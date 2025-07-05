Это критически важно знать: что разрешено ввозить в Украину из-за границы, а что - нет

Таможенные правила Украины - важная информация для всех, кто путешествует во время военного положения. Независимо от гражданства, при въезде в страну надо четко понимать, какие товары можно провозить без проблем, а какие требуют декларации или разрешений.

РБК-Украина со ссылкой на издание Visit Ukraine рассказывает о правилах, которые стоит знать каждому.

Зеленый коридор: что можно провозить без декларации

В этом направлении разрешается ввозить персональные вещи, которые не подлежат налогообложению. В частности, разрешено перевозить товары общей стоимостью до 500 евро и весом не более 50 кг.

Также можно без проблем провозить пищевые продукты на сумму до 200 евро, не предназначенные для продажи. Наличные, как в гривне, так и в иностранной валюте, не должны превышать 10 000 евро.

Медикаменты разрешены в количестве до 5 упаковок каждого препарата, кроме содержащих наркотические или психотропные вещества. Пересечение зеленого коридора не освобождает от проверки - пограничники оставляют за собой право проверить вещи.

Взрослые персоны могут без уплаты сборов провозить до 1 литра крепкого алкоголя, более 2 литров вина или до 5 литров пива. Также разрешается перевозить до 200 сигарет, или 50 сигар, или до 250 г табака.

Превышение этих норм требует обязательного декларирования и уплаты пошлины. Для путешествий из Польши или других стран ЕС - проверяйте правила не только Украины, но и страны отправления.

В Польше, например, строго контролируется duty-free продукция, особенно алкоголь и духи. Без соответствующих документов по умолчанию можно потерять товар или получить штраф.

Красный коридор: что требует письменного декларирования

Через этот коридор ввозятся товары, требующие письменного оформления. Сюда относятся предметы, превышающие порог в 500 евро или вес более 50 кг, а также товары, требующие разрешительных документов.

Ценности, валютные средства, произведения искусства, изделия из драгоценных металлов или животные тоже подлежат декларации. Медикаменты с наркотическими веществами, прекурсоры, антиквариат - все это также декларируется.

При таких товарах нужно уплатить пошлину (примерно 10%) и НДС, и показать чеки или документы о легальном приобретении. Важно, что передвижение в пределах страны чаще чем один раз в 72 часа или короче чем 24 часа также потребует декларации, даже если лимиты не превышены.

Что требует специальные разрешения

Отдельные категории товаров разрешено ввозить только при наличии официальных разрешений.

К ним относятся оружие и взрывчатка - разрешение выдает Министерство внутренних дел.

Лекарства с психотропными или наркотическими веществами - только с разрешения Минздрава.

Антиквариат или произведения искусства могут требовать разрешения от Министерства культуры.

Если такие товары ввозятся без соответствующих документов - их могут конфисковать. Перевозчик может быть привлечен к административной или даже уголовной ответственности.