Життя у 45-градусну жару: ці 7 лайфхаків для охолодження використовують в арабських країнах

Як вижити в умовах пустелі, коли температура повітря сягає +50 градусів? В арабських країнах знайшли унікальні способи боротьби зі спекою - від високотехнологічних систем до традицій, яким тисячі років.
Якими лайфхаками користуються жителі арабських країн, щоб виживати в умовах сильної жари, розповідає РБК-Україна.
Уявіть собі повсякденність, де стовпчик термометра тримається на позначці +45 градусів - і це ще не пік літа.
Арабські країни щороку переживають пекельну спеку, але замість скарг вони впроваджують інновації, адаптують традиції й перетворюють пустелю на комфортний простір. Деякі з їхніх рішень здаються майбутнім - інші засновані на століттях спостережень.
В ОАЕ та Катарі зупинки обладнані кондиціонерами. Люди не просто стоять в тіні - вони чекають на автобус у повноцінній прохолодній кімнаті зі склом. Такий підхід вже давно нормальний для країн Перської затоки.
У Дубаї, Ер-Ріяді чи Абу-Дабі біля кафе, торгівельних центрів та на променаді встановлені системи "містингу" - вони розпилюють мікрокраплі води, які створюють ефект прохолоди. Особливо популярне це у вечірній час, коли на вулиці ще тримається денне тепло.
У старовинних районах збереглися "барджиль" - башти, які ловлять вітер і спрямовують його вниз до приміщення. Це безелектрична система природного кондиціонування, яку століттями використовували у пустельних регіонах.
У сучасних мегаполісах на кшталт Дубая створюють «охолоджувальні» парки з особливою рослинністю та штучними водоспадами. У Катарі, наприклад, існують "climate-controlled" пішохідні алеї, де вмонтовано систему охолодження тротуарів.
Так, це не фантастика. ОАЕ активно впроваджують технологію "cloud seeding" - запуск дронів чи літаків, які стимулюють утворення хмар і штучних дощів. Це не тільки зволожує повітря, але й знижує температуру в окремих районах.
Довгі білі дишдаші у чоловіків і чорні абаї у жінок - не просто традиція, а продумане рішення. Вільний крій та натуральна тканина створюють ідеальний мікроклімат навколо тіла навіть у пекельну спеку.
У багатьох арабських країнах поширені напої з м’ятою, лимоном, фініками та кардамоном - вони не лише втамовують спрагу, а й підтримують енергетичний баланс.
Наприклад, напій "жаламун" або холодний чай на основі шавлії - дуже популярні серед місцевих.
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