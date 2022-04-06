Від вибухів здригалася земля. Як переживають війну дикі тварини у відомому українському заповіднику

Війна руйнує життя не тільки людей, а й тварин. З самого початку бойових дій в Україні під ризиком опинилися тисячі звірів у зоопарках, національних парках та притулках.

Відритий декілька років тому парк природи Беремицьке на Чернігівщині - перший природний парк країни європейського формату. Тут люди можуть гуляти у природному середовищі та спостерігати за життям тварин ввреальних умовах.

Косулі, лосі, дикі коні, табуни тарпаноподібних коней і туроподібних корів – ті, кого можна на власні очі роздивитися у відкритому просторі. Тут проживають червонокнижні сайгаки та дикі кішки, яких можна побачити у вольєрах.

Однак війна Росії проти України все змінила: протягом всього березня тварини були під обстрілами, а працівники парку змушені шукати засобів на їх існування.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як переживають війну дикі тварини у відомому заповіднику та як їм можна допомогти.

Заповідна зона і природний комплекс на Чернігівщині

Парк розташувався вздовж берегів Десни у Чернігівському Поліссі на околиці села Беремицьке, звідки й походить його назва. Парк відкрили для відвідувачів e 2017 році в рамках міжнародного проекту Rewilding Europe, що покликаний відновити унікальні природні екосистеми Європи.

Беремицьке знаходиться за 60 кілометрів від Києва та за 80 км від аеропортів "Київ" та "Бориспіль". Унікальний природний комплекс мав стати локацією розвитку екотуризму та науково-просвітницької діяльності та сталого розвитку регіону. Територія парку сягає близько 500 га.

Основна частина парку - заповідна зона. Саме тут розкривається унікальність дикої природи. З 20-метрової вежі відкривається панорама на весь парк.

Лісова частина парку перетікає в чорно-вільхове болото, де водяться вепрі та лосі. Болото перетікає у вологі луки, над якими кружляють соколи й орли. На берегах єдиної в Україні річки з природним гідравлічним циклом (без дамб) випасаються червонокнижні чорні лелеки та кулики-сороки.

Відео: Парк природи Беремицьке у Чернігівській області (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Через тісне знайомство зі світом рослин і тварин, тут є можливість відчути особисту відповідальність за майбутнє природи. На території парку є конюшні, міні-зоопарк з тваринами із різних континентів та сучасний музей "Диких котів", у якому проживають лісові коти та рисі.

Важкі часи. Тварин з Беремицького не евакуйовували

Як пережив цей місяць парк природи Беремицьке та його мешканці, нам вдалося з’ясувати, поспілкувавшись з його працівниками. РБК-Україна зв’язувалося з парком наприкінці березня, коли ще передмістя Києва потерпало від безперервної агресії російських військ. Чернігів за 90 кілометрів і Залісся за 60 кілометрів – місця найближчих до парку бойових дій.

Догляд за всіма тваринами навіть у мирний час потребує чимало фізичних зусиль, кажуть співробітники парку.

Наразі парк переживає важкі часи. Активні бойові дії відбувалися тут з обох сторін парку лише за десятки кілометрів, і всі звуки було добре чути його мешканцям. Всі ми знаємо долі диких тварин зоопарку Фельдмана в Харкові або інших екопарків, постраждалих від раптових масованих атак. Через брак транспорту та можливостей, не всіх вдалося врятувати, а багатьох тварин просто відпускали на волю.

Фото: Назва парку походить від топоніму села, яке розташоване поруч (Ольга Орехова/для РБК-Україна)

Більшість співробітників парку "Беремицьке" змогли евакуювати з Чернігова та найближчих міст. Вони переїхали безпосередньо до парку, адже умови дозволяють там проживати. Решта адміністративного персоналу працюють дистанційно в різних куточках України та світу.

Наразі пряма небезпека частково минула, принаймні, станом на сьогодні. Поки можна видихнути, оскільки евакуація такої кількості тварин, серед яких тонні воли чи сімсот кілограмові лосі, потребують спеціального транспорту: непроста задача. Та й загроза залишається постійно.

"Тварини під час обстрілів тікають в різні боки, хтось може не повернутися"

Працівниця "Беремицького" Анна Зенченко під час війни перебуває безпосередньо в парку. У коментарі РБК-Україна вона каже, що ворожа авіація та дрони долітали до парку, а земля час від часу здригалася від вибухів.

