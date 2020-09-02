Сплеск COVID-19 на курорті: що чекає українців після відпустки в Хорватії

Фото: Відпочинок у Хорватії (pixabay.com)

Чи оплачують туроператори тестування на коронавірус своїм клієнтам

30 серпня Хорватія увійшла в "червону зону" країн за рівнем захворюваності коронавірусом в Україні.

Річ у тому, що зовсім недавно у Хорватії відбувся різкий сплеск захворюваності на COVID-19: показник активних випадків за останні два тижні в країні піднявся з 21,5 до 74 осіб на 100 тисяч населення. Це означає, що українські туристи після повернення додому з відпустки у Хорватії будуть змушені піти на самоізоляцію на два тижні або здати ПЛР-тест.

Цього літа подібне траплялося вже не раз. Приміром, на початку липня Україна внесла в "червоний" список Албанію: туристи, які поверталися з цієї країни, повинні були здавати тест на COVID-19 після повернення з відпустки.

РБК-Україна розбиралося, на що розраховувати відпочивальникам у Хорватії – чи покривають туроператори вартість тесту і чи попереджають туристів про раптові зміни у списках країн.

Що робити туристові, якщо країна стала "червоною"

Україна для Хорватії також знаходиться в червоній зоні. Тому українцям необхідно робити тест двічі – перед поїздкою в цю країну і при поверненні назад. Порядок дій туристів за кордоном на випадок переходу країни в "червону" зону в коментарі РБК-Україна озвучує Олександр Новіковський, заступник генерального директора "Tez Tour":

Якщо країна опиняється в червоній зоні, то людина, перебуваючи там, повинна:

– відслідковувати інформацію консульського відділу нашої країни, і те, які він дає рекомендації;

– дотримуватися всіх карантинних правил країни перебування;

– дізнатися на сайтах МОЗ або МЗС, чи потрібно після повернення робити ПЛР-тест, щоб не сидіти 14 днів на карантині.

Фото: У Хорватії потрібно дотримуватись карантинних правил країни (pixabay.com)

Клієнтів попереджають про можливі зміни

Як туроператори взаємодіють із туристами, якщо їхній клієнт поїхав в країну, яка для України вона була спочатку у "зеленій" зоні, а прямо під час їхнього відпочинку раптом опинилася в "червоному" списку?

Туркомпанії перед вильотом попереджають своїх клієнтів про те, що країна може перейти в "червону" зону, каже директор "Аполло-Тур" Андрій Демура.

"До нас ніхто не звертався з питаннями, що робити в такому випадку, тому що наші туристи всі попереджені", – каже він.

За словами фахівця, турист, який купує тур за кілька тисяч євро до Хорватії, скоріш за все знайде 700 гривень на здачу тесту у лабораторії. Туристи, які подорожують у період пандемії, розуміють, що ситуація зі зміною зон – прогнозована, додає Андрій Демура.

Всі туристи зазвичай читають ЗМІ та розуміють серйозність ситуації, тому ніхто спеціально про зміну "кольору" країни не повідомляє, каже РБК-Україна Олена Бойко, співзасновник "Travel Professional Group".

"Але сумлінний агент, який відправив туриста на відпочинок, напише йому смс або ж зв'яжеться якось по-іншому. Паралельно туриста попереджає й авіакомпанія (найчастіше – листом на електронну пошту – ред.). Стосовно Албанії також кілька разів змінювалися правила – люди вилітали у "зелену" зону, а поверталися вже з "червоної". Чорногорія теж переходила в "червону" зону", – розповідає вона.

Фото: Сумлінний агент повідомить туристу про зміну "кольору зони" країни (pixabay.com)

Як здати тест після прибуття з "червоної зони"

За словами опитаних РБК-Україна експертів туристичного ринку, проблем з тестуванням туристів по прибутті в Україну з курортних країн зараз немає. Результат приходить через добу.

