Застрягли на кордоні, захворіли на COVID-19: що робити, якщо потрапили в біду під час подорожі

Карантин продовжується, але закордонні подорожі відновлюються. Перші туристи у липні поїхали у відпустку на іноземні курорти. Проте, на жаль, крім приємних моментів, омріяна мандрівка може принести й різні проблеми. Наприклад, затримання в аеропорту, пограбування, втрату документів.

Крім того, турист може захворіти - це особливо актуально під час пандемії коронавірусу. Також у світі стаються й природні катаклізми. Що робити, якщо за кордоном з вами сталося непередбачуване та як діяти в таких ситуаціях – читайте у нашому матеріалі.

Що робити, якщо вас не впускають в країну?

Порятунком громадян за кордоном займаються спеціальні дипломати - консули. До них при виникненні непередбачуваних ситуацій слід звертатись у першу чергу.

"Саме консули їздять "витягати" туристичні групи, що застрягли, скажімо, в аварії посеред гірської траси. Допомагають з оформленням документів та взагалі перші готові протягнути вам руку підтримки за кордоном" - коментують у Міністерстві закордонних справ України функцію консульської служби.

Перед будь-якою поїздкою за кордон у МЗС радять заздалегідь записати номера телефонів консульської служби у країні, де ви перебуваєте: список номерів завжди доступний на сайті МЗС.

Крім того, безпосередньо на місці можна звернутись на офіційну сторінку служби: надіслати повідомлення у месенджер та попросити про допомогу. Різні корисні поради українські консули публикуют с хештегом #КонсулПоруч та #КонсулДопомагає у Facebook.

А якщо за кордоном втратили паспорт?

Найперше потрібно звернутись до найближчого відділу місцевої поліції та отримати там довідку або інший офіційний документ про те, що ви заявили про втрату документа. Чекати, поки поліція буде розшукувати втрачений паспорт, не обов’язково.

Фото: Іноді буває, що на кордоні громадянина не впускають в країну (dpsu.gov.ua)

Далі з довідкою слід звернутись до консульства (консульського відділу посольства) України. Треба при цьому взяти із собою всі наявні документи, що підтверджують громадянство або просто посвідчують особу. Наприклад, підійде внутрішній паспорт чи ксерокопії документів.

Коли приналежність до громадянства України підтверджено, консул оформлює посвідчення особи на повернення в Україну, відоме як "білий паспорт" (названий так через відповідний колір обкладинки).

Термін дії цього документа не перевищує 30 днів. Він дає право лише на повернення в Україну. Подорожувати світом з ним не вийде.

Проте іноді трапляються ситуації, коли в консульстві кажуть, що мають багато нагальних справ або просто не беруть слухавку. Що ж робити в такому випадку? Молодший юрист компанії з обслуговування іноземних інвестицій "Investment Service Ukraine" Сергій Река на прохання РБК-Україна перераховує наступний алгоритм дій:

1) знайти та звернутись до найближчого тамтешнього відділення поліції та написати заяву про втрату паспорту. Там мають надати документ, що підтверджуватиме факт вашого звернення із такою заявою.

2) зробити дві фотокартки портретного типу;

3) із цими документами нанести особистий візит до посольства або консульства України для отримання посвідчення особи на повернення в Україну та, у разі можливості, сплатити консульський збір. При цьому представники вказаних органів можуть запитати у вас інші дані щодо ідентифікації вашої особи, встановлення місця проживання в Україні, тощо.

"Зазвичай процедура оформлення та видачі посвідчення особи на повернення в Україну займає один робочий день і не може перевищувати п’яти робочих днів з моменту отримання органами видачі усіх необхідних відомостей. За цим документом можливе безперешкодне повернення на батьківщину", - коментує юрист.

Що робити, захворіли чи отримали травму?

Видатки за надання медичної допомоги надає виключно страхова компанія, з якою людина уклала договір перед поїздкою. Туристу потрібно знати про те, що законодавство України не передбачає відшкодування коштом держави.

Якщо ж страховки немає, всі чеки людина мусить оплачувати самостійно. Якщо є підозра, що захворіли на COVID-19, необхідно звернутись в службу підтримки туроператора.

Випадки, які покриває страхова компанія, залежать від виду полісу. Наприклад, базова страховка включає лікування коронавірусу при наявності симптомів, амбулаторне або стаціонарне лікування протягом 14 днів.

Фото: Що робити, якщо потрапили в біду за кордоном (інфографіка travel.rbc.ua)

"Тестування контактних осіб та карантинні заходи базова страховка не покриває. Але за додаткову плату турист може придбати поліс з розширеними умовами. Він покриє тестування незалежно від того, чи є симптоми, покриє також лікування, карантинні та обсерваційні заходи для туриста і для сім'ї, яка подорожує з ним за одним полісом", - розповідає Світлана Дяченко, директор департаменту андеррайтингу та особистих видів страхування однієї зі страхових компаній.

В таку страховку входить покриття контрольного тестування на COVID-19, щоб переконатися, що застрахований більше не є носієм і може повертатися додому.

Фото: Що робити, якщо під час поїздки захворіли на COVID-19? (dpsu.gov.ua)

"Якщо захворіли сусіди по готелю і лікуючий доктор хворого сусіда, рекомендую туристу з розширеною страховкою звернутись до страхової, і там оплатять тестування", - додають у компанії.

