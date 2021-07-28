Спека і грози з градом: на морі в Україні туристи застануть стрімку зміну погоди

Погода в Україні стрімко змінюється: найближчими днями оголошено перший рівень небезпечності через грози з градом і шквали, які насуваються. На курортах Чорного і Азовського морів погодні умови зіпсуються також - разом зі зливами посилиться і спека, повідомляють метеорологічні центри в південних областях.

"Спека часом - дошкульна, але потрібно погодитися, що це не 35-39 градусів, які нещодавно гризли, палили і кусали. Та й ночі вже явно милосердніші, з вікна нічне повітря - хоч пий", - описала на своїй сторінці у Facebook погоду в Україні на найближчий тиждень синоптик Наталка Діденко.

За останніми даними Українського гідрометцентру, найближчої доби на узбережжі українських морів ще буде сонячно, хоча інші регіони "накриє" циклон. А до п'ятниці негода дійде до південних областей країни.

Азовське море: шторм і град

На курортах Запорізької області (Кирилівка, Бердянськ) відпочивальникам слід приготуватися до різкого погіршення погоди. Згідно з прогнозом погоди на сайті місцевих метеорологів, грозові дощі почнуться в області в четвер, 29 липня. Температура повітря триматиметься на позначках 28-35 градусів вдень і 18-23 градуси вночі.

Фото: Море в Кирилівці в Запорізькій області (facebook.com/Юлия Янчевська)

Шквальний вітер до 20 м/с може зриватися в п'ятницю, 30 липня. Цього ж дня в області очікуються грозові дощі з градом. У таку погоду море штормить, тому пляжне дозвілля швидше за все не вдасться – парасолі й шезлонги буде здувати, а хвилі збивати з ніг.

Ясна тиха погода встановиться на курортах Запорізької області на вихідних – 1-2 серпня буде світити сонце, а температура повітря досягне 35 градусів.

Чорне море: дощі через день

У Херсонській області, куди туристи їдуть відпочивати на знамениті курорти Залізний порт, Скадовськ (острів Джарилгач), Лазурне – погода також зіпсує настрій відпочивальникам.

Фото: Курортний сезон на Чорному морі в Україні (jettyimages.com)

В даними місцевих метеорологів, 29 липня в області будуть гроза, вдень місцями град та шквал до 20 м/с. Вдень буде спекотно – до 35 градусів.

У п'ятницю, 30 серпня, вночі помірний дощ і грози, вдень – можливий град. Так само спекотно.

У суботу й неділю ще можливі короткочасні дощі, але вітер почне стихати. У понеділок, 2 серпня, мінлива хмарність залишиться, але опадів більше не буде. Температура повітря вдень прогріється до 37 градусів.

Фото: Відпочивальники на морі в Одесі (РБК-Україна)

А ось в Одеській області - курорти Затока, Грибівка, Чорноморськ – до кінця липня дощі та грози йтимуть через день, включаючи 2 серпня, але сильного вітру не очікується. За даними Українського гідрометцентру, повітря прогріється до 36 градусів.

Нагадаємо, ми писали, який прогноз погоди очікують до кінця тижня.

Також стало відомо, що відпочинок на Чорному морі в Україні влітку - значно дорожчий за путівки до Туреччини.