"Туроператори, які займаються чартерними напрямами, мають домовленості з мобільними лабораторіями в аеропортах, де турист має можливість зробити тест і поїхати додому, – каже Олександр Новіковський. – При цьому він повинен знаходитися на самоізоляції до отримання результатів аналізу на смартфон і автоматизації їх у системі "Дій вдома".

Туроператори компенсують вартість тесту?

Туристам після відпочинку у Хорватії доведеться здавати тести своїм коштом або побути вдома 14 днів, пояснює Андрій Демура, директор "Аполло Тур". Підстав для компенсації вартості аналізів туркомпанією немає, вважає він.

"З яких коштів компанія повинна оплачувати? Страховки від зміни статусу зони країни не існує", – говорить Андрій Демура.

"Ні за яких обставин – ні коштом туркомпанії, ні коштом страхової, безоплатні тести не передбачені. Наша компанія TPG оплачувала тестування для клієнтів пакетних турів до Албанії та Чорногорії, але це була акція у липні. Вона обійшлася нам дорожче, ніж реклама", – каже Олена Бойко.

Фото: Страховки від зміни статусу зони країни не існує (pixabay.com)

Туроператор "Anex Tour" компенсує своїм туристам 799 гривень (неповну вартість тесту) за умови, що клієнт надасть довідку з лабораторії про те, що відповідне тестування провели. Але така пропозиція діє тільки для тих, хто замовив тур в Єгипет (в Хорватію туроператор путівки не продає).

Андрій Демура зазначає, що мінімальна ціна ПЛР-тестування в аеропортах – від 990 гривень. У Борисполі працюють чотири відомі лабораторії, і турист може вибрати одну свій розсуд. Лабораторії є і в аеропортах у Харкові, Львові, Одесі, Запоріжжі.

"Прилетів з відпустки, наприклад, в суботу, здав тест в аеропорту, а в неділю в додаток вже завантажився результат. В цей день ти вже вільний, і в понеділок можеш йти на роботу. В цьому немає ніякої проблеми, тому що додаток "Дій вдома" синхронізовано з Центром громадського здоров'я України. Лабораторії направляють в ЦГЗ результати та раз на 60 хвилин їх завантажують в додаток. Тобто дані оновлюються раз на годину", – пояснює експерт.

Якщо зробити тест в Хорватії

Рішенням Кабміну передбачено, що ПЛР-тест можна здати в країні перебування протягом 48 годин перед вильотом. Це свого роду альтернативний варіант, яким можуть скористатися українці. Якщо здати тест на COVID-19 у країні, де ви відпочиваєте, і вона при цьому знаходиться в "червоній" зоні, можна не здавати тест в Україні після прибуття.

"Можна здати в Хорватії та прилетіти в Україну вже з готовим тестом. Головне, щоб була сертифікована лабораторія місцевою владою. Або прилетіти до Києва і здати тест, починаючи від аеропорту і закінчуючи будь-якими іншими лабораторіями", – говорить Андрій Демура.

За його словами, з готовими результатами аналізів на коронавірус українські туристи вже поверталися з Болгарії – хоча тести звідти не потрібні, їх робили для інших цілей.

До речі, ПЛР-тести Хорватії роблять в державних лабораторіях, і вартість аналізу становить від 65 євро. Без попереднього запису розширений ПЛР-тест можна здати за 93 євро.

"Насправді ці тести ніхто не перевіряє – наші прикордонники не мають доступу до бази сертифікованих хорватських лабораторій", – говорять в "Аполло-тур".

Тестування на коронавірус в Хорватії не затребуване, зауважує Олена Бойко.

Одна з можливих причин – вартість тестів там набагато вище. Також під питанням міждержавні домовленості про визнання результатів лабораторій.

Фото: ПЛР-тести в Хорватії роблять в державних лабораторіях (pixabay.com)

Як роз'яснює Державна прикордонна служба України, під час перетинання державного кордону установка та активація мобільного додатку "Дій вдома" є обов'язковою, а скористатися результатами ПЛР-тесту, зробленого за кордоном за останні 48 годин, можна вже після перетину кордону.

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