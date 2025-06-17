Ужасы из каменного века: 5 самых странных племенных ритуалов, которые до сих пор существуют
Жителю современного мегаполиса трудно представить, что в некоторых уголках планеты до сих пор существуют народы, которые придерживаются древних обрядов, которые поражают и даже шокируют.
РБК-Украина рассказывает о пяти самых странных традициях, которые до сих пор практикуются в изолированных племенах.
Мучительные татуировки племен Папуа-Новой Гвинеи
В регионе Туфи на Папуа-Новой Гвинее племена практикуют особые татуировочные ритуалы. Подростков кладут на бамбуковую подстилку и наносят им на спину сложные символы - более 450 мучительных штрихов.
Этот ритуал - обряд перехода из детства во взрослую жизнь. В племени Корафе, которое живет рядом, девушкам также наносят тату, но уже на лицо. Это символизирует их посвящение в статус женщины. Такая мучительная процедура считается знаком силы и зрелости.
Обрезание у племени зулусов
В Южной Африке племя зулусов проводит обряд взросления для парней-подростков. Молодых юношей похищают и отводят в тайное место, доступное только для старших женщин, которые приносят еду.
Затем подростков кладут на землю, посыпают их тело белым порошком и осуществляют обрезание с помощью лезвий и камней. Раны обрабатывают экскрементами животных, а процесс заживления длится около четырех месяцев.
Из-за жестокости ритуала частыми являются случаи смерти или серьезного увечья. Однако в культуре зулусов это - необходимый шаг к статусу мужчины.
Зулусы (фото: Википедия)
Перчатки с муравьями-пулями в Амазонии
В племени Сатере-Маве, живущем в амазонских джунглях, парни проходят жестокий ритуал взросления. Подростки отправляются в лес, где вместе с шаманом ловят муравьев-пуль - самых болезненных насекомых в мире.
Укус этих муравьев ощущается, как выстрел из огнестрельного оружия. Насекомых помещают в специальные перчатки, которые ребята надевают на руки на 10 минут.
Выжить после такой боли - это доказательство мужества и выносливости. Тот, кто прошел ритуал, считается полноправным мужчиной племени.
Поедание пепла умерших в племени яномама
В племенах яномама в Венесуэле и Бразилии существует необычный ритуал прощания с мертвыми. Они верят, что дух умершего продолжит жить в теле родственника, если тот употребит его останки. После смерти тела сжигают, а пепел смешивают с супом из подорожника.
Этот напиток подают родственникам, которые должны его съесть. Для племени это акт любви, уважения и духовного единения. С точки зрения науки - жутко, но для яномама это высшая форма памяти о близком человеке.
Дети племени яномама (фото: Википедия)
Отрезание пальцев у племени Даны
В долине Балием, в Западном Папуа, племя Дани придерживается очень болезненного похоронного ритуала. При потере близкого родственника члены семьи отрезают себе части пальцев рук. Это символизирует глубокую скорбь и потерю частички себя вместе с умершим.
Кроме ампутаций, они также мажут лицо пеплом и глиной. В культуре Даны пальцы символизируют не только тело, но и душу человека.
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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов Rarest, Live Science, информация из Википедии.