Найбільший водоспад на Землі, який впливає на клімат планети: як він виглядає

У світі, де величні Ніагарський та Анхельський водоспади вражають своєю красою, існує ще один гігант, що перевершує їх усіх за масштабами, але залишається невидимим для людського ока. Прихований під крижаними водами Арктики, водоспад Данської протоки - це справжнє диво природи, яке жодна людина ніколи не бачила.

Що відомо про найбільший водоспад Землі, де він знаходиться та як впливає на клімат, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Galaxy.

Прихований гігант: Катаракта Данської протоки

Катаракта Данської протоки (також відома як Данський поріг або водоспад Данської протоки) - це незвичне океанічне явище, що затьмарює навіть найвищі наземні водоспади не тільки за висотою, а й за об'ємом води.

На відміну від звичайних водоспадів, що утворюються, коли річки спадають зі скель, цей підводний каскад функціонує за абсолютно іншими принципами.

Простягаючись на близько 3 500 метрів у висоту - що значно перевищує висоту найвищого наземного водоспаду Анхеля (979 м) - цей підводний гігант тихо працює між Ісландією та Гренландією, відіграючи ключову роль у формуванні глобальних океанічних течій та клімату Землі. Вчені лише починають повністю усвідомлювати його справжню силу.

Водоспад починається на тисячах футів під поверхнею, де щільніша, холодніша вода з Північного моря (і Гренландського моря) обрушується вниз в Атлантичний океан. Ця холодна, солона вода є важчою за теплішу, менш солону воду Північної Атлантики, тому вона опускається під неї. Загальна довжина цього водоспаду - близько 480 кілометрів.

Рухаючись униз по схилу, ця вода створює потужний потік об'ємом понад 3,2 мільйона кубічних метрів води за секунду. Для порівняння, це в 35-50 разів більше, ніж потік річки Амазонки, найбільшої річки світу за об'ємом води!

Попри свої колосальні розміри, водоспад Данської протоки залишається прихованим під шаром морської води завтовшки понад півмилі (близько 800 метрів). Він працює безшумно, без реву чи туману, які б свідчили про його присутність над поверхнею.

Вода рухається по затопленому хребту - геологічному утворенню, що залишилося від льодовиків під час останнього льодовикового періоду. Цей хребет служить переломним моментом для неймовірного падіння водоспаду, що викликає потік, набагато потужніший за будь-який водоспад, який ми можемо побачити на суші.

Зміна клімату та найбільший водоспад Землі

Вплив катаракти Данської протоки виходить далеко за межі її фізичних розмірів. Оскільки вона спрямовує холодну, густу воду з Північного моря в Атлантику, цей водоспад відіграє вирішальну роль у регулюванні клімату Землі.

Цей процес підтримує Атлантичну меридіональну циркуляцію (AMOC) - складну систему океанічних течій, яка розподіляє тепло та поживні речовини по всій земній кулі. Без цього "конвеєра" погодні умови, на які ми покладаємося (від м’яких зимових температур у Європі до життєзабезпечувального планктону в океанах), були б разюче іншими.

Данський водоспад, найбільший на нашій планеті (фото: currentaffairs)

Однак, оскільки зміна клімату прискорюється, потік катаракти може змінюватися. Дослідники активно відстежують ці зміни, адже вони можуть впливати на глобальні погодні умови - від температури океану до сили та траєкторії ураганів.

Морський науковець Анна Санчес Відаль підкреслює, що зміни в океанічних процесах вже спостерігаються в таких регіонах, як узбережжя Каталонії.

Оскільки потепління арктичних вод впливає на солоність і різницю температур (що є рушійною силою цього потоку), колись стабільний потік у Данській протоці може почати сповільнюватися або змінюватися.

Це призведе до значних зрушень у динаміці океану, потенційно викликаючи непередбачувані кліматичні наслідки.

Роль полярних регіонів в океанічній циркуляції Землі

Розуміння катаракти Данської протоки вимагає детальнішого розгляду важливої ролі полярних регіонів у глобальній океанічній системі Землі. Саме в цих холодних районах щільні водні маси, утворені внаслідок замерзання морського льоду, опускаються на дно океану. Ці опускання запускають величезні глибоководні течії, що формують глобальний клімат.

Девід Амблас з кафедри динаміки Землі та океану Барселонського університету пояснює: "Полюси - це регіони, де більшість щільних водних мас, утворених внаслідок утворення морського льоду на поверхні, зрештою досягають дна світового океану".

Амблас додає, що "полярні області подібні до серця океанічної кровоносної системи: вони перекачують холодну, густу воду у великі океанічні западини через "серцебиття", що утворюються переливами густої води".

Ці рухи не тільки впливають на клімат, але й мають глибокий вплив на морські екосистеми, які залежать від цих глибоководних течій для доставки життєво важливих поживних речовин на поверхню. Таким чином, невидимий водоспад Данської протоки є невід'ємною частиною глобального механізму, що підтримує життя на нашій планеті.