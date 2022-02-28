Жертвуйте для миру: Володимир Кличко звернувся до європейців із закликом підтримати Україну

Він закликав підтримати Україну і її захисників благодійними внесками

Всесвітньо відомий спортсмен Володимир Кличко звернувся до громадян Німеччини, Австрії, Щвейцарії, Ліхтенштейну та всіх країн Європи підтримати Україну і її захисників благодійними внесками.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на допис на сторінці Віталія Кличка у Facebook.

"Дорогі друзі з Німеччини, Австрії, Щвейцарії, Ліхтенштейну та всіх країн вільної Європи. Кияни пережили ще одну пекельну ніч. 4 мільйони мешканців мого міста не спали всю ніч.

Сьогодні вони всіма способами намагаються зупинити російську агресію.

Ми понад усе любимо наше місто і нашу країну і будемо стояти за них", – йдеться у зверненні.

Володимир Кличко звернувся по допомогу, щоб зупинити Росію та попросив зробити пожертви на рахунки національних банків для миру.

"Ми потребуємо вашої допомоги. Терміново. Допомогти, щоб захистити наших громадян і вижити. Будь ласка, зробіть пожертви на спеціальні рахунки, створені в національних банках.

Жертвуйте на виживання, жертвуйте для миру, миру у Європі", – сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Єврокомісії заявили, що повітряний простір ЄС буде повністю закритий як для пасажирських рейсів із Росії, так і для приватних джетів.