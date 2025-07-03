Рожевий фламінго чи ананас: які знаки видають свінгерів на відпочинку

Круїзні лайнери стають дедалі популярнішими для відпочинку. Деякі мандрівники перетворюють їх на постійний дім, інші - шукають незвичайні розваги. Виявляється, що на борту цих гігантів існують свої, приховані коди, які можуть здивувати навіть бувалих туристів. Один із таких знаків – рожевий фламінго.

Про що може говорити рожевий фламінго або ананас, розповідає РБК-Україна з посиланням на Independent.

Що таке свінгерські круїзи

Окрім традиційного відпочинку, деякі круїзні лайнери перетворилися на своєрідні "гойдалки" для тих, хто практикує обмін партнерами.

Існують навіть спеціалізовані круїзи, повністю присвячені цьому. Хоча для багатьох це може здатися дивним, популярність такого способу життя зростає, про що свідчать численні телевізійні шоу та реалії.

Які таємні знаки використовують свінгери

Виявляється, є чіткі ознаки, за якими можна ідентифікувати людей, відкритих до "гойдалок". Донедавна найвідомішим символом був перевернутий ананас.

Його зображення на дверях каюти або на одязі чітко вказувало на приналежність до свінг-спільноти. Це навіть призвело до курйозних ситуацій, коли хтось ненароком обирав таку сорочку.

Однак, згідно зі словами Коді Канді, гендиректором Bounce.com, оскільки перевернутий ананас став надто відомим, круїзні компанії почали забороняти його використання на дверях кают. У відповідь, спільнота свінгерів знайшла нові, більш непомітні символи.

Саме тут з'являється рожевий фламінго (часто надувний). За словами Канді, його використовують пасажири таких великих круїзних ліній, як Royal Caribbean, Disney, Norwegian та Carnival, як ще одну ознаку потенційного обміну партнерами.

Синій браслет або кільце

Навіть якщо у вас немає доступу до ананаса чи фламінго, існують ще менш очевидні знаки. Коді Канді зазначає, що навіть щось таке невинне, як синє кільце, може також вказувати на готовність до нового романтичного партнера.

"Тож, якщо ви не шукаєте кохання у своїй подорожі, можливо, вам варто переглянути вибір аксесуарів",- радить Канді.