Як виглядає найбільша багатоповерхівка у світі, де живе 30 тисяч людей і є все для комфорту

У центральному діловому районі Ханчжоу (Китай) височіє архітектурний феномен Regent International Dystopian Tower - це автономний житловий комплекс заввишки 675 футів, спроєктований як повноцінне, самодостатнє місто у вертикальному форматі.

Вежа, що вміщує від 20 000 до 30 000 мешканців, пропонує набір зручностей, які дозволяють жити, працювати, робити покупки, їсти та розважатися, не покидаючи її стін.

Архітектурний геній та несподіване перетворення

Вежа Regent International (Регент Інтернешнл) є визначним зразком структурної, механічної та логістичної інженерії. Її спроєктувала всесвітньо відома архітекторка Алісія Лу, яка також була головним дизайнером культового готелю Marina Bay Sands у Сінгапурі.

Будівля спочатку планувалася як шестизірковий готель.

Генеральний план був змінений на проєкт гіперщільної вертикальної вежі, призначеної для обслуговування робочої сили в безпосередній близькості до центрів зайнятості в районі Цяньцзян Сенчурі Сіті. Це рішення мало на меті мінімізувати навантаження на зовнішню міську інфраструктуру, особливо на транспортні мережі.

Розташований у межах нового району, проєкт створює цілісне середовище, яке органічно інтегрує екологічні характеристики сучасної забудови з традиційними елементами культури Ханчжоу.

Хмарочос-вулик, в якому живе до 30 тисяч мешканців (кадр з відео)

У цій житловій вежі є все, що необхідно людині - квартири, магазини, ресторани, басейни, салони краси, спортзали, дитячі садки та навіть власний парк. Щоб поїсти піцу, необхідно просто спуститися на ліфті до 5 поверху. А провести зустріч чи робочу нараду можна на 10 поверсі, де є великий коворкінг.

Ще у будинку є суспільні центри, де можна отримати юридичну консультацію і клуби, де проводять заняття для людей похилого віку.

А одразу біля входу у будинок розміщена станція метро - для зручності.

Перші поверхи займають комерційні приміщення - тут тільки одних ресторанів біля 40. Усі квартири - на вищих поверхах. Декому пощастило - і з вікна в них є краєвид на річку та місто, а декому не дуже - у квартирах немає навіть нормального вікна.

Дизайн, що викликає дискусії

Вежа, що має від 36 до 39 поверхів та величезну внутрішню площу 260 000 квадратних метрів, вражає своєю незвичною формою.

Ця характерна S-подібна структура була обрана не випадково. Вона допомагає оптимізувати природне освітлення, покращити внутрішню циркуляцію повітря та ефективніше зменшити вітрове навантаження порівняно з традиційними прямокутними будівлями.

В архітектурі домінує функціональність та структурна маса. Зведена з бетону та сталі, будівля має великий фасад із навісною стіною та повторюваними бетонними смугами. Це створює мінімалістичну та бруталістську естетику, що викликає асоціації з антиутопічними структурами.

У будинку є свої ресторани, спортзали й навіть дитсадок (Кадр з відео)

Метою такого функціоналістського підходу було максимізувати внутрішню щільність, мінімізуючи при цьому необхідність взаємодії мешканців із навколишнім зовнішнім середовищем.

Крім того, будинок має усі сучасні технології для підвищення комфорту:

Сонячні панелі та енергоефективні системи для зниження вуглецевого сліду

Системи збору дощової води та переробляння сірих вод

Розумні технології для управління дому - контроль за освітленням, температурою та безпеки через цифрові інтерфейси

Біометричні системи доступу і відеонагляд для безпеки, який охоплює увесь будинок

Нескінченні переходи та мости

Інженерія вежі Regent International забезпечує не лише структурну цілісність (зокрема, захист від стихійних лих), а й безперебійну внутрішню циркуляцію:

Внутрішня логістика. Різні секції вежі з'єднані прямими лініями та повторюваною системою взаємопов'язаних переходів, мостів та коридорів. Це дає змогу мешканцям вільно переміщатися між різними зонами комплексу.

Спільні простори. Ці елементи створюють унікальне відчуття спільноти та функціональної єдності, водночас розмиваючи межі між приватним та спільним простором.

Захоплення та критика

Regent International став не просто архітектурним проєктом, а справжнім соціальним та інтернет-феноменом. Він викликає суміш захоплення та цікавості щодо масштабів, логістики та формування спільноти в такому гіперщільному середовищі.

Будівля стала вірусною на глобальних платформах соціальних мереж, особливо у TikTok, де відеозаписи з дронів демонструють її вражаючі структурні деталі та так зване "антиутопічне життя".

Контент із соціальних мереж, що показує реальне життя всередині, намагається відповісти на питання, чи є вежа переповненою і галасливою, чи, навпаки, дивовижно придатною для життя.

Звісно, у такого вулика є не тільки плюси, але й мінуси. З одної сторони, молодь швидко знаходить собі друзів за інтересами, з іншої - у час пік можна попасти у затор біля ліфтів, яких у будинку 24.

Дехто жаліється на психологічний дискомфорт через маленькі або відсутні вікна в найменших помешканнях, а ще на клаустрофобію через вузькі коридори.

Викликає питання й безпека у випадку пожежі - евакуювати таку кількість людей швидко буде неможливо. Хоча будинок забезпечений сучасними системами протипожежної безпеки.

Ціна оренди квартир

Невелику студію для 1-2 людей можна орендувати від 210 доларів на місяць, квартири більшої площі - від 350 доларів на місяць. Просторі та комфортабельні квартири - від 550 доларів.

А у цьому будинку є помешкання під будь-який формат - до мінімалістичної квартирки трохи більше розміром за шафу до великих квартир на 500 квадратних метрів.

Зараз у цьому будинку живуть молоді спеціалісти, студенти та мігранти. Також дім має попит у власників невеликого бізнесу або інтернет-зірки, які тільки починають кар'єру. Квартири у будинку здаються дуже швидко - з моменту подачі оголошення до заселення проходить від 3 до 5 днів.