"Вийшло удвічі дорожче": як заощадити кошти, плануючи поїздку за кордон
Як вибрати авіакомпанію та купити квитки на літак без переплат
Подорожі літаком - популярний вид пересувань під час зарубіжних поїздок. На жаль, між українськими містами туристи літають не так часто, але авіарейси так чи інакше займають істотну частину ринку перевезень.
"Коли я вперше збирався за кордон у 2015 році, то дуже радів, коли вдалося купити квитки в Берлін по 20 євро кожен - туди й назад. Тоді якраз в Україну активно заходили лоукост-компанії й можна було купити квиток економно. Але тоді я ще не знав, скільки різних нюансів треба враховувати. Наприклад, вчасно не зареєструвався на рейс онлайн, і в аеропорту значно переплатив - за реєстрацію та інші моменти заплатив ще більше, ніж за квиток", - говорить РБК-Україна киянин Ігор Саєнко.
Про що треба пам'ятати перед покупкою авіаквитків
Перед тим, як купувати авіаквитки, треба врахувати кілька важливих нюансів, коментує РБК-Україна авіаексперт Богдан Долінце.
Перевірте надійність авіакомпанії: який у неї рейтинг сервісу і задоволеності на сайті Skytrax (міжнародний рейтинг авіаліній - ред.). Також окремий рейтинг пунктуальності публікує і Міністерство інфраструктури України.
Фото: Як не переплатити за авіаквиток? (pixabay.com)
Перевірте умови броні авіаквитків, які умови зміни дати або часу вильоту;
Перегляньте, які умови повернення квитка або компенсації коштів, а також те, що компанія декларує в тих випадках, коли рейс затримується або скасовується;
Перевірте, чи включає ціна за квиток перевезення багажу або ж за нього треба платити окремо.
Богдан Долінце звертає увагу на те, що переважна більшість акційних пропозицій за тарифами зазвичай не передбачають зміну броні.
"Наприклад, багато сучасних лоукост-перевізників встановлюють нестандартні розміри ручної поклажі, і вона може банально не підходити для безкоштовного перевезення. Зазвичай це призводить до додаткових витрат від 20 до 50 доларів для перевезення зареєстрованого багажу (доплата на місці посадки – ред.)",- додає авіаексперт.
Як не переплатити за авіаквиток?
Богдан Долінце наводить ще кілька порад.
- користуйтеся перевіреними системами бронювання (автоматизованими агрегаторами), звіряйте ціну на сайті авіакомпанії напряму, щоб уникнути додаткових переплат;
Фото: Перевірте правила реєстрації на рейс і умови повернення квитків, а також умови перенесення дат польоту (pixabay.com)
- купівля квитка через агентство (або будь-яких інших посередників) обійдеться дорожче. З іншого боку, в агентств часто є доступ до внутрішніх систем бронювання, і знижок від різних авіакомпаній, які ті не рекламують публічно. В цілому ж, при покупці квитка через агентство його ціна буде вищою, говорить експерт.
- перевіряйте профільні спільноти, де публікують добірки з розпродажами та акційними пропозиціями від авіакомпаній;
- пам'ятайте, що часто "бюджетні" квитки не передбачають опції повернення, або ж штрафні санкції становлять до від 90% вартості квитка;
- ознайомитеся з тим, які правила реєстрації на рейс: у лоукостерів є необхідність реєстрації через спеціальний додаток або сайт. В аеропорту реєстрація може коштувати додаткових грошей.
- детально і завчасно перевіряйте правила в'їзду в країну, куди ви збираєтеся купити авіаквитки. В реаліях пандемії вимоги до мандрівників змінюються вкрай непередбачувано.
Детальніше про те, які послуги пропонують найпопулярніші авіакомпанії, а також за що і в яких випадках туристу доведеться доплатити - в інфографіці від Travel РБК-Україна:
Фото: Які послуги пропонують авіакомпанії й за що доведеться доплатити (Інфографіка РБК-Україна)
Нагадаємо, раніше ми порівнювали ціни, сервіс і логістику у найпопулярніших аеропортах України.
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