Жертвуйте для миру: Володимир Кличко звернувся до європейців із закликом підтримати Україну
Він закликав підтримати Україну і її захисників благодійними внесками
Всесвітньо відомий спортсмен Володимир Кличко звернувся до громадян Німеччини, Австрії, Щвейцарії, Ліхтенштейну та всіх країн Європи підтримати Україну і її захисників благодійними внесками.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на допис на сторінці Віталія Кличка у Facebook.
"Дорогі друзі з Німеччини, Австрії, Щвейцарії, Ліхтенштейну та всіх країн вільної Європи. Кияни пережили ще одну пекельну ніч. 4 мільйони мешканців мого міста не спали всю ніч.
Сьогодні вони всіма способами намагаються зупинити російську агресію.
Ми понад усе любимо наше місто і нашу країну і будемо стояти за них", – йдеться у зверненні.
Володимир Кличко звернувся по допомогу, щоб зупинити Росію та попросив зробити пожертви на рахунки національних банків для миру.
"Ми потребуємо вашої допомоги. Терміново. Допомогти, щоб захистити наших громадян і вижити. Будь ласка, зробіть пожертви на спеціальні рахунки, створені в національних банках.
Жертвуйте на виживання, жертвуйте для миру, миру у Європі", – сказав він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Єврокомісії заявили, що повітряний простір ЄС буде повністю закритий як для пасажирських рейсів із Росії, так і для приватних джетів.