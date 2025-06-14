Від Улан-Батора до Єрихона: 12 "най-най" міст світу, які вражають уяву

Рим: перше місто-мільйонник в історії

Рим став першим містом у світі, населення якого перевищило 1 мільйон осіб, приблизно 2000 років тому. Це досягнення відображає велич і вплив Римської імперії в античні часи.

Чунцін: найбільше місто за площею

Чунцін є найбільшим містом у світі за площею, охоплюючи територію понад 82 000 кв.км. Це місто поєднує урбанізовані райони з великими сільськими територіями.

Стамбул: найбільше місто Європи

Стамбул, розташований на межі Європи та Азії, має населення 15,7 мільйона осіб, що перевищує населення 131 країни світу. Це місто є культурним та економічним центром Туреччини.

Єрихон: найстаріше місто світу

Єрихон у Палестині вважається найстарішим містом світу, з історією, що налічує понад 9 тисяч років. Місто відоме своїми стародавніми стінами та археологічними знахідками.

Найстаріше місто світу зараз виглядах так (фото: Вікіпедія)

Буенавентура: найвологіше місто світу

Буенавентура в Колумбії отримує понад 6000 мм опадів щорічно, що робить її найвологішим містом у світі. Мешканці адаптували своє життя до постійних дощів, використовуючи спеціальні системи дренажу.

Сан-Педро-Сула: найнебезпечніше місто світу

Сан-Педро-Сула в Гондурасі має один з найвищих рівнів злочинності у світі, зокрема за кількістю вбивств на душу населення. Це пов'язано з діяльністю наркокартелів та бідністю.

Улан-Батор: найхолодніша столиця світу

Улан-Батор, столиця Монголії, є найхолоднішою столицею світу з середньою річною температурою -0,9°C. Зими тут суворі, з температурами до -30°C.

Тхімпху: столиця з найчистішим повітрям

Тхімпху, столиця Бутану, має одне з найчистіших повітря серед світових столиць, завдяки екологічній політиці країни. Бутан активно зберігає свої ліси та обмежує промислове забруднення.

Тхімпху - це кристально-чисте гірське повітря (фото: Вікіпедія)

Ліньфень: місто з найбруднішим повітрям

Ліньфень у Китаї відомий як місто з одним із найзабрудненіших повітря у світі, через інтенсивну вугільну промисловість. Це призводить до серйозних екологічних та здоров'я проблем для мешканців.

Мале: найменша столиця світу

Мале, столиця Мальдів, займає площу лише 2 кв.км, що робить її найменшою столицею у світі. Попри розміри, місто є політичним та економічним центром країни.

Абу-Дабі: найбезпечніше місто світу

Абу-Дабі, столиця Об'єднаних Арабських Еміратів, вважається одним з найбезпечніших міст у світі, завдяки низькому рівню злочинності та високому рівню життя. Місто активно інвестує в безпеку та інфраструктуру.

Шанхай: найгустонаселеніше місто світу

Шанхай є найбільш густонаселеним містом світу, з населенням понад 23 мільйони осіб. Це фінансовий центр Китаю з розвиненою інфраструктурою.