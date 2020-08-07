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Ввели сборы за вылет пассажиров: что будет с ценами на авиабилеты в Украине

Пятница 07 августа 2020 18:01
Ввели сборы за вылет пассажиров: что будет с ценами на авиабилеты в Украине
Фото: Пассажиры в аэропорте (РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Стоит ли ждать повышения цен на авиаперевозки

В Украине начали брать сбор с пассажиров, которые путешествуют на самолетах по Украине и за рубеж. В пятницу, 7 августа, вступил в силу соответствующий закон.

Документ определяет на уровне законов Украины особенности взымания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из любого аэропорта Украины. А также - за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в аэропорт Украины.

За пассажира, который летит внутри страны, авиакомпании будут платить государству 0,5 доллара, а за тех, кто летит за рубеж – 2 доллара.

Как это отобразится на цене билетов на самолеты? Повысятся ли цены для туристов? С такими вопросами РБК-Украина обратилось к экспертам сферы.

Билеты на самолеты подорожают?

Вряд ли пассажиры заметят большую разницу в цене после таких изменений, говорит Александр Новиковский, заместитель генерального директора туроператора "TezTour".

"По крайней мере, существенное подорожание вряд ли будет наблюдаться", - считает он.

С другой стороны, авиакомпании могут расценить сам факт введение сбора как сигнал повысить цены, говорит эксперт рынка.

В пресс-службе украинской авиакомпании SkyUp РБК-Украина говорят, что и так платили этот сбор и ранее.

Разница состоит только в том, что перечень, размер и порядок уплаты этих сборов ранее определялись Кабинетом Министров Украины. Теперь же, с принятием законопроекта № 2424, это будет определяться Воздушным кодексом Украины, отмечают в компании.

Ввели сборы за вылет пассажиров: что будет с ценами на авиабилеты в УкраинеФото: Вырастет ли цена на авиабилеты для пассажиров? (freepik)

"При этом размеры этих сборов не изменились", - комментируют в пресс-службе. И говорят, что компания сохранила цены на авиабилеты на том уровне, который был еще до карантина.

Цена за перелет может возрасти, но несущественно, считает Елена Бойко, соучредитель туристического оператора Travel Professional Group.

По ее словам, авиакомпании и так платят аэропортовые и другие сборы. Но при этом все это уже заложено в стоимость билета, а пассажир этого не особенно ощущает.

"Хорошо, что это только два доллара, а не более высокая сумма", - отмечает Елена.

Напомним, ранее мы писали, как оформить страховку для выезда за границу во время карантина.

Также советуем почитать советы о том, как вернуть деньги, если ваш рейс или тур отменили.

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