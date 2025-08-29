ua en ru
Паломничество в Украине: маршруты, которые стоит пройти хотя бы раз

Пятница 29 августа 2025 09:05
Паломничество в Украине: маршруты, которые стоит пройти хотя бы раз Самые интересные места для паломничества в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Паломничество в Украине - это уникальная возможность совместить духовное и путешествия. Ежегодно тысячи паломников преодолевают сотни километров, чтобы посетить святые места, помолиться и получить благословение. Эти маршруты привлекают не только верующих, но и туристов, которые ищут новый смысл путешествий.

Какие святые города в Украине ежегодно посещают верующие и туристы, рассказывает РБК-Украина

Зарваница - сердце украинского паломничества

Марийский духовный центр в Зарванице в Тернопольской области существует более 800 лет. Здесь хранится чудотворная икона Божьей Матери.

Паломники преодолевают десятки и сотни километров, часто босиком, участвуя во всеукраинских паломничествах и молитвах.

Паломничество в Украине: маршруты, которые стоит пройти хотя бы раз

Собор в Зарванице (фото: Википедия)

Манявский скит - монастырь в горах

Среди еловых лесов Карпат стоит Манявский скит, который еще называют украинским Афоном. В XVII веке сюда шли паломники со всей Украины, чтобы посетить пещеру святого Онуфрия и набрать целебной воды из источника. Монастырь и сегодня притягивает тех, кто ищет покоя среди гор.

Паломничество в Украине: маршруты, которые стоит пройти хотя бы раз

Манявский скит (фото: Википедия)

Святогорская лавра - духовная крепость Востока

На Востоке Украины паломников встречает Святогорская лавра. Монастырь стоит на меловых скалах над Северским Донцом и известен святыми источниками и купелью. Здесь паломники ищут духовной поддержки, исцеления и силы для внутренней гармонии.

Паломничество в Украине: маршруты, которые стоит пройти хотя бы раз

Святогорская лавра (фото: Википедия)

Унивская лавра - древняя святыня Галичины

Во Львовской области паломников привлекает Унивская лавра - центр василианского монашества. Верят, что молитва здесь особенно сильна, а источники вокруг монастыря исцеляют и дарят покой души.

Паломничество в Украине: маршруты, которые стоит пройти хотя бы раз

Унивская лавра (фото: Википедия)

Паломничество сегодня

Традиция паломничества в Украине живет до сих пор. Ежегодно паломничества в Зарваницу, Унев, Крехов и другие святыни собирают тысячи людей.

Для многих это не только религиозный долг, а способ почувствовать духовное обновление, единство с предками и красоту украинских традиций.

Для написания этого материала были использованы следующие источники: официальный сайт Марийского духовного центра Зарваница, сайт Украинской греко-католической церкви, официальный портал Православной церкви Украины.

