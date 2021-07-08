Жорсткий карантин та екстрені заходи. Популярний курортний острів відкладає відкриття для туристів

Знаменитий курортний острів Балі відкладає відкриття для туристів. Локація не буде доступна для іноземних туристів до тих пір, поки кількість випадків COVID-19 не знизиться, повідомляє видання Times of India з посиланням на заяву міністра туризму та економіки культури Балі Сандиаго Уно.

Він пояснив, що на острові чекатимуть більш сприятливої ситуації, щоб знову відкрити туристичну локацію.

"Ми націлені на відкриття наприкінці липня-початку серпня, але ми просто повинні пам'ятати про те, яка у нас ситуація з недавнім сплеском (COVID - ред.)", — зазначив він.

Згідно зі звітами влади, в останні тижні кількість випадків зараження COVID різко зросла в Індонезії, в тому числі на Балі. Там було зафіксовано чотириразове збільшення числа випадків захворювання за останній місяць.

Міністр уточнив: перш ніж знову відкрити Балі для іноземних туристів, він сподівається на зниження нових випадків хоча б до 30-40 на день. Він також заявив, що 71% жителів Балі вже отримали свою першу дозу вакцини проти COVID, а мета вакцинації - 70 відсотків населення. За його попередніми оцінками, цього рівня можна досягти до кінця липня.

Як повідомляється, з метою захисту під час пандемії місцеві мешканці тепер будуть зобов'язані проходити ПЛР-тест перед тим, як потрапити на острів. Проте гостям, які їдуть на Балі в цілях бізнесу, все ж будуть надані п'ятирічні візи.

Жорсткий карантин в Індонезії: що відомо

На початку липня в Індонезії заявили про вжиття екстрених заходів через повторний різкий сплеск нових випадків COVID. Спалах коронавірусу в країні пов'язують з поширенням нового штаму "Дельта".

Президент країни Джоко Відодо заявив, що Індонезія вводить надзвичайні заходи. Їх дія розпочнеться 3 червня і попередньо триватиме до 20-го. Заходи націлені на те, щоб стримати зростання кількості випадків COVID, що створює істотне навантаження на медичну систему.

Фото: Жорсткі заходи в Індонезії діятимуть до 20 липня. Далі їх можуть продовжити (unsplash.com/geio-tischler)

З 3 липня на території острова Ява і курортного острова Балі почали діяти заходи, спрямовані на скорочення кількості випадків зараження вірусом в день до менш як 10 000. Заходи включають серед іншого більш жорсткі обмеження на пересування та авіаперельоти, заборона на харчування в ресторанах і закриття "другорядних" офісів. Повідомляється, що якщо ситуація із захворюваністю не покращиться, то такі заходи можуть продовжити й після 20 липня.

За інформацією видання, місцеві лікарні не справляються з напливом хворих коронавірусною інфекцією. Медичні установи переповнені, а багато пацієнтів надходять з важкими ускладненнями та складним перебігом хвороби.

На Балі їздили ще до відкриття для туристів

До пандемії острів Балі був популярним напрямком у певного сегмента туристів з України, кажуть РБК-Україна співрозмовники в туристичних компаніях.

Фото: До введення повторного карантину в Індонезії, багато їздили на Балі по бізнес-візах (unsplash.com/jara-lenz)

Втім, деякі українці вже встигли побувати на курортному острові ще до його офіційного відкриття. Один зі способів поїхати на острів легально - отримати для цього бізнес-візу.

За словами українського авіаблогера Володимира Біленького, така віза відкривається за 5 днів і коштує разом з послугами посередників 300 доларів. Отримавши її, бізнес-турист може перебувати в Індонезії 2 місяці й продовжувати дію візи 4 рази по 30 днів.

З іншого боку, навіть при бізнес-поїздках на Балі потрібно дотримуватися певних правил під час пандемії. В'їзд дозволений тільки при попередній здачі ПЛР-тесту. Також потрібно пройти самоізоляцію по прибуттю. Після 5-денного карантину в Джакарті доведеться здати ПЛР-тест і протягом 48 годин використовувати його для перельоту на острів Балі, зазначає авіаблогер.

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