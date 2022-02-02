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WizzAir істотно змінить структуру флоту. Як це вплине на польоти в Україні

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Середа 02 лютого 2022 14:45
WizzAir істотно змінить структуру флоту. Як це вплине на польоти в Україні Фото: Літак компанії Wizz Air в аеропорту "Жуляни" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

Авіакомпанія планує у наступні п'ять років збільшити середню місткість літаків

Wizz Air суттєво змінить структуру флоту протягом наступних 5 років та збільшить середню місткість літаків. Це випливає із фінансової звітності лоукостера за останній квартал 2021 року. Про це повідомляє Avianews.com.

Повідомляється, що така стратегія дозволить продавати на маршрутах на третину більше білетів без збільшення частоти польотів. Потенційно це може збільшити кількість низьких тарифів на кожному рейсі.

Свою діяльність авіакомпанія розпочала у 2004 році, і основу її парку складали 180-місцеві авіалайнери Airbus A320.

Wizz Air веде процес з поступового виведення цих літаків та заміни їх на 239-місцеві авіалайнери Airbus A321neo. В останньому кварталі 2021 року лоукостер отримав вісім нових A321neo і вивів із парку два старі A320.

Вже сьогодні більш місткі A321 різних модифікацій переважають у флоті Wizz Air. На кінець 2021 року до нього входили 150 повітряних суден: 66 A320 різних модифікацій та 84 A321 різних модифікацій.

WizzAir істотно змінить структуру флоту. Як це вплине на польоти в УкраїніФото: Airbus A320neo (uk.wikipedia.org)

Лоукостер розпочав виведення з флоту всіх A320 попереднього покоління, і відмовиться повністю від їх використання у 2027 році. Замість них парк на той час надійдуть 40 нових авіалайнерів A320neo. Вони вміщують на шість пасажирів більше і мають економніші двигуни у порівнянні з попередньою моделлю.

Зміна флоту. Що це означає для українських аеропортів

Зараз лише чотири українські аеропорти можуть приймати літаки A321neo без обмежень: Бориспіль, Львів, Харків та Одеса.

Якщо не розвивати аеродроми інших аеропортів, це призведе до того, що авіакомпанія не зможе відкривати туди рейси з розвитком свого флоту.

Наприклад, для аеропорту "Київ" ("Жуляни") це означає, що Wizz Air може піти у сусідній Бориспіль.

Вже зараз лоукостер виконує з Борисполя один рейс до Абу-Дабі. Причина в тому, що Жуляни не можуть приймати A321neo з повним завантаженням та заправкою.

Нагадаємо, що раніше ми писали, що авіакомпанія Wizz Air оголосила про скорочення рейсів міжнародних європейських рейсів.

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