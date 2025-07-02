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Найпопулярніший лоукостер Європи ввів "драконівські" штрафи: за що будуть карати пасажирів

Середа 02 липня 2025 11:00
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Найпопулярніший лоукостер Європи ввів "драконівські" штрафи: за що будуть карати пасажирів За що планує карати штрафами пасажирів Ryanair (фото: Pixabay) 
Автор: Фелікс Коркін

Авіакомпанія Ryanair оголосила про посилення заходів проти пасажирів, які порушують порядок під час польотів. Тепер штраф за недисципліновану поведінку на борту починається з доволі значних сум.

РБК-Україна з посиланням на видання Mirror розповідає, які саме порушення карає Ryanair і які штрафи передбачені.

Жорсткі штрафи за порушення порядку під час польоту

На початку 2025 року Ryanair офіційно ввів штраф у розмірі 500 фунтів стерлінгів для пасажирів, які порушують громадський порядок на борту літака. Така сума є мінімальною і може бути збільшена залежно від серйозності порушення.

Найчастіше мова йде про пасажирів, чия поведінка призводить до необхідності висадки з літака або створює загрозу безпеці польоту. У компанії наголошують, що вони прагнуть забезпечити комфортне та безпечне перебування на борту для всіх пасажирів і членів екіпажу.

Тому Ryanair активно бореться з будь-якими проявами агресії чи недисциплінованості під час польоту. Штрафи є частиною комплексних заходів, які включають і можливість подачі цивільних позовів до суду.

Проблеми з агресивними пасажирами та ініціативи авіакомпанії

Проблема буйної поведінки пасажирів стала гострою для авіакомпаній по всьому світу. Влітку 2024 року керівництво Ryanair запропонувало обмежити продаж алкоголю в аеропортах Європи, дозволяючи пасажирам замовляти не більше двох напоїв в очікуванні рейсу.

Це пов’язано з тим, що алкоголь часто стає причиною конфліктів і агресії серед пасажирів. Також виникають сутички через місця в салоні, які можуть спричиняти навіть аварійні посадки літаків, як це було в одному з рейсів з Марокко до Лондона.

У березні 2025 року Ryanair навіть розпочала кримінальне провадження проти пасажира, який видавав себе за дипломата ООН і ображав екіпаж під час польоту. Це демонструє серйозність підходу авіакомпанії до забезпечення дисципліни і безпеки на борту.

Найпопулярніший лоукостер Європи ввів &quot;драконівські&quot; штрафи: за що будуть карати пасажирівПасажири лоукостерів іноді поводяться нестримано (фото: Вікіпедія)

Як пасажирам і екіпажу допомогти у боротьбі з дебоширами

Ryanair закликає пасажирів і членів екіпажу повідомляти про випадки недисциплінованої поведінки. Для цього створена спеціальна електронна пошта, куди можна надсилати скарги та інформацію про порушників.

Компанія обіцяє оперативно реагувати на такі повідомлення і вживати необхідних заходів, включно зі штрафами та судовими позовами. Такі дії спрямовані на те, щоб забезпечити спокійний і безпечний політ для всіх пасажирів.

Важливо пам’ятати, що комфорт подорожі залежить не лише від екіпажу, а й від самих мандрівників. Нові штрафи Ryanair - це сигнал про те, що агресія і порушення порядку більше не будуть ігноруватися.

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