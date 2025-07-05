Це критично важливо знати: що дозволено ввозити в Україну з-за кордону, а що - ні

Митні правила України - важлива інформація для всіх, хто подорожує під час воєнного стану. Незалежно від громадянства, при в’їзді до країни треба чітко розуміти, які товари можна провозити без проблем, а які потребують декларації чи дозволів.

РБК-Україна з посиланням на видання Visit Ukraine розповідає про правила, які варто знати кожному.

Зелений коридор: що можна провозити без декларації

У цьому напрямку дозволяється ввозити персональні речі, які не підлягають оподаткуванню. Зокрема, дозволено перевозити товари загальною вартістю до 500 євро та вагою не більше 50 кг.

Також можна без проблем провозити харчові продукти на суму до 200 євро, що не призначені для продажу. Готівка, як в гривні, так і в іноземній валюті, не має перевищувати 10 000 євро.

Медикаменти дозволені в кількості до 5 упаковок кожного препарату, крім тих, що містять наркотичні або психотропні речовини. Перетин зеленого коридору не звільняє від перевірки - прикордонники залишають за собою право перевірити речі.

Дорослі персони можуть без сплати зборів провозити до 1 літра міцного алкоголю, понад 2 літри вина або до 5 літрів пива. Також дозволяється перевозити до 200 сигарет, або 50 сигар, або до 250 г тютюну.

Перевищення цих норм вимагає обов’язкового декларування та сплати мита. Для подорожей з Польщі чи інших країн ЄС - перевіряйте правила не лише України, а й країни відправлення.

У Польщі, наприклад, суворо контролюється duty-free продукція, особливо алкоголь і парфуми. Без відповідних документів через замовчування можна втратити товар або отримати штраф.

Червоний коридор: що потребує письмового декларування

Через цей коридор ввозяться товари, які потребують письмового оформлення. Сюди належать предмети, які перевищують поріг у 500 євро або вагу понад 50 кг, а також товари, що потребують дозвільних документів.

Цінності, валютні засоби, твори мистецтва, вироби з дорогоцінних металів або тварини теж підлягають декларації. Медикаменти з наркотичними речовинами, прекурсори, антикваріат - усе це також декларується.

При таких товарах потрібно сплатити мито (приблизно 10 %) та ПДВ, і показати чеки або документи про легальне придбання. Важливо, що пересування в межах країни частіше ніж один раз на 72 години або коротше ніж 24 години також вимагатиме декларації, навіть якщо ліміти не перевищені.

Що вимагає спеціальні дозволи

Окремі категорії товарів дозволено ввозити лише за наявності офіційних дозволів.

До них належать зброя та вибухівка - дозвіл видає Міністерство внутрішніх справ.

Ліки з психотропними чи наркотичними речовинами - тільки з дозволу МОЗ.

Антикваріат або твори мистецтва можуть вимагати дозволу від Міністерства культури.

Якщо такі товари ввозяться без відповідних документів - їх можуть конфіскувати. Перевізник може бути притягнутий до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності.