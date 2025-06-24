Що заборонено в Карпатах у 2025 році: правила та штрафи, про які варто знати кожному

Карпати - одне з найулюбленіших місць для відпочинку українців та іноземців. У 2025 році в Україні посилили відповідальність за порушення в межах заповідних зон: тепер навіть "звичні" дії можуть коштувати кілька тисяч гривень.
РБК-Україна з посиланням на видання Visit Ukraine розповідає, що саме заборонено в Карпатах і які штрафи за порушення.
Паліть вогонь лише в спеціально облаштованих місцях, які позначені табличками або встановлені адміністрацією національних парків. Вогонь у випадковому місці може призвести до лісової пожежі та знищення рідкісної флори.
Лісова охорона регулярно перевіряє території і стежить за дотриманням правил. Навіть випадкове порушення може обернутися суттєвим штрафом. Тому краще скористатися мангалом або офіційною зоною відпочинку.
Штраф: до 4 590 грн.
Не всі озера в Карпатах доступні для купання - деякі з них є частиною заповідників. Вода там особливо чиста, але надзвичайно чутлива до впливу людини. Купання порушує екологічний баланс і шкодить унікальним видам рослин та тварин.
Крім того, вода в гірських озерах дуже холодна і купання може бути небезпечним для здоров’я. Порушення тягне за собою грошове стягнення, особливо при повторних випадках.
Купатися заборонено в водоймах:
Штраф: до 2 000 грн (за повторне порушення - більше).
Використання квадроциклів або позашляховиків поза дозволеними маршрутами негативно впливає на природне середовище. Руйнується трав’яний покрив, порушуються міграційні шляхи диких тварин, знищується рідкісна флора.
Такі розваги мають бути лише в межах офіційно затверджених трас. У разі порушення не лише накладається штраф, а й вимагається компенсація завданих збитків. Відпочинок не має шкодити природі.
Штраф: 510 грн + компенсація шкоди до 9 000 грн.
Пластикові пляшки, залишки їжі, недопалки - усе це не лише псує краєвиди, а й шкодить екосистемі. Сміття потрапляє у ґрунт, забруднює підземні води, знищує рослинність.
У Карпатах встановлено багато контейнерів і вивісок із нагадуванням не смітити. Якщо ж вас впіймають на порушенні, готуйтесь до грошового штрафу.
Штраф: від 340 до 1 700 грн.
Використовувати гілки для багаття чи ставити намет із ялинових гілок - це більше не романтика, а пряме порушення закону. Знищення лісу навіть у невеликому обсязі загрожує екосистемі та передбачає серйозні наслідки.
Це може бути як адміністративне покарання, так і кримінальна відповідальність у разі завдання значної шкоди. Закон чітко визначає рівень відповідальності для різних категорій порушників.
Штраф:
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