подвійними куполами та вітряними вежами в місті Наїн (фото: Вікіпедія)

Міські оази та вертикальні сади

У сучасних мегаполісах на кшталт Дубая створюють «охолоджувальні» парки з особливою рослинністю та штучними водоспадами. У Катарі, наприклад, існують "climate-controlled" пішохідні алеї, де вмонтовано систему охолодження тротуарів.

Генерація хмар і дощів

Так, це не фантастика. ОАЕ активно впроваджують технологію "cloud seeding" - запуск дронів чи літаків, які стимулюють утворення хмар і штучних дощів. Це не тільки зволожує повітря, але й знижує температуру в окремих районах.

Національний одяг як природний захист

Довгі білі дишдаші у чоловіків і чорні абаї у жінок - не просто традиція, а продумане рішення. Вільний крій та натуральна тканина створюють ідеальний мікроклімат навколо тіла навіть у пекельну спеку.

(фото: WorldCulturalThreads)

Культура пиття охолоджених напоїв зі спеціями

У багатьох арабських країнах поширені напої з м’ятою, лимоном, фініками та кардамоном - вони не лише втамовують спрагу, а й підтримують енергетичний баланс.

Наприклад, напій "жаламун" або холодний чай на основі шавлії - дуже популярні серед місцевих.