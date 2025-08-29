Паломничество в Украине: маршруты, которые стоит пройти хотя бы раз
Паломничество в Украине - это уникальная возможность совместить духовное и путешествия. Ежегодно тысячи паломников преодолевают сотни километров, чтобы посетить святые места, помолиться и получить благословение. Эти маршруты привлекают не только верующих, но и туристов, которые ищут новый смысл путешествий.
Зарваница - сердце украинского паломничества
Марийский духовный центр в Зарванице в Тернопольской области существует более 800 лет. Здесь хранится чудотворная икона Божьей Матери.
Паломники преодолевают десятки и сотни километров, часто босиком, участвуя во всеукраинских паломничествах и молитвах.
Собор в Зарванице (фото: Википедия)
Манявский скит - монастырь в горах
Среди еловых лесов Карпат стоит Манявский скит, который еще называют украинским Афоном. В XVII веке сюда шли паломники со всей Украины, чтобы посетить пещеру святого Онуфрия и набрать целебной воды из источника. Монастырь и сегодня притягивает тех, кто ищет покоя среди гор.
Манявский скит (фото: Википедия)
Святогорская лавра - духовная крепость Востока
На Востоке Украины паломников встречает Святогорская лавра. Монастырь стоит на меловых скалах над Северским Донцом и известен святыми источниками и купелью. Здесь паломники ищут духовной поддержки, исцеления и силы для внутренней гармонии.
Святогорская лавра (фото: Википедия)
Унивская лавра - древняя святыня Галичины
Во Львовской области паломников привлекает Унивская лавра - центр василианского монашества. Верят, что молитва здесь особенно сильна, а источники вокруг монастыря исцеляют и дарят покой души.
Унивская лавра (фото: Википедия)
Паломничество сегодня
Традиция паломничества в Украине живет до сих пор. Ежегодно паломничества в Зарваницу, Унев, Крехов и другие святыни собирают тысячи людей.
Для многих это не только религиозный долг, а способ почувствовать духовное обновление, единство с предками и красоту украинских традиций.
