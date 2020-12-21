Вигідні ціни: у скільки туристам обійдеться житло в Одесі на Новий рік

Фото: Оперний театр в Одесі (048.ua)

Де можна зупинитися в місті на зимові свята

Доки хтось святкуватиме Новий рік вдома або в Карпатах, пропонуємо альтернативну ідею: вирушити на зимові свята до Одеси.

Тут є досить широкий вибір житла на різний смак: від розміщення у міні-готелях до розкішних номерів у великих готельних комплексах. Побачити море, прогулятися вечірньою Дерибасівською, відчути святковий настрій по-південному - у подорожі в Одесу взимку є свої "плюси".

Розповідаємо, чому варто поїхати у місто на зимові свята та скільки коштує житло в Одесі в період Нового року.

Як будуть святкувати під час карантину

19 грудня на вулиці Дерибасівській засяяла головна ялинка міста. Одеситів та гостей міста вітав Святий Миколай з командою музикантів.

Цього ж дня розпочалися святкування у Літньому театрі міського саду та на Приморському бульварі. Карантинні святкування триватимуть до 7 січня.

Фото: Зима в Одесі (048.ua)

Всі заходи відбуватимуться з дотриманням карантинних вимог, щоб уникнути великого скупчення людей. Багато концертів заплановано в онлайн-форматі. Та все ж основні туристичні локації будуть відкриті для туристів.

Цьогоріч святкові феєрверки будуть запускати у всіх районах міста, щоб уникнути скупчення людей в одній локації в центрі.

Цікаві локації міста для подорожі взимку

Архітектура, колоритні дворики та морські пейзажі Одеси цікаві як влітку, так і взимку. Пропонуємо невеликий список місць, окрім вже широко відомих багатьом туристам.

Зимова ковзанка в Одесі. Кожну зиму в Одесі працюють три відкритих і три закритих ковзанки. Ця розвага підійде тим, хто подорожує всією родиною. Ціна за користування катком - в середньому 100 грн на годину з однієї особи. А зігрітися можна в місцевих колоритних кафе та ресторанах за чашкою кави чи чаю.

Фото: Побачити море можна і взимку (pixabay.com)

Поціновувачам театрального мистецтва буде цікаво відвідати оперний театр. Це найстаріший оперний театр в Україні, збудований ще в 1887 році. Іноді тут можна придбати доволі дешеві квитки: ціни стартують від 50 грн.

Тим, хто вже бував в Одесі, але пропустив пару цікавих місць, взимку теж можна замовити екскурсію, скориставшись послугами гіда. В період карантину обмеження дозволяють, щоб у групі було близько десяти людей.

Наприклад, під час такої екскурсії вам обов'язково покажуть Плаский будинок, який ще називають будинком-стіною. Локацію можна знайти на Воронцовському провулку, 4. Насправді будинок, звісно ж, не плаский. Таємниця в тому, що під час його зведення забракло будматеріалів для бічної стіни, тому вирішили дві стіни звести разом. Так він набув незвичайної форми та став туристичним об'єктом.

Найбільша фреска в Україні знаходиться в одеському дворику по вулиці Єврейська, 32. На ній зображені Остап Бендер, Олександр Пушкін, Михайло Жванецький та інші художні та реальні герої, які мають безпосереднє відношення до Одеси.

Фото: Ресторан в одному з готелів міста (booking.com)

Новий об'єкт у місті - Музей контрабанди. З’явився він в Одесі порівняно нещодавно. Тут представлені несправжні експонати, оскільки демонструвати подібне забороняється законодавством України. Але зате тут є якісні копії, які вас здивують.

За останніми даними, в музеї представлено понад 150 різних експонатів, які розташовані в чотирьох залах. Відшукати музей можна за адресою вул. Катерининська, 6.

Ціни на житло в Одесі на новорічні свята

Ми перевірили ціни на житло в Одесі на період Нового року в межах дат 30 грудня 2020 - 2 січня 2021 року. Вільних місць у готелях виявилося досить багато.

За інформацією з відкритих даних у системі бронювання житла booking.com, на Новий рік в Одесі можна знайти як дуже дорогі, так і цілком прийнятні за ціною варіанти розміщення. Розглянемо спершу дорожчі варіанти, а далі - дешевші.

Найдорожчим виявилося проживання у готелі M1 Club Hotel: три ночі на двох у двомісному номері обійдуться у 13 800 гривень. У вартість включено сніданок.

Трохи дешевше, але все одно без суттєвої економії - проживання в Il Decameron Luxury Design Hotel. Три ночі на Новий рік на двох осіб у номері формату "напівлюкс" із власною кухнею обійдеться у 11 700 грн. У вартість розміщення також входить сніданок.

Фото: Один з готелів в Одесі (booking.com)

Більш прийнятний за ціною варіант пропонує готель Frapolli 21, розташованому біля Оперного театру в Одесі. Стандартний двомісний номер без балкону коштує 4480 грн за три доби на двох. Сніданки у готелі з власним рестораном оплачуються окремо і пропонуються за ціною 200 грн з людини.

Далі розглянемо більш бюджетні варіанти готелів в Одесі на Новий рік.

Новий готель Дюк розташований у центрі міста Одеса, поряд з відомим Одеським театром опери та балету. Тут пропонується двомісний номер вартістю 1469 грн за добу.

Готель Континенталь розташований за п'ять хвилин ходьби від Одеського національного академічного театру опери та балету. До послуг гостей - спа-центр, ресторан. Двомісний номер тут коштує 1050 грн за добу.

Готель Gagarinn розташований за 5 хвилин ходьби від пляжу "Аркадія". Двомісний номер - 920 грн за добу.

Готель "Дерибас" також розташований у центрі міста в пішій доступності до головних цікавих локацій міста. Двомісний номер з мансардою у цьому готелі коштує 690 грн на двох за добу.

На відміну від відомого гірськолижного курорту Буковель, де більшість готельних номерів вже за кілька тижнів до свят були заброньовані заздалегідь, в Одесі є ще немало різних пропозицій житла на різний гаманець. Це може стати ще одним аргументом на користь того, щоб вирушити сюди у подорож на зимові свята.

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