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Ужасы из каменного века: 5 самых странных племенных ритуалов, которые до сих пор существуют

Вторник 17 июня 2025 15:35
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Ужасы из каменного века: 5 самых странных племенных ритуалов, которые до сих пор существуют Какие древние ритуалы до сих пор существуют в диких племенах (фото: скриншот Youtube.com/@eBaader)
Автор: Феликс Коркин

Жителю современного мегаполиса трудно представить, что в некоторых уголках планеты до сих пор существуют народы, которые придерживаются древних обрядов, которые поражают и даже шокируют.

РБК-Украина рассказывает о пяти самых странных традициях, которые до сих пор практикуются в изолированных племенах.

Мучительные татуировки племен Папуа-Новой Гвинеи

В регионе Туфи на Папуа-Новой Гвинее племена практикуют особые татуировочные ритуалы. Подростков кладут на бамбуковую подстилку и наносят им на спину сложные символы - более 450 мучительных штрихов.

Этот ритуал - обряд перехода из детства во взрослую жизнь. В племени Корафе, которое живет рядом, девушкам также наносят тату, но уже на лицо. Это символизирует их посвящение в статус женщины. Такая мучительная процедура считается знаком силы и зрелости.

Обрезание у племени зулусов

В Южной Африке племя зулусов проводит обряд взросления для парней-подростков. Молодых юношей похищают и отводят в тайное место, доступное только для старших женщин, которые приносят еду.

Затем подростков кладут на землю, посыпают их тело белым порошком и осуществляют обрезание с помощью лезвий и камней. Раны обрабатывают экскрементами животных, а процесс заживления длится около четырех месяцев.

Из-за жестокости ритуала частыми являются случаи смерти или серьезного увечья. Однако в культуре зулусов это - необходимый шаг к статусу мужчины.

Ужасы из каменного века: 5 самых странных племенных ритуалов, которые до сих пор существуютЗулусы (фото: Википедия)

Перчатки с муравьями-пулями в Амазонии

В племени Сатере-Маве, живущем в амазонских джунглях, парни проходят жестокий ритуал взросления. Подростки отправляются в лес, где вместе с шаманом ловят муравьев-пуль - самых болезненных насекомых в мире.

Укус этих муравьев ощущается, как выстрел из огнестрельного оружия. Насекомых помещают в специальные перчатки, которые ребята надевают на руки на 10 минут.

Выжить после такой боли - это доказательство мужества и выносливости. Тот, кто прошел ритуал, считается полноправным мужчиной племени.

Поедание пепла умерших в племени яномама

В племенах яномама в Венесуэле и Бразилии существует необычный ритуал прощания с мертвыми. Они верят, что дух умершего продолжит жить в теле родственника, если тот употребит его останки. После смерти тела сжигают, а пепел смешивают с супом из подорожника.

Этот напиток подают родственникам, которые должны его съесть. Для племени это акт любви, уважения и духовного единения. С точки зрения науки - жутко, но для яномама это высшая форма памяти о близком человеке.

Ужасы из каменного века: 5 самых странных племенных ритуалов, которые до сих пор существуютДети племени яномама (фото: Википедия)

Отрезание пальцев у племени Даны

В долине Балием, в Западном Папуа, племя Дани придерживается очень болезненного похоронного ритуала. При потере близкого родственника члены семьи отрезают себе части пальцев рук. Это символизирует глубокую скорбь и потерю частички себя вместе с умершим.

Кроме ампутаций, они также мажут лицо пеплом и глиной. В культуре Даны пальцы символизируют не только тело, но и душу человека.

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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов Rarest, Live Science, информация из Википедии.

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