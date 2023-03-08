Защита иностранцев в Украине. Кто в ней нуждается и как ее предоставляют

В Украине до полномасштабного вторжения РФ жило немало людей из других стран, нуждающихся в дополнительной защите. Это граждане Афганистана, Ирака, Сирии, Узбекистана и других стран. Для многих российская агрессия стала уже второй или третьей войной, с которой они столкнулись.

Многие живут здесь уже много лет, учились в университетах, устроились на работу, создали семьи, а сейчас вынуждены снова спасаться от войны и уехать за границу, но многие остались в Украине.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала Светлана Бутенко, менеджер проекта правовой помощи беженцам и искателям защиты БФ "Право на захист". Она привела данные, сколько таких беженцев есть в Украине и предоставляют ли им временную защиту.

Предоставляют ли защиту в Украине во время военного положения

Украина давно участвует в общемировых процессах по защите беженцев. Страна является участником Конвенции о статусе беженцев (Конвенция о беженцах 1951 года) и Протокола к ней 1967 года. Украина ратифицировала четвертую Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. 8 июля 2011 года в Украине приняли Закон "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" (Закон о беженцах).

"Закон предлагает три формы защиты: статус беженца и статус лица, нуждающегося в дополнительной защите, временная защита. Если первые две формы защиты по закону предоставляются иностранцу или лицу без гражданства Государственной миграционной службой, то третья – Кабинетом Министров Украины по представлению Государственной миграционной службы", – рассказывает собеседница.

Последнее решение может быть принято, если на территорию Украины из страны, имеющей общую границу с Украиной, массово прибывают лица, спасающиеся от внешней агрессии, иностранной оккупации, гражданской войны, столкновений на этнической основе. Также люди, которые спасаются от природных или техногенных катастроф и так далее. Но Украина, в отличие от некоторых других стран Европы, с таким фактически не сталкивалась.

"В настоящее время в Украине временная защита не активирована, поэтому ни один человек в Украине временную защиту не получает", – добавляет специалист.

Но беженцы и лица, нуждающиеся в дополнительной защите, а также искатели такой защиты жили в Украине и до полномасштабного вторжения, и продолжают жить и сейчас. Для многих из них это уже вторая, а для некоторых – и третья война на их жизненном пути.

Фото: В Украине живут многие иностранцы, которых война застала уже не впервые в их жизни (Getty Images)

"Это люди из Сирии, Ирака, Афганистана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Беларуси и так далее. Они прибыли в Украину из-за преследования по признакам национальности, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям, из-за угрозы их жизни, безопасности или свободе в стране происхождения. Или – из-за опасений применения смертной казни, пыток, общераспространенного насилия в ситуациях вооруженного конфликта или нарушения прав человека", – говорит Светлана Бутенко.

Сколько беженцев-иностранцев живет в Украине сейчас

В 2021 году УВКБ ООН фиксировало в Украине не менее 5000 искателей защиты, а украинские власти докладывали о 2,254 лицах, которые имели либо статус беженца, либо лица, нуждающиеся в дополнительной защите.

"После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году многие из этих людей вынуждены были покинуть территорию Украины, однако БФ "Право на захист" фиксирует и запросы на возвращение. В целом законодательные основы в сфере защиты в Украине во время военного положения не изменились", – говорит эксперт.

При этом никакие ограничения права на обращение за международной защитой не содержатся ни в Указах Президента Украины о введении и продлении военного положения в Украине, ни в Законах Украины, которыми эти Указы утверждены.

"Вместе с этим, к сожалению, правозащитные организации фиксируют сложности при обращении за защитой в Украине во время военного положения и отмечают недопустимость снижения стандартов в этой сфере, ведь Украина находится на стадии подготовки к членству в ЕС", – добавляет она.

Фото: Действует процедура, по которой иностранцы могут получить защиту в Украине (Getty Images)

Как получить статус беженца или дополнительную защиту в Украине

Если иностранец или лицо без гражданства нуждается в защите в Украине, они могут обратиться за получением статуса беженца или дополнительной защиты. Чтобы получить статус беженца или дополнительной защиты в Украине, надо обратиться в ближайший территориальный орган ГТС Украины. Заявления о признании беженцем обязаны принимать должностные лица Государственной пограничной службы Украины.

Это нужно сделать в течение 5 дней со дня пересечения государственной границы Украины. Вместе с этим, пропуск такого срока не лишает человека права на обращение за защитой.

"Иногда бывает, что обстоятельства, которые делают невозможным возвращение человека в страну происхождения и позволяют считать его беженцем, возникают во время легального пребывания в Украине. В таком случае желательно обратиться в орган ДМС до окончания срока законного пребывания в Украине", – обращает внимание Светлана Бутенко.

В территориальный орган ГТС Украины нужно подать:

заявление-анкету о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, в котором излагает основные сведения о себе и обстоятельствах, заставивших покинуть страну происхождения;

документы, удостоверяющие личность заявителя (если такие документы отсутствуют или являются фальшивыми, заявитель должен сообщить об этом);

документы и материалы, которые могут являться доказательством наличия условий для признания беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты (при наличии);

4 фотографии заявителя и членов его семьи, не достигших 18 лет, сведения о которых внесены в заявление.

Форма заявления утверждена и доступна для загрузки по ссылке.

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