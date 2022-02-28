ru ua
Пн, 28 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жертвуйте для миру: Володимир Кличко звернувся до європейців із закликом підтримати Україну

Новость на русском →
Понеділок 28 лютого 2022 15:47
Жертвуйте для миру: Володимир Кличко звернувся до європейців із закликом підтримати Україну Фото: Київ, Україна (unsplash.com/artemioz)
Автор: Travel

Він закликав підтримати Україну і її захисників благодійними внесками

Всесвітньо відомий спортсмен Володимир Кличко звернувся до громадян Німеччини, Австрії, Щвейцарії, Ліхтенштейну та всіх країн Європи підтримати Україну і її захисників благодійними внесками.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на допис на сторінці Віталія Кличка у Facebook.

"Дорогі друзі з Німеччини, Австрії, Щвейцарії, Ліхтенштейну та всіх країн вільної Європи. Кияни пережили ще одну пекельну ніч. 4 мільйони мешканців мого міста не спали всю ніч.

Сьогодні вони всіма способами намагаються зупинити російську агресію.
Ми понад усе любимо наше місто і нашу країну і будемо стояти за них", – йдеться у зверненні.

Володимир Кличко звернувся по допомогу, щоб зупинити Росію та попросив зробити пожертви на рахунки національних банків для миру.

"Ми потребуємо вашої допомоги. Терміново. Допомогти, щоб захистити наших громадян і вижити. Будь ласка, зробіть пожертви на спеціальні рахунки, створені в національних банках.

Жертвуйте на виживання, жертвуйте для миру, миру у Європі", – сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Єврокомісії заявили, що повітряний простір ЄС буде повністю закритий як для пасажирських рейсів із Росії, так і для приватних джетів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко Україна
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ирина Савіна
Обман чи правда. Навіщо "накручують" відгуки на Booking та як не натрапити на фейкові
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Льоля Філімонова
Відомий курорт для австрійців. У Славське на Львівщині туристи їздили ще у 18 сторіччі
Льоля Філімонова
гід по Києву та Україні
Ганна Дубовська
Долина страусів, льодяне озеро та локальні продукти. Ідеальний маршрут Київщиною для зимових вихідних
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогерка, авторка каналу "Непопсовая UKRAINE"
Тетяна Негода
Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку
Тетяна Негода
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору