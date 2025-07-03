Хочеш стати тревел-блогером? Узол і Манько пояснюють, із чого почати та що не можна робити

Вирішили задати планку

"П'ять років тому ми були єдиною україномовною тревел-парою на всьому YouTube", - згадує Оля.

Тоді їм пропонували перейти на російську мову заради ширшої аудиторії та реклами. Але вони навпаки свідомо обрали українську.

"Ми чітко вирішили створювати україномовний контент, аби показати й задати планку, що в українському YouTube теж є якісні відео", - пояснює Манько.

Розвиватися було непросто: більшість запитів у Google та YouTube були російськомовними. Але зараз ситуація змінилася.

Більше україномовного контенту - більше викликів

"Зараз ми бачимо, що з'явилося багато україномовного контенту, і це величезний плюс! Ми дуже радіємо, що зросла кількість саме україномовних тревел-блогів", - ділиться Оля.

Та водночас з'явився й інший виклик - копіювання.

"Підписники часто пишуть: "Узол і Манько, з'явилися клони вашого YouTube!". Надсилають тревел-проєкти, де пари подорожують, повністю копіюють наш формат, одягаються як ми, використовують наші фразочки", - розповідає блогерка.

Тому команді постійно доводиться вигадувати щось нове, щоб залишатися впізнаваними.

Оля Манько: Для старту в ніші тревел варто чітко продумати свою ідею та бути собою (фото: особистий архів)

Поради початківцям

Оля переконана: у тревел-нішу на YouTube ще можна заходити, але тільки зі своєю ідеєю.

"У вас повинна бути унікальність. Те, що відрізнятиме вас від інших. Коли ви ведете канал, залишайтеся собою, а не намагайтеся бути схожими на когось, бо саме це цінується на YouTube", - радить мандрівниця.