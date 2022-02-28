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Жертвуйте для мира: Владимир Кличко обратился к европейцам с призывом поддержать Украину

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Понедельник 28 февраля 2022 15:47
Жертвуйте для мира: Владимир Кличко обратился к европейцам с призывом поддержать Украину Фото: Киев, Украина (unsplash.com/artemioz)
Автор: Travel

Он призвал поддержать Украину и ее защитников благотворительными взносами

Всемирно известный спортсмен Владимир Кличко обратился к гражданам Германии, Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна и всем странам Европы поддержать Украину и ее защитников благотворительными взносами.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение на странице Виталия Кличко в Facebook.

"Дорогі друзі з Німеччини, Австрії, Щвейцарії, Ліхтенштейну та всіх країн вільної Європи. Кияни пережили ще одну пекельну ніч. 4 мільйони мешканців мого міста не спали всю ніч.

Сьогодні вони всіма способами намагаються зупинити російську агресію.
Ми понад усе любимо наше місто і нашу країну і будемо стояти за них", – говорится в обращении.

Владимир Кличко обратился за помощью, чтобы остановить Россию и попросил сделать пожертвования на счета национальных банков для мира.

"Ми потребуємо вашої допомоги. Терміново. Допомогти, щоб захистити наших громадян і вижити. Будь ласка, зробіть пожертви на спеціальні рахунки, створені в національних банках.

Жертвуйте на виживання, жертвуйте для миру, миру у Європі", – сказал он.

Напомним, ранее мы писали, что в Еврокомиссии заявили, что воздушное пространство ЕС будет полностью закрыто как для пассажирских рейсов из России, так и для частных джетов.

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