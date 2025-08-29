ua en ru
Паломництво в Україні: маршрути, які варто пройти хоча б раз

П'ятниця 29 серпня 2025 09:05
Паломництво в Україні: маршрути, які варто пройти хоча б раз Націкавіші місця для паломництва в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Паломництво в Україні - це унікальна можливість поєднати духовне та подорожі. Щороку тисячі прочан долають сотні кілометрів, аби відвідати святі місця, помолитися та отримати благословення. Ці маршрути приваблюють не лише вірян, а й туристів, які шукають новий сенс подорожей.

Які святі міста в Україні щороку відвідують віряни та туристи, розповідає РБК-Україна

Зарваниця - серце українського паломництва

Марійський духовний центр у Зарваниці на Тернопільщині існує понад 800 років. Тут зберігається чудотворна ікона Божої Матері.

Прочани долають десятки й сотні кілометрів, часто босоніж, беручи участь у всеукраїнських прощах і молитвах.

Паломництво в Україні: маршрути, які варто пройти хоча б раз

Собор в Зарваниці (фото: Вікіпедія)

Манявський скит - монастир у горах

Серед смерекових лісів Карпат стоїть Манявський скит, який ще називають українським Афоном. У XVII столітті сюди йшли прочани з усієї України, аби відвідати печеру святого Онуфрія та набрати цілющої води з джерела. Монастир і сьогодні притягує тих, хто шукає спокою серед гір.

Паломництво в Україні: маршрути, які варто пройти хоча б раз

Манявський скіт (фото: Вікіпедія)

Святогірська лавра - духовна фортеця Сходу

На Сході України паломників зустрічає Святогірська лавра. Монастир стоїть на крейдяних скелях над Сіверським Дінцем і відомий святими джерелами та купіллею. Тут прочани шукають духовної підтримки, зцілення та сили для внутрішньої гармонії.

Паломництво в Україні: маршрути, які варто пройти хоча б раз

Святогірська лавра (фото: Вікіпедія)

Унівська лавра - давня святиня Галичини

На Львівщині паломників приваблює Унівська лавра - центр василіянського чернецтва. Вірять, що молитва тут особливо сильна, а джерела навколо монастиря зцілюють і дарують спокій душі.

Паломництво в Україні: маршрути, які варто пройти хоча б раз

Унівська лавра (фото: Вікіпедія)

Паломництво сьогодні

Традиція паломництва в Україні живе і досі. Щороку прощі до Зарваниці, Унева, Крехова та інших святинь збирають тисячі людей.

Для багатьох це не лише релігійний обов’язок, а спосіб відчути духовне оновлення, єдність із предками та красу українських традицій.

Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: офіційний сайт Марійського духовного центру Зарваниця, сайт Української греко-католицької церкви, офіційний портал Православної церкви України.

