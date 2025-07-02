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Самый популярный лоукостер Европы ввел "драконовские" штрафы: за что будут наказывать пассажиров

Среда 02 июля 2025 11:00
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Самый популярный лоукостер Европы ввел "драконовские" штрафы: за что будут наказывать пассажиров За что планирует наказывать штрафами пассажиров Ryanair (фото: Pixabay)
Автор: Феликс Коркин

Авиакомпания Ryanair объявила об ужесточении мер против пассажиров, которые нарушают порядок во время полетов. Теперь штраф за недисциплинированное поведение на борту начинается c довольно значительных сумм.

РБК-Украина со ссылкой на издание Mirror рассказывает, какие именно нарушения наказывает Ryanair и какие штрафы предусмотрены.

Жесткие штрафы за нарушение порядка во время полета

В начале 2025 года Ryanair официально ввел штраф в размере 500 фунтов стерлингов для пассажиров, которые нарушают общественный порядок на борту самолета. Такая сумма является минимальной и может быть увеличена в зависимости от серьезности нарушения.

Чаще всего речь идет о пассажирах, чье поведение приводит к необходимости высадки из самолета или создает угрозу безопасности полета. В компании подчеркивают, что они стремятся обеспечить комфортное и безопасное пребывание на борту для всех пассажиров и членов экипажа.

Поэтому Ryanair активно борется с любыми проявлениями агрессии или недисциплинированности во время полета. Штрафы являются частью комплексных мер, которые включают и возможность подачи гражданских исков в суд.

Проблемы с агрессивными пассажирами и инициативы авиакомпании

Проблема буйного поведения пассажиров стала острой для авиакомпаний по всему миру. Летом 2024 года руководство Ryanair предложило ограничить продажу алкоголя в аэропортах Европы, разрешая пассажирам заказывать не более двух напитков в ожидании рейса.

Это связано с тем, что алкоголь часто становится причиной конфликтов и агрессии среди пассажиров. Также возникают стычки из-за мест в салоне, которые могут вызывать даже аварийные посадки самолетов, как это было в одном из рейсов из Марокко в Лондон.

В марте 2025 года Ryanair даже начала уголовное производство против пассажира, который выдавал себя за дипломата ООН и оскорблял экипаж во время полета. Это демонстрирует серьезность подхода авиакомпании к обеспечению дисциплины и безопасности на борту.

Самый популярный лоукостер Европы ввел &quot;драконовские&quot; штрафы: за что будут наказывать пассажировПассажиры лоукостеров иногда ведут себя несдержанно (фото: Википедия)

Как пассажирам и экипажу помочь в борьбе с дебоширами

Ryanair призывает пассажиров и членов экипажа сообщать о случаях недисциплинированного поведения. Для этого создана специальная электронная почта, куда можно присылать жалобы и информацию о нарушителях.

Компания обещает оперативно реагировать на такие сообщения и принимать необходимые меры, включая штрафы и судебные иски. Такие действия направлены на то, чтобы обеспечить спокойный и безопасный полет для всех пассажиров.

Важно помнить, что комфорт путешествия зависит не только от экипажа, но и от самих путешественников. Новые штрафы Ryanair - это сигнал о том, что агрессия и нарушение порядка больше не будут игнорироваться.

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