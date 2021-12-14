"Зелена зона мандрівок": Лаос планують відкрити для туристів: які будуть правила в'їзду

Влада Лаосу планує відкриття країни для туристів у 2022 році, пише Thethaiger.

У рамках програми для вакцинованих туристів "Зелена зона подорожей у Лаосі", розроблена Міністерством інформації, культури та туризму, щеплене населення має досягти 70-80%, а працівники туристичної інфраструктури, які приймають туристів мають бути щеплені на 90-95%.

У різних зонах діятимуть різні обмеження. У "зеленій зоні" наразі знаходяться тільки В'єнтьян, Ванг Венг та Луангпхабанг.

Фото: Храм Ват Сієнг Тхонг у Луангпхабангу, Лаос (molydar-souama)

Влада планує залучити у 2022 році близько мільйона іноземних туристів, особливо мандрівників з Китаю та Південної Кореї.

Які будуть правила в'їзду для іноземців

Туристам для в'їзду в Лаос знадобиться:

віза;

сертифікат про повну вакцинацію;

ПЛР-тест на COVID-19 з негативним результатом, зроблений не пізніше 72 годин до посадки в літак і ще один тест після прильоту.

Також зараз вирішується питання щодо необхідності та умов карантину при в'їзді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що В'єтнам відкриває авіасполучення для подорожей.

Також, ми писали, чи поїдуть туристи до Таїланду після відкриття кордонів.