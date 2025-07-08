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Туди ще можна встигнути: найяскравіші фестивалі та свята в Європі у липні 2025

Вівторок 08 липня 2025 08:01
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Туди ще можна встигнути: найяскравіші фестивалі та свята в Європі у липні 2025 Які святкові події варто відвідати у липні у Європі (фото: Pixabay)
Автор: Фелікс Коркін

Липень у Європі - це час, коли континент оживає від численних фестивалів, карнавальних святкувань та культурних подій. Від музичних фестивалів до гастрономічних свят - липень пропонує безліч можливостей для незабутніх вражень.

РБК-Україна розповідає про найцікавіші культурні заходи, що відбудуться у Європі у липні 2025 року.

Tomorrowland (Бельгія)

Один із найбільших електронних музичних фестивалів у світі відбудеться з 18 по 27 липня 2025 року в місті Бум. Tomorrowland славиться своєю масштабною сценографією та участю провідних діджеїв з усього світу.

Щороку фестиваль збирає понад 400 тисяч відвідувачів, створюючи неповторну атмосферу єдності та музичної магії. Для фанатів електронної музики Tomorrowland - це обов'язковий захід у календарі.

Туди ще можна встигнути: найяскравіші фестивалі та свята в Європі у липні 2025Грандіозна сцена фестивалю у 2023 році (фото: Вікіпедія)

Pohoda Festival (Словаччина)

З 10 по 12 липня 2025 року в місті Тренчин відбудеться один з найкращих незалежних музичних фестивалів Європи - Pohoda. Цього року на фестивалі виступлять відомі артисти, а також пануватиме дружня та різноманітна атмосфера.

Pohoda відома своєю високою організацією, численними музичними жанрами і різноманітними культурними заходами. Фестиваль отримав нагороди за найкращий середній європейський музичний захід. Це ідеальне місце для тих, хто шукає якісну музику та неповторні враження.

Туди ще можна встигнути: найяскравіші фестивалі та свята в Європі у липні 2025Pohoda Festival у 2024 році (фото: Вікіпедія)

Gentse Feesten (Бельгія)

З 18 по 27 липня 2025 року в місті Гент пройде один з найбільших культурних фестивалів Європи - Gentse Feesten. Фестиваль охоплює музичні виступи, театральні постановки, вуличні перформанси та паради. Ця подія приваблює понад 2 мільйони відвідувачів, створюючи атмосферу справжнього свята.

Це чудова нагода зануритися в багатство бельгійської культури та традицій. Відвідування Gentse Feesten дає можливість насолодитися мистецтвом, музикою та гастрономією.

Туди ще можна встигнути: найяскравіші фестивалі та свята в Європі у липні 2025Нічна ілюмінація на свято (фото: Вікіпедія)

Fiesta de San Fermín (Іспанія)

З 6 по 14 липня у Памплоні проходить знаменитий фестиваль Сан-Фермін, відомий по всьому світу через традиційні перегони з биками. Цей захід поєднує святкові паради, традиційні танці, концерти та феєрверки. Учасники та гості одягаються у біле з червоними шарфами, що стало символом фестивалю.

Сан-Фермін - це не лише екстремальні забіги, а й велике народне свято з глибокими культурними коріннями. Місцеві жителі і туристи разом святкують ці дні, підтримуючи стародавні традиції. Це подія, яку варто побачити хоча б раз у житті.

Туди ще можна встигнути: найяскравіші фестивалі та свята в Європі у липні 2025Традиційні перегони з биками (фото: Вікіпедія)

Fêtes de Bayonne (Франція)

З 9 по 13 липня 2025 року в місті Байонна відбувається традиційний фестиваль Fêtes de Bayonne. Учасники свята одягаються в біле з червоними акцентами, створюючи яскраву атмосферу.

Програма фестивалю включає музичні виступи, вуличні танці, паради та феєрверки. Fêtes de Bayonne - це можливість зануритися в культуру басків і насолодитися французькою гостинністю. Цей фестиваль є одним із найбільших і найстаріших у Франції. Щороку його відвідують тисячі туристів з усього світу.

Туди ще можна встигнути: найяскравіші фестивалі та свята в Європі у липні 2025Fêtes de Bayonne (фото: Visitbayonne.com)

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Під час написання матеріалу використані джерела: матеріали сайтів Trip Advisor, Lifehacker та Вікіпедія.

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