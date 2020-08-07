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Ввели збори за виліт пасажирів: що буде з цінами на авіаквитки в Україні

П'ятниця 07 серпня 2020 18:01
Ввели збори за виліт пасажирів: що буде з цінами на авіаквитки в Україні
Фото: Пасажири в аеропорту (РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Чи варто чекати підвищення цін на авіаперевезення

В Україні почали брати збір з пасажирів, які подорожують літаками по Україні та за кордон. У п'ятницю, 7 серпня, набув чинності відповідний закон.

Документ визначає на рівні законів України особливості стягнення державного мита за кожного пасажира, який відлітає з будь-якого аеропорту України. А також - за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України.

За пасажира, який летить всередині країни, авіакомпанії будуть платити державі 0,5 долара, а за тих, хто летить за кордон – 2 долари.

Як це відобразиться на ціні квитків на літаки? Чи підвищаться ціни для туристів? З такими питаннями РБК-Україна звернулося до експертів сфери.

Квитки на літаки подорожчають?

Навряд чи пасажири помітять велику різницю в ціні після таких змін, говорить Олександр Новіковський, заступник генерального директора туроператора "TezTour".

"Принаймні, істотне подорожчання навряд чи буде спостерігатися", - вважає він.

З іншого боку, авіакомпанії можуть розцінити сам факт введення збору як сигнал підвищити ціни, каже експерт ринку.

У прес-службі української авіакомпанії SkyUp РБК-Україна кажуть, що й так сплачували цей збір і раніше.

Різниця полягає тільки в тому, що перелік, розмір і порядок сплати цих зборів раніше визначалися Кабінетом Міністрів України. Тепер же, з прийняттям законопроекту № 2424, це буде визначатися Повітряним кодексом України, відзначають в компанії.

Ввели збори за виліт пасажирів: що буде з цінами на авіаквитки в Україні

Ввели збори за виліт пасажирів: що буде з цінами на авіаквитки в УкраїніФото: Чи зросте ціна на квитки для пасажирів? (freepik)

"При цьому розміри цих зборів не змінилися", - коментують у прес-службі. І кажуть, що компанія зберегла ціни на авіаквитки на тому рівні, який був ще до карантину.

Ціна за переліт може зрости, але несуттєво, вважає Олена Бойко, співзасновник туристичного оператора Travel Professional Group.

За її словами, авіакомпанії й так сплачують аеропортові та інші збори. Але при цьому все це вже закладено у вартість квитка, а пасажир цього не особливо відчуває.

"Добре, що це тільки два долари, а не вища сума", - зазначає Олена.

Нагадаємо, раніше ми писали, як оформити страховку для виїзду за кордон під час карантину.

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