Крім звернення до свого туроператора та страхової компанії, необхідно також поставити до відома посольство чи консульство України. В разі потреби дипломат допоможе у взаємодії зі страховою.

У випадку, якщо травма стала наслідком дій чи бездіяльності інших осіб, наприклад, персоналу готелю, то консул допоможе отримати грошову компенсацію.

Що робити, якщо за кордоном у вас вкрали гроші?

Страхування не покриває втрату грошей за кордоном. Тому туристу рекомендують зберігати цінності в сейфах готелів. Не треба тримати всю суму в одному місці, не варто носити її з собою на пляж чи в ресторан.

В разі крадіжки треба звернутися на ресепшен готелю, до гіда, в поліцію. Турист також може подзвонити туроператору, де йому допоможуть організаційно. Відшкодування втрачених грошей не передбачається.

У надскладних випадках, коли є загроза життю та здоров’ю громадянина, український консул може видати одноразову матеріальну допомогу. Для цього потрібно звернутися з письмовою заявою до дипломатичної установи України. До неї необхідно надати документи, видані іноземною поліцією, що підтверджують факти злочину.

Як діяти, якщо за кордоном ви потрапили у зону стихійного лиха?

За кордоном, крім пляжу та ласкавого моря, на українців можуть чекати різноманітні катастрофи: потопи, цунамі, ДТП, сходження лавин у горах та інші стихійні лиха.

Перше, що радять у МЗС в таких випадках - точно виконувати всі вказівки компетентних органів країни перебування. Поліція та рятувальники визначають безпечні шляхи евакуації, місця збору постраждалих, встановлюють правила поведінки, визначають черговість евакуації, регулюють отримання допомоги.

Кожна дипломатична установа України за кордоном має телефони "гарячих ліній" для громадян України. Перед виїздом слід занотувати ці номери та завжди мати їх при собі.

Фото: Треба неухильно слідувати проханням всіх служб, якщо потрапили в біду за кордоном (facebook.com/DPSUkraine)

Ще один спосіб - зателефонувати на "гарячу лінію" МЗС: +38 044 238 16 57. Вона функціонує цілодобово. Працівник консульської служби надасть допомогу в евакуації із зони катастрофи, сприяє відновленню втрачених документів та поверненню в Україну.

Але куди ще, крім телефонів "гарячої лінії" для громадян України, може ще звернутися у такому випадку? Юрист Сергій Река каже, що треба першочергово слід звертатись до місцевих правоохоронних органів чи представників української діаспори в країні, у якій ви перебуваєте.

"Також Міністерство закордонних справ України рекомендує, вирушаючи за кордон, реєструватись в електронній системі "ДРУГ". Представниками міністерства повідомляється, що в разі виникнення надзвичайної ситуації в країні, до якої ви вирушили, система надішле необхідну інформацію у формі повідомлення на номер телефону або на електронну адресу. Маючи ваші дані та контакти, працівники посольства чи консульства України матимуть можливість встановити з вами зв’язок", - пояснює він.

Що робити, коли під час подорожі затримала поліція?

В першу чергу треба вимагати зустрічі з консулом, кажуть у МЗС України.

Той зобов’язаний домагатися особистої зустрічі з громадянином, щоб упевнитися, що його права та інтереси не порушуються.

Фото: Звертайтесь в консульство, якщо вас не впускають в країну на кордоні (РБК-Україна)

Також необхідно дотримуватися простих правил:

1) поводитися з представниками правоохоронних органів спокійно, ввічливо, не чинити опору та уникати дій, що можуть бути розцінені як провокативні;

2) слід усвідомлювати, що наявність візи не гарантує допуску на територію іноземної держави. При цьому відмова у в’їзді може бути оскаржена в адміністративному та/або судовому порядку за допомогою місцевого адвоката;

3) громадянин України має законне право наполягати на отриманні детальних, в тому числі письмових, пояснень щодо причини інциденту, а також на контакті з посольством або консульством України для отримання захисту.

Консул зобов’язаний відвідувати громадян, які перебувають під арештом та стежити, щоб їх тримали в умовах які відповідають правилам гігієни та санітарії.

Якщо за кордоном у вас народилася дитина?

У випадку якщо на момент народження дитини за кордоном один з батьків має громадянство України, то дитина набуває його автоматично. Діє так званий "принцип крові". На це не впливає ані громадянство (підданство) іншого з батьків, ані ймовірний "принцип ґрунту" (jus soli) в країні, де народилась дитина.

Слід отримати свідоцтво про народження та звернутись до найближчої дипломатичної установи України. Там і реєструється факт народження та набуття громадянства.

Список документів, які треба взяти з собою, є на сторінці Посольства України у ФРН за посиланням. Також у МЗС радять неухильно дотримуватися строків перебування за кордоном і виїхати з країни до закінчення терміну дії візи.

Якщо вас спіткали будь-які труднощі за кордоном, якщо ви потрапили в неприємну ситуацію, вам потрібна допомога державних органів або у вас просто є цікава історія про подорожі Україною та за кордоном - пишіть редакції РБК-Україна у Facebook та на пошту редактора проекту "TRAVEL": kateryna.m.honcharova@gmail.com.

Нагадаємо, раніше ми публікували список порад про те, як не потрапити в біду за кордоном.

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