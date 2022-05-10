Житло і визнання дипломів. У Брюсселі готуються прийняти 20 тисяч українських біженців

До кінця червня 2022 року Брюссель зможе прийме 20 000 українських біженців. Про це оголосила Європейська комісія після обговорень федерального уряду з регіонами.

Заяву поширили 5 травня,повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Стратегію з прийому такої кількості українців у столиці Бельгії представив координатор з прийому українських біженців П'єр Верберен.

Створять сім груп для допомоги прибулим українцям

Влада Брюсселя стикається з багатьма проблемами в наданні притулку біженцям: надання житла, охорони здоров'я, доступу до зайнятості, соціальної допомоги та освіти.

Тому для вирішення проблем муніципалітету створять сім робочих груп.

"Перша група зосередиться на житлі, що надається приватними особами та муніципалітетом. Для цього передбачено створення цифрової платформи і вебінару", - йдеться в повідомленні.

Друга група займатиметься колективним поселенням, щоб до 31 травня прихистити близько 5000 українських біженців.

Ще одна команда займатиметься питаннями працевлаштування, навчання, мовних курсів та відповідності дипломів.

За підрахунками служби зайнятості (ACTIRIS), потрібно буде працевлаштувати близько 5000 осіб, а прискорення процедури відповідності диплома для українців допоможе в прийомі на роботу.

Фото: Для роботи з біженцями в Брюсселі створять сім робочих груп (gettyimages.com)

Також передбачається, що в Брюсселі потрібно буде інтегрувати 3000 дітей до 12 років, 2500 підлітків 12-18 років, а також по 1000 студентів і дітей до 2,5 років.

П'ята група відповідатиме за доступ до медичної допомоги, психічне здоров'я та хронічні захворювання, планову вакцинацію.

Ще дві групи займатимуться оформленням соціальних виплат та оцінкою потреб української спільноти. Сьома комманда також буде стежити за розвитком сайту helpukraine.brussels.

У столичному регіоні на біженців витратять 100 мільйонів євро

Комісія ЄС повідомляє, що бюджет, необхідний для реалізації цих заходів, оцінюється в 100 мільйонів євро.

Станом на середину квітня до Бельгії прибуло більше 200 тисяч українців, яким потрібен прихисток.

Бельгія пропонує одні з найвищих сум допомоги – на сім'ю з дітьми держава виділяє 1478 євро, також на кожну дитину платять 169 євро.

Однак на допомогу не можуть претендувати ті, хто живе в таборах для біженців. Для них передбачено безкоштовне харчування та медицина, а також – 8 євро на тиждень на кишенькові витрати.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі вже знайшли роботу рекордне число українців.