Розкішний храм та закрита спільнота: що подивитись у головному селі старообрядців України

Під час подорожі Буковиною можна побачити не тільки широко відомі локації, про яких пишуть у популярних путівниках. Одне з маловідомих і незаслужено обділених увагою туристичних місць регіону "сховане" у невеликому селі Біла Криниця, що за два кілометри від кордону з Румунією.

Село приваблює незвичайними спорудами спадщини старовірів. Воно відоме як центр поселення старообрядців на Буковині, які в різний час прибували сюди з Причорномор'я, Бессарабії та інших земель. Біла Криниця відома й тим, що колись було "меккою" для паломників-християн.

Сьогодні громада села - не надто велика: всього в селі живе менш як сто людей. Тут варто побувати, щоб побачити зовсім не схожі на інші храми й помилуватися місцевою мальовничою природою. Чим цікаве село Біла Криниця для туристів - у матеріалі.

Фото: Унікальний храм у селі Біла Криниця (Олег Жмаченко)

Хто такі старообрядці

Хто ж такі старообрядці або старовіри? У 17 столітті в часи розколу церкви не бажаючі коритися реформі церкви від патріарха Нікона групи вірян бігли сюди з Валахії, Бесарабії та інших місць. Вони не хотіли приймати нові правила й прагнули зберегти старі традиції.

Залишившись тут, старовіри почали жити у закрій спільноті, розповідає РБК-Україна гід та екскурсовод Жанна Дудник.

Фото: Старообрядці - дуже закрита спільнота, кажуть екскурсоводи (Олег Жмаченко)

"Її представники свідомо намагаються відгородити себе від впливу цивілізації, не надто охоче йдуть на контакт з людьми не з їх спільноти. Також вони неохоче пускають "чужих" до своїх храмів, оскільки вважають, що осягнути глибину їх віри дано не всім. А сторонні, на їхню думку, приносять сюди "іншу" енергетику", - розповідає екскурсовод.

До слова, під час екскурсії біля храму старообрядців не було помітно: як зазначає гід, вони неохоче показують таку унікальну локацію навіть туристам.

За словами співрозмовниці, у побуті традиційні старовіри намагаються не користуватися електрикою, інтернетом, мобільним зв'язком та іншими благами цивілізації, не дивляться телевізор.

Фото: Успенський Собор побудували на кошти московського купця Гліба Овсяннікова у 1901-1908 роках (Олег Жмаченко)

"Чоловікам з цієї спільноти заборонено голити бороду, а жінкам - стригти волосся. Вони вважають, що такі "трансформації" не відповідають початково задуманій богом зовнішності людини. Вони не палять, не вживають алкоголь. Але разом з тим дуже працьовиті й зовсім не злі", - розповідає Жанна Дудник.

Фото: Село до 1940 року було головною метрополією старообрядців (Олег Жмаченко)

На жаль, свою велич колишня метрополія старообрядців втратила у 20 столітті, оскільки більшовики знищили практично всю спадщину з більш як двадцяти об'єктів, таких як храми, келії монахів та інші культові споруди.

Храм, який збудували через трагедію в родині

Але дещо з оригінальної та цікавої спадщини в селі Біла Криниця все-таки залишилося.

Тут збереглися два самобутніх і оригінальних об'єкти - Успенський Собор і Старообрядницька Космодем'янська церква. Це і є головні "родзинки" села, які приваблюють сюди туристів.

Фото: Візерунки та ліпнини храму особливо цікаві зблизька (Олег Жмаченко)

Успенський Собор побудували на кошти московського купця Гліба Овсяннікова у 1901-1908 роках на честь його сина за астрономічну на той час суму - 500 000 рублів золотом.

До речі, з появою цього храму пов'язана сумна історія.

Фото: Колоритні фасади храму, які можна довго розглядати (Олег Жмаченко)

Гліб Овсянніков був представником християн-старообрядців, відомих своїми суворими звичаями. Одним з них була заборона зв'язувати себе родинними зв'язками з людьми, які не є представниками старообрядців.

Але молодий син купця полюбив дівчину, яка не мала відношення до їх спільноти. Дізнавшись про це, батьки підкупили батьків дівчини, щоб ті виїхали з Москви, забравши з собою доньку, і щоб дівчина зникла з життя їхнього сина.

Фото: Житлові будинки та краєвиди села (Олег Жмаченко)

Синові "засватали" іншу дівчину з громади, але він їй відмовив, зрозумівши задум батьків. І оскільки контакт з коханою був перерваний, хлопець не пережив розлуки й скоїв самогубство, пустивши собі кулю в лоб.

Овсяннікови, втративши єдиного сина, вирішили спокутувати свій гріх і побудувати на його честь надзвичайної краси храм у Білій Криниці, що саме була в той час крупною старообрядницькою метрополією. Для створення собору вони викликали з Відня австрійського архітектора. Храм всередині мав розписувати сам Васнецов, але з цим не склалося.

Фото: Зимові пейзажі околиць села Біла Криниця (Олег Жмаченко)

Поряд сьогодні стоїть також старообрядницька Космодаміанська церква - храм святих чудотворців Козьми й Даміана, збудована у 18 столітті.

Сьогодні вона є яскравим представником буковинської храмової архітектури. Нижня частина виконана з цегли, верхня - з дерева. Всередині зберігся іконостас з кількома рядами старообрядницьких ікон.

Як дістатися до села Біла Криниця

Село дещо віддалене від основних магістралей, тому дістатися до нього найкраще від "столиці" Буковини - Чернівців.

Локація знаходиться за 40 кілометрів від міста. Дістатися можна попуткою, маршруткою з пересадкою в селищі Глибока. Звичайно, найпростіше дістатися автомобілем: дорога займе понад годину.

Фото: Дорогою до села можна помилуватися зимовою природою (Олег Жмаченка)

До речі, тут вже щосили "б'є" сигнал мобільного зв'язку румунських операторів. Тому варто бути уважними, відповідаючи на дзвінки: іноді випадково ви можете поговорити за не надто вигідним тарифом у роумінгу.

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