"Більшість тварин поступово адаптувалися і вже менше піддаються стресу, зовсім не як раніше. Втім, все залежить від відстані та гучності вибухів", - каже Анна.

Фото: Тварини у парку Беремицьке дуже чутливо реагують на обстріли (facebook.com/beremytske)

Кожен звір, як виявилося, сприймає небезпеку по-своєму. Так, польські коники та муфлони - більш стресостійкі. На відміну від сайгаків, ланей та рисей, останні кожного разу уважно прислухаються і реагують дуже нервово, налякано втікаючи в різні боки.

Муфлони ховаються по ярах. Рисі та лиси шукають підтримку у людей як ніколи та підходять ластитись. Але при цьому крихітні польські коники на вибухи практично ніяк не реагують.

"Серце болить за кожного. Страшно і гірко"

Багато тварин у парку Беремицьке не бояться, і з ними можна знайти спільну мову досить легко, то з деякими звірами – набагато складніше. З весною в парку з’явилося багато молодняку. Тому у випадку небезпеки батьки захищають своє потомство.

Так, працівники кажуть, що з туроподібними і вепрами потрібно поводитися дуже обережно, адже ці тварини підсвідомо можуть ставати агресивними до інших видів тварин або до людей.

Фото: Тварини у парку потребують комплексного харчування до моменту, поки не буде нового врожаю (facebook.com/beremytske)

У випадку гучного удару мати тварини може втекти від маля і не повернутися. Але в парку сподіваюся на краще. Зірки парку, лосі Аслан та Єва, стресовитривалі й непогано тримаються. Хоча зазвичай дикі лосі забиваються кудись глибоко в ліси та болота, розповідає співробітниця парку.

"Серце болить за кожного. Страшно і гірко. Будемо поруч з ними, що зможемо робити - зробимо. Головне, щоб війна швидше закінчилася", - каже Анна.

Парку потрібно 35 тонн буряку, 3 тони яблук та 7 тонн моркви

Через проблеми з поповненням кормових запасів, парку довелося внести зміни у раціон тварин. Наприклад, у щоденному харчуванні рисі стало більше курятини, ніж інших видів м’яса. Деяким тваринам збільшили частину в раціоні буряка та зменшили кількість моркви. Але ситуацію частково рятує весна - природні зелені корми скоро будуть буквально під рукою.

Всі працівники, від яких залежить життя тварин - спеціалісти по догляду за тваринами, технічні працівники та інший персонал для обслуговування життєдіяльності - навіть у розпал війни знаходяться на своїх місцях. Днями у Беремицькому заявили, що знову приймають відвідувачів, а для переселенців діють знижки.

Фото: Нещодавно парк Беремицьке знову відкрився для відвідувачів (facebook.com/beremytske)

Водночас у парку є потреби у закупці та завозі фруктів та овочів, які потрібні, допоки не буде нового врожаю. Як розповіли РБК-Україна, для кращого забезпечення парку потрібно 35 тонн буряку, 3 тони яблук та 7 тонн моркви.

Парк фінансується переважно Радою фонду. З українських організацій, парк підтримали заповідник - благодійна організація UA Animals, яка зібрала на потреби тварин 50 000 грн. Також допомагають постійні відвідувачі, хто підтримував парк і в мирний час. Втім, нові потреби з'являються постійно. Допомогти можна, придбавши корм або зробивши внесок на рахунки організації.

Як допомогти парку Беремицьке під час війни

Для пожертв з України/For donations from Ukraine:

БО "БФ "БКРЕМИЦЬКЕ БІОСФЕРА"

UA 55322313 0000026009000025793 АТ "Укрексімбанк" (м. Київ) Код ЄДРПОУ 39961727

Для міжнародних пожертв/For international donations:

Beneficiary: БО "БФ "БЕРЕМИЦЬКЕ БІОСФЕРА"/ Charitable Organisation “CF “Beremytske Biosphere”

BANK DETAILS

ID code: 39961727

Acc. No. UA553223130000026009000025793

Bank: JSC “UKREXIMBANK“, Kyiv, Ukraine.

Address: 11 b, Bulvarno-Kudryavska str., Kyiv 04053, Ukraine

SWIFT: EXBS UA UX

Correspondent Bank: Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany

SWIFT: DEUT DE FF

Сторінка парку: https://www.facebook.com/beremytske

Нагадаємо, раніше ми писали, як рятують коней та інших тварин у Києві під час війни.