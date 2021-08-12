Жорсткі заходи на піку сезону: туристів просять утриматися від поїздок в популярну курортну країну

У популярній туристичній країні - Грузії - повернули масковий режим на вулиці. Суворе правило поширюється на всіх без винятку громадян. За відмову носити маску у багатолюдному місці з 10 серпня передбачений штраф у 20 ларі, повідомляють місцеві ЗМІ.

Грузинська влада повернула вимогу носити маски після півторамісячної перерви – з 22 червня на вулицях можна було перебувати без захисних засобів. Відзначимо, тепер необхідно носити маску і в приміщеннях, і на відкритому повітрі серед людей.

"Носіння масок обов'язково скрізь, де збирається понад 5 осіб",- повідомив на брифінгу голова оперативного штабу Міжвідомчої координаційної ради Георгій Гібрадзе.

За його словами, нові правила поширюються абсолютно на всіх громадян, у тому числі тих, хто пройшов повний курс вакцинації.

Штраф порушникам складе 20 ларі (близько 170 гривень), за повторну появу без маски в громадському місці сума подвоюється.

Турагенти: "Утримайтеся від поїздки"

Посилення карантинних заходів в Грузії - вимушений захід у зв'язку зі зростанням числа заражень коронавірусом. Кожен десятий тест на COVID останнім часом показує позитивний результат.

Фото: Туристична Грузія (unsplash.com/marina abrosimova)

Станом на 12 серпня, за минулу добу в країні виявили 5128 нових випадків COVID. Померли 49 пацієнтів.

За даними МОЗ країни, загальна кількість заражень від початку пандемії в країні - 466 326. При цьому кампанія вакцинації в країні йде досить повільними темпами-обидві дози отримали лише близько 5% населення Грузії.

Про складну ситуацію з рівнем заражень попереджають також іноземних туристів.

"Увага туристам. Сумні новини з Грузії. За останніми даними, в країні - за вчорашній день загинуло від ковіду 55 осіб. Зареєстровано 5 650 нових випадків зараження. Особливо високий ступінь зараження в містах Батумі та Тбілісі", - написав на своїй сторінці у Facebook представник грузинського туристичного бізнесу Омарі Джолія.

За його словами, медичні заклади - "на межі хаосу". При цьому він зазначає, що йде масова вакцинація препаратами Pfizer, AstaZeneca та Sinopharm, але для повного ефекту потрібен час.

"Дорогі туристи, мені дуже важко писати таке, але раджу утриматися від поїздки. Ваше здоров'я для мене понад гроші, які ви витратите в Грузії. Ніякий прибуток не порівнянний з вашим здоров'ям", - звернувся до потенційних мандрівників Джолія.

Фото: Туристичні пам'ятки в Тбілісі (unsplash.com/mike swigunski)

Які карантинні обмеження діють у Грузії

У Грузії діє заборона на роботу нічних клубів - у зв'язку зі зростанням захворюваності влада посилить контроль щодо таких закладів. Також заборонені масові застілля - ювілеї, весілля і поминки (ресторани-порушники платять близько 3 тис. доларів штрафу).

З 10 серпня заборонена робота ресторанів і кафе вночі – з півночі до 5 ранку. Роботу громадського харчування у вихідні на відкритих майданчиках дозволили 22 травня, нічна комендантська година була скасована з 1 липня.

Для поїздки до Грузії невакцинованим особам необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту протягом 72 годин до в'їзду, а також здати його повторно на 3 день перебування в країні. Від тестів звільнені діти до 10 років.

Фото: Море в Батумі (unsplash.com/max slch)

Турпотік з України повернувся на рівень 2019 року

У липні Грузія переживала туристичний бум - кількість туристів зросла майже в п'ять разів у порівнянні з липнем 2020 року. Таку статистику наводить sputnik-georgia.ru з посиланням на Національну адміністрацію туризму. Це важливі показники, оскільки частка туризму в економіці Грузії становить близько 10%.

У липні до Грузії прибули 259,6 тисяч іноземних мандрівників (у 2020 році – 48,5 тисяч осіб, у 2019 – майже 1,1 млн гостей) – з них 176,3 тисяч з туристичною метою. Більшість з них прилітали літаками - через Тбіліський і Батумський міжнародні аеропорти.

Повітряні кордони країни відкрилися з 1 лютого, вже в травні число польотів відновилося на 65% в порівнянні з періодом до пандемії.

З 1 червня Грузія відкрила сухопутні кордони. Найбільше наземним транспортом в країну приїжджали через КПП з Туреччиною і Росією.

Фото: Ресторан у Тбілісі в травні 2021 року (unsplash.com/daniel newman)

На першому місці за кількістю туристів у Грузії опинилися громадяни сусідньої Туреччини - 35 тисяч гостей (на 91% більше, ніж липні 2020 року). З Росії приїхали 25 тис. туристів (зростання – 495%).

З України прилетіли 24,5 тис.туристів – при цьому зростання турпотоку склало 1932% в порівнянні з 1205 туристів в липні 2020 року. Кількість українських туристів у липні 2021 року майже порівнялося з турпотоком з України липні 2019 року, коли Грузію відвідали 25,2 тисячі наших співгромадян.

Із Вірменії цього року приїхали 19 тис.туристів, з Ізраїлю - 17,5 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про маловідомі локації Грузії, про які рідко пишуть в путівниках